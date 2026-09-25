España

Ceuta fija el coste del traslado de los menores a la Península: 50 euros si van en barco, 21 euros por kilómetro de taxi y 25 euros por media hora de avión

La ciudad autónoma solo tiene 29 plazas y ya se han filiado 2.383 menores, que tienen que ser trasladados ahora al resto de las Comunidades. Ceuta ha licitado ya con una agencia de viajes estos traslados

Varios migrantes en la playa del Trampolín, en Ceuta (Marcos Moreno - Europa Press)
Varios migrantes en la playa del Trampolín, en Ceuta (Marcos Moreno - Europa Press)
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El Gobierno central y el Gobierno de Ceuta intentan encontrar una solución para los menores migrantes no acompañados que llegaron a Ceuta a finales de julio. El Ejecutivo de la ciudad autónoma asegura que hay más de 2.000 menores (la última cifra es de 2.383 filiados), lo que “supone una sobreocupación de nuestras plazas del 8.000%”. Solo hay 29 plazas. La tutela de estos menores es competencia de Ceuta, pero el objetivo es trasladarlos a la Península para que sean acogidos por otras administraciones. Por eso, el equipo de Juan Jesús Vivas acaba de adjudicar el contrato para que una agencia de viajes “organice, gestione y ejecute el traslado de menores hasta los diferentes destinos del resto del Estado”.

El presupuesto es de 200.000 euros y el Gobierno de Ceuta ha fijado los costes de los distintos sistemas de viaje: 50 euros por trayecto en barco, 24,94 euros por media hora de vuelo en avión, 144 euros por media hora de vuelo en helicóptero, 0,23 euros por kilómetro si el viaje es tren, 21,64 euros por kilómetros si se usa el taxi, 0,28 euros por kilómetro en autobús. La noche de hotel se pagará a 138,75 euros. Las comunidades gobernadas por el PP ya han mostrado su rechazo a acoger a estos menores. El servicio incluye la reserva y emisión de los billetes, pero también la coordinación de los distintos medios de transporte que sean necesarios durante el recorrido. Y es que los viajes podrán combinar transporte marítimo, aéreo y terrestre.

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“Esta contratación resulta necesaria para garantizar la movilidad de los menores trasladados desde Ceuta hacia centros de acogida u otras instalaciones peninsulares, en cumplimiento de los programas de protección, del interés superior del menor, y específicamente los traslados de Ceuta a otras comunidades autónomas regulados por el Real Decreto 658/2025, debiendo llevar tal tarea a cabo de manera coordinada, segura y conforme a la normativa vigente, priorizando en todo momento la protección y el bienestar de los menores”, señala la memoria justificativa del contrato, que se ha llevado la agencia de viajes Trujillo.

El presidente de Ceuta, Juan José Vivas, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
El presidente de Ceuta, Juan José Vivas, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

El pasado 29 de agosto la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia resolvió declarar la situación de contingencia migratoria extraordinaria para la protección del interés superior de la infancia y la adolescencia migrante no acompañada en la ciudad de Ceuta, al considerarse acreditado que concurren en ella los supuestos establecidos en el artículo 35 de la ‘Ley Orgánica 4/200, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social’. “Esta situación obliga a activar los mecanismos de coordinación y traslado previstos en la normativa. De momento, un total de 54 menores migrantes que entraron solos los días 30 y 31 de julio ya han sido trasladados a la península. En estos casos, el destino no ha sido un centro de acogida. Han podido reunirse con familiares que ya residían en distintos puntos de España después de que se aprobara su reagrupación familiar.

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17.081 plazas en la península

Según el protocolo establecido por el Real Decreto antes mencionado, los menores son derivados a comunidades autónomas que disponen de recursos suficientes para su acogida. Aparte de los 54 menores acogidos por familias, el Ministerio de Política Territorial asegura que ya se han podido reubicar en otras comunidades 118 menores llegados antes del 30 de julio a Ceuta. El Consejo de Ministros aprobó en ese Real Decreto las plazas de acogida repartidas en las distintas comunidades: 17.081.

Andalucía lidera de nuevo con una capacidad ordinaria de 3.009 el podio de regiones con mayor número de plazas de atención a menores migrantes no acompañados, seguida de Cataluña con 2.829 y Madrid, con una capacidad de 2.471. Tras estas regiones se sitúan por este orden: la Comunidad Valenciana (1.903), Galicia (940), Castilla y León (833), Canarias (783), País Vasco (776), Castilla-La Mancha (742), la Región de Murcia (553), Aragón (476), Islas Baleares (434) Extremadura (364), Asturias (352), Navarra (237), Cantabria (206), La Rioja (114), Melilla (30) y Ceuta (29).

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