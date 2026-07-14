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Confirmada la duración oficial de ‘Vengadores: Doomsday’: será la segunda película más larga en la historia de Marvel

Solo por detrás de ‘Vengadores: Endgame’, la próxima película superará a ‘Black Panther: Wakanda Forever’ en metraje

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Imagen conceptual de 'Vengadores: Doomsday'
Imagen conceptual de 'Vengadores: Doomsday'

La nueva entrega del universo Marvel, Vengadores: Doomsday, tendrá una duración oficial de 165 minutos, según anunció Disney. Con este metraje, la cinta se posiciona como la segunda más extensa en la historia del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), solo por detrás de Vengadores: Endgame, que ostenta el récord con 181 minutos. Esta cifra desplaza a Black Panther: Wakanda Forever (162 minutos) y a Eternals (156 minutos) a la tercera y cuarta posición respectivamente, confirmando el interés del estudio en producciones de gran escala y narrativa prolongada.

El anuncio de la duración se produjo en el marco de la estrategia de Disney para la preventa anticipada de entradas, que iniciará el 20 de julio. La compañía pondrá a disposición del público los boletos para funciones premium en salas Infinity Vision, un formato de exhibición de gran tamaño y alta tecnología diseñado para brindar una experiencia inmersiva. Esta modalidad estará disponible cinco meses antes del estreno oficial, marcando un adelanto inusual en la comercialización de grandes estrenos.

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Con 165 minutos, Vengadores: Doomsday supera por tres minutos a Black Panther: Wakanda Forever y por nueve minutos a Eternals. Hasta la fecha, Avengers: Endgame mantiene el primer puesto como la película más extensa del MCU, con 181 minutos. Este enfoque en largas duraciones caracteriza a las entregas más ambiciosas de Marvel, que buscan ofrecer desarrollos argumentales complejos y reunir a múltiples personajes en un mismo relato. La decisión de revelar la duración con tanta antelación responde a la necesidad de ajustar la logística de la preventa y la programación en salas especiales. Según fuentes del estudio, aunque el corte final de la película podría modificarse ligeramente, cualquier ajuste será menor para no afectar los horarios ya establecidos en los complejos cinematográficos.

Robert Downey Jr., miembro del reparto de la próxima película "Vengadores: Doomsday", y Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, reaccionan durante la presentación de Walt Disney Studios en CinemaCon, la convención oficial de Cinema United, en Las Vegas, Nevada, EEUU, el 16 de abril de 2026. REUTERS/Caroline Brehman
Robert Downey Jr., miembro del reparto de la próxima película "Vengadores: Doomsday", y Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, reaccionan durante la presentación de Walt Disney Studios en CinemaCon, la convención oficial de Cinema United, en Las Vegas, Nevada, EEUU, el 16 de abril de 2026. REUTERS/Caroline Brehman

Nace un nuevo formato

Disney eligió lanzar la preventa de entradas para Vengadores: Doomsday en el formato Infinity Vision, que debuta con este estreno. Esta decisión surge como respuesta a la estrategia de Warner Bros., que aseguró la exclusividad de las salas Imax para Dune Parte III durante las primeras tres semanas tras el estreno de ambas cintas, previsto para el 18 de diciembre. Infinity Vision es la nueva apuesta de Disney para diferenciar sus grandes producciones, ofreciendo una imagen y sonido de alta calidad en pantallas de gran formato.

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La preventa anticipada busca capitalizar la expectativa de los seguidores de Marvel y garantizar una alta ocupación en las primeras funciones, tradicionalmente reservadas para los estrenos más esperados del año. Además, Disney anunció que en septiembre se relanzará Avengers: Endgame bajo el título Avengers: Endgame Encore en salas Infinity Vision, lo que permitirá a los fanáticos revivir la película más larga y taquillera del MCU en este nuevo formato de exhibición. El inicio de la preventa coincide con la proximidad de la Comic-Con de San Diego, donde Marvel tiene previsto presentar el primer tráiler completo de Vengadores: Doomsday en el mítico Hall H. Se espera que el tráiler también sea publicado en línea poco después, como parte de la campaña de promoción que acompaña la venta de entradas.

Vengadores: Doomsday reunirá a un elenco de figuras claves del MCU. Robert Downey Jr., recordado por su interpretación de Tony Stark, regresa en esta ocasión para dar vida al villano Doctor Doom. El reparto incluye además a Chris Hemsworth (Thor), Chris Evans (Steve Rogers), Paul Rudd (Ant-Man), Pedro Pascal (Mister Fantastic), Anthony Mackie (Capitán América), Tom Hiddleston (Loki), Florence Pugh (Yelena Belova), Sebastian Stan (Winter Soldier), Vanessa Kirby (Invisible Woman), Simu Liu (Shang-Chi), Letitia Wright (Black Panther), Patrick Stewart (Professor X), Ian McKellen (Magneto) y Rebecca Romijn (Mystique), entre otros. La magnitud del elenco y la extensión de la película refuerzan la apuesta de Marvel por los grandes eventos cinematográficos, en un contexto donde la competencia por los formatos premium y la atención del público es cada vez más intensa. La confirmación de la duración de Vengadores: Doomsday y la estrategia de preventa anticipada consolidan la expectativa en torno a uno de los estrenos más relevantes de la temporada.

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