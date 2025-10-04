Mark Ruffalo explica por qué no aparecerá como Hulk en la próxima película de ‘Vengadores’: “Tiene sentido”

Mark Ruffalo como Hulk

Mark Ruffalo causa incertidumbre sobre su regreso en Vengadores: Doomsday tras revelaciones en el programa de Jimmy Fallon. Sin estar incluido en la lista oficial del reparto, la ausencia del actor en los primeros adelantos de la película ha intensificado las dudas entre los seguidores de Marvel Studios y los medios especializados.

Durante su participación en el programa de Jimmy Fallon, el actor abordó de manera irónica el motivo por el que no aparece en el material promocional de la próxima entrega de los Vengadores. El presentador le preguntó directamente sobre su omisión en el anuncio famoso de las sillas, recordando además el historial de Ruffalo por adelantar información sensible de los proyectos en los que trabaja. Entre bromas, Ruffalo respondió: “Decidieron que era mejor deshacerse de mí que dejarme contar el final de la próxima película”. Fallon se mostró comprensivo y contestó: “Tiene sentido”, haciendo referencia a los antecedentes del actor con los spoilers.

Las reiteradas filtraciones por parte de Ruffalo han marcado su relación con Marvel Studios. Según recordó Entertainment Weekly, uno de los incidentes más recordados ocurrió en octubre de 2017, cuando el actor transmitió por error, a través de Instagram, parte de una función temprana de Thor: Ragnarok. La transmisión, aunque breve, llegó a miles de seguidores antes de ser interrumpida por el propio Ruffalo. Meses después, en mayo de 2018, quedó en evidencia que el actor había revelado detalles sensibles sobre el desenlace de Vengadores: Infinity War mucho antes del estreno. En una entrevista para Good Morning America durante la convención D23, Ruffalo llegó a anticipar que “todos mueren” en la siguiente entrega y, tras intentar corregirse, señaló que “la mitad de ellos mueren”, una descripción ajustada a la trama. Don Cheadle, compañero de elenco, intervino rápidamente para frenar la indiscreción y Ruffalo bromeó pidiendo “rebobinar esa parte”.

Ante estos episodios, la expectación por la presencia de Ruffalo en Vengadores: Doomsday se mantiene. Marvel Studios publicó en marzo la lista oficial del reparto, donde figuran nombres destacados del universo cinematográfico como Chris Hemsworth, Simu Liu, Robert Downey Jr., Letitia Wright, Anthony Mackie, Ian McKellen, Vanessa Kirby y Florence Pugh, pero no aparece Ruffalo. Esta omisión ha alimentado las especulaciones sobre la posible razón de la ausencia y si su historial de spoilers tuvo algún peso en la decisión de la productora, aunque ni el estudio ni el actor han realizado declaraciones definitivas al respecto.

Mientras tanto, el futuro de Ruffalo dentro de Marvel no está completamente en suspenso. Según Entertainment Weekly, el actor está confirmado para repetir su papel como Hulk/Bruce Banner en Spider-Man: Brand New Day, película protagonizada por Tom Holland y cuyo estreno está programado para el 18 de diciembre de 2026. Esta confirmación mantiene vigente la relación profesional entre Ruffalo y Marvel Studios, aunque su participación en el evento conjunto de los Vengadores se mantenga en duda. Al cierre de este episodio mediático, la presencia o ausencia de Mark Ruffalo en Vengadores: Doomsday se ha convertido en uno de los interrogantes centrales para los fans del universo Marvel, mientras el actor prepara su regreso para la próxima entrega del Hombre Araña.