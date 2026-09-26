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El bendito problema de Luis de la Fuente con la delantera de España: los jugadores que quieren quitarle el puesto a Oyarzabal

La selección española afronta este sábado su primer partido de la Nations League ante Inglaterra

El seleccionador español, Luis de la Fuente (Europa Press)
El seleccionador español, Luis de la Fuente. (Europa Press)
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Han pasado poco más de dos meses desde que la selección española conquistara el Mundial 2026 y cosiera la segunda estrella al pecho. Ahora, Luis de la Fuente vuelve a reunir al equipo para afrontar un nuevo reto por delante: la Nations League. La Roja solo tiene dos nuevas incorporaciones para sustituir a los lesionados Joan García y Borja Iglesias: Josep Martínez y Roberto Fernández. Este último se suma a la plantilla para seguir engordando el bendito problema que se le presenta al seleccionador español de cara a los próximos encuentros.

Durante el Mundial 2026, Mikel Oyarzabal fue el máximo referente del combinado español en ataque. Nadie pudo arrebatarle el puesto, y no fue para menos: el vasco firmó cinco goles en la cita mundialista, que le convirtieron en el sexto máximo goleador de la historia de La Roja, con 30 tantos en 61 partidos. Y eso que su debut en el torneo no fue el esperado: los 30 minutos sin tocar el balón marcaron su partido ante Cabo Verde. Pero, como si fuera un ave fénix, resurgió de sus propias cenizas para mostrar su mejor versión. No tardó en disipar las dudas. En el segundo encuentro registró dos goles y una asistencia. Un nivel que mantuvo el resto de la competición.

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Desde que LaLiga española, así como el resto de competiciones, ha dado el pistoletazo de salida, el nivel de los delanteros españoles no ha podido ser mejor. Ferran Torres fue cuestionado durante todo el Mundial. El delantero era un hombre angustiado desde el día dos del torneo. No se lo podía creer cuando el árbitro fue a revisar la jugada para ver si su gol ante Arabia Saudí era válido. Finalmente, fue anulado. El colegiado le arrebató eso que tanto ansiaba el entonces azulgrana. El resto de partidos tampoco sonrieron al discutido jugador de la selección española.

Ferran Torres celebrando el gol en la final del Mundial ante Argentina. (EFE/Lavandeira Jr)
Ferran Torres celebrando el gol en la final del Mundial ante Argentina. (EFE/Lavandeira Jr)

Quedó relegado al banquillo y a contentarse con minutos en las segundas partes. Pero De la Fuente siempre tuvo fe en él: sabía que con espacio en el terreno de juego se reencontraría con el gol. Se hizo esperar, pero el gol llegó en el momento que más lo necesitaba La Roja. En la final ante Argentina, entrados ya en la prórroga. Apareció Ferran con su primer gol en el Mundial, un gol que vale una estrella. Después de todos los sofocos y los ruegos, llegó. Nadie ha podido parar al español desde entonces. Su confianza y moral se dispararon y ni siquiera su salida del FC Barcelona al PSG ha podido reducirlas, sino todo lo contrario. El delantero ha aterrizado en la Ligue 1 como un terremoto.

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No ha necesitado tiempo de adaptación para convertirse en uno de los mejores activos del Parque de los Príncipes. El gol ya es una cita rutinaria en cada duelo del español con su nuevo equipo. Suma siete en seis encuentros. Unos datos que llaman a la puerta de la titularidad en la selección española para los encuentros de la Nations League. Pero no es el único que está tocando esa puerta.

El delantero español Ferran Torres abandona el FC Barcelona tras cuatro temporadas y media y jugará hasta 2031 en el Paris Saint-Germain, donde se reencontrará con Luis Enrique, después de que ambas entidades hayan llegado a un acuerdo para su traspaso. (Fuente: Europa Press/PSG/FC Barcelona/RFEF)

Roberto Fernández se suma a la selección

Roberto Fernández no ha llamado a la puerta de la selección; la ha tirado a base de goles. El delantero del Espanyol ha firmado seis en las siete primeras jornadas de LaLiga, unos datos avalan su presencia en la convocatoria de Luis de la Fuente. El club catalán le dio la oportunidad de relanzar su carrera, tras un periodo irregular en el Braga. Para el seleccionador estaba claro: “Ha tenido un gran inicio de campaña en el Espanyol, lo está haciendo muy bien”. Y añadió: “Encaja perfectamente en esa otra versión de delantero centro que también buscamos”.

Tres delanteros para un mismo puesto. Los tres con ansias de minutos y de titularidad, lo que se ha convertido en un bendito problema para Luis de la Fuente. Ahora es el turno del seleccionador, que deberá decidir quién se lleva el puesto de ‘9′ de España.

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