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Los estrenos más esperados de la semana en cines: de ‘La bola negra’ de Los Javis al reestreno de ‘Vengadores: Endgame’ con escenas inéditas

La esperada película española, una aventura de Brad Pitt y su perro o la vuelta de los superhéroes a su historia más épica son algunas de las novedades en cartelera

De 'La bola negra' al reestreno de 'Vengadores: Endgame', estos son los títulos más esperados de la semana.
De 'La bola negra' al reestreno de 'Vengadores: Endgame', estos son los títulos más esperados de la semana.
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Esta semana no es una semana cualquiera. Se estrena la que probablemente sea la película española más importante de todo el año, por no ir más lejos en fechas. La bola negra aterriza por fin en cartelera tras un fulgurante paso por el Festival de Cannes y Toronto, donde ha ganado sendos premios, y recientemente por el Festival de San Sebastián, donde ya está conquistando corazones. No es la única dispuesta a asombrar esta semana, pues llegan a cines otros títulos quizá no tan marcadamente épicos pero que sin duda harán las delicias de espectadores ávidos de nuevas aventuras.

Brad Pitt, otro de los rostros que todos persiguen en el Festival de San Sebastián, protagoniza también esta semana gracias a En el corazón de la bestia, su aventura junto al mejor amigo del hombre. Además de ellos están una joya de animación sobre una isla paradisíaca, una secuela de vértigo o el reestreno de Vengadores: Endgame, que llega en una nueva versión que introduce grandes y cambios y que incorpora escenas poscréditos para conectar con Vengadores: Doomsday.

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La bola negra

Tráiler de 'La bola negra', una película dramática dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo.

Tres historias en tres tiempos distintos pero conectadas por la identidad queer y las heridas de la guerra. La bola negra narra las vidas de Sebastián (Guitarricadelafuente), un soldado del bando nacional durante la Guerra Civil, Carlos (Milo Quifes), un joven de Granada que intenta acceder a un casino, y Alberto (Carlos González), un historiador que intenta descubrir el pasado de su familia. Todos ellos convergen en esta ambiciosa y épica película que, antes de llegar a la carrera de los Oscar, tiene primero el reto de encandilar al público español.

En el corazón de la bestia

Brad Pitt habló sobre cómo era grabar en la intemperie para Heart of the Beast.
Brad Pitt habló sobre cómo era grabar en la intemperie para Heart of the Beast.

Toda una estrella y leyenda viva de Hollywood, Brad Pitt atraviesa una segunda juventud durante este año. En los próximos meses estrenará Las nuevas desventuras de Cliff Booth, secuela de la película por la que obtuvo el Oscar, pero antes tiene esta aventura junto a un buen amigo. Tras sobrevivir a un brutal accidente aéreo, el oficial de las Fuerzas Especiales James Belmont y su perro de combate Odín quedan atrapados en el corazón indomable de Alaska. Frente a una naturaleza implacable, ambos deberán luchar al límite por sobrevivir.

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La isla olvidada

La Isla Olvidada (Captura de tráiler oficial)
La Isla Olvidada (Captura de tráiler oficial)

El gato con botas: El último deseo es probablemente una de las películas de animación mejor valoradas de los últimos años. Pues bien, sus directores Joel Crawford y Januel Mercado vuelven a la carga con esta aventura, de nuevo bajo el sello de Dreamworks. Jo y Raissa son dos jóvenes que, al hacerse amigas, crecen soñando con el mágico mundo de Nakali, una isla olvidada de la que le hablaba la abuela de una de ellas. Años después y convertidas en adultas no del todo funcionales, ambas se embarcan en un viaje para intentar descubrir si la isla existe de verdad.

Fall 2: Deadpoint

Imagen de 'Fall 2: Deadpoint'
Imagen de 'Fall 2: Deadpoint'

Secuela del éxito de 2022, Fall 2 vuelve para continuar con otra aventura de gran altura. Tras perder a su intrépida hermana Shiloh, Jax, profundamente dolida, emprende una peligrosa escalada con Luce, una vieja amiga de Shiloh, para honrar su memoria. Mientras caminan sobre la cuerda floja por los peligrosos tablones del monte Kwan, un aterrador desprendimiento de rocas les deja varados a 1.500 metros de altura. En medio de vértigos, verdades oscuras y giros crueles, Jax debe enfrentarse a sus miedos más profundos para luchar por la supervivencia y el final.

Avengers: Endgame Encore

Avengers: Endgame es la pelicular con mayor recaudación donde aparece Tom Holland. (Captura de video)
Avengers: Endgame es la pelicular con mayor recaudación donde aparece Tom Holland. (Captura de video)

Fue la épica que puso punto y final a toda una era, la misma que ahora busca volver a reenganchar a todos sus fans. Marvel reestrena Vengadores: Endgame, la épica odisea de superhéroes que arrasó en cines allá por 2019 y que es hasta la fecha la película que más dinero ha recaudado en la historia del cine tras Avatar. En este caso vuelve a cines con una nueva versión titulada Avengers Endgame: Encore, que incluye algunos cambios notables y una serie de escenas poscréditos que conectan directamente con la próxima gran película del universo, Vengadores: Doomsday.

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