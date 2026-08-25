‘Avengers Endgame: Bonus’: todo sobre el relanzamiento de la película con minutos extra, adelantos exclusivos y más

La película regresará a los cines el 24 de septiembre con cinco minutos de material adicional. (YouTube)

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Marvel Studios anunció el regreso a los cines de Avengers: Endgame con una edición especial titulada Avengers Endgame: Bonus, que llegará a las salas a partir del 24 de septiembre.

El reestreno incluirá material adicional respecto a la versión original de la película y estará disponible en salas IMAX® y en aquellas que cuenten con la certificación Infinity Vision, una nueva categoría para formatos Premium Large Format (PLF).

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Infinity Vision es presentada por Marvel Studios como una nueva certificación para salas Premium Large Format. El sistema establece determinados estándares de exhibición relacionados con el tamaño de las pantallas, la calidad de imagen y las características del sonido.

De esta manera, las funciones de Endgame: Bonus podrán ofrecerse en formatos de gran pantalla y con sistemas de sonido envolvente.

Avengers: Endgame: Bonus estará disponible en nuevos formatos visuales.

La nueva presentación de la película contempla aproximadamente cinco minutos de contenido adicional y un montaje diferente en su tramo final. El metraje original tiene una duración de 181 minutos (3 horas y 1 minuto), mientras que esta nueva versión pretende durar 186 minutos.

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También incorporará material relacionado con Avengers: Doomsday, la próxima producción de Marvel Studios, cuyo estreno en cines está previsto para el 17 de diciembre. Además, existe la posibilidad de que la edición incluya una escena adicional después de los créditos.

El estudio acompañó el anuncio con un nuevo tráiler y un póster promocional de Avengers Endgame: Bonus. El reestreno también servirá como enlace con la siguiente etapa del universo cinematográfico de Marvel.

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La historia de Avengers: Endgame, estrenada originalmente en 2019, se desarrolla después de los acontecimientos provocados por Thanos, quien consiguió eliminar a la mitad de la población del universo mediante las Gemas del Infinito.

Avengers: Endgame se estrenó en 2019 para dar continuidad a lo ocurrido en Infinity War.

Los Vengadores que sobrevivieron deben afrontar las consecuencias de la derrota y encontrar una forma de revertirla. Con el grupo dividido y sus integrantes enfrentando distintas circunstancias, los héroes restantes vuelven a unir fuerzas para intentar recuperar a quienes perdieron y restaurar el equilibrio del universo.

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La misión los lleva a enfrentarse nuevamente con las consecuencias de las decisiones de Thanos y a asumir los riesgos necesarios para cambiar el resultado de los acontecimientos.

Tony Stark, Steve Rogers, Thor, Natasha Romanoff, Bruce Banner, Clint Barton y otros aliados participan en el último esfuerzo de los Vengadores por recuperar a las víctimas del chasquido y resolver el conflicto que comenzó años atrás.

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Dirigida por Anthony y Joe Russo y producida por Kevin Feige, Avengers: Endgame funciona como la conclusión de la Saga del Infinito y reúne elementos narrativos de las 22 películas que Marvel Studios había desarrollado hasta ese momento.

Avengers: Endgame puso final a una parte del UCM. (Marvel)

Cabe recordar que Endgame recaudó aproximadamente 1,195 millones de dólares en su primer fin de semana en la taquilla internacional, logrando así posicionarse como la película con mayor recaudación mundial en un fin de semana de estreno.

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Asimismo, en 2019 ostentaba el título de la película más taquillera de la historia al terminar su recorrido inicial con alrededor de 2,798 millones de dólares

La película fue producida por Kevin Feige y dirigida por Anthony y Joe Russo. El regreso de Avengers: Endgame a los cines también coincide con su salida prevista del catálogo de Disney+ a mediados de septiembre, antes del nuevo periodo de exhibición cinematográfica.

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