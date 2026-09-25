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Rafa Jódar pasa por encima de Búblik para dar el segundo punto a Europa en la Laver Cup

El tenista español se ha impuesto en el duelo por 6-2 y 6-3

Rafa Jódar logra la victoria ante Búblik (REUTERS/Dylan Martinez)
Rafa Jódar logra la victoria ante Búblik (REUTERS/Dylan Martinez)
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El español Rafael Jódar ha firmado un estreno de autoridad ante Alexander Bublik en la Laver Cup 2026, una victoria que ha dado al Team Europe ventaja en el duelo frente al Team World después de que el madrileño se adaptase en pocos días de la tierra batida a la pista dura cubierta de Londres.

Jódar ha ganado su primer partido de la Laver Cup 2026 por 6-2 y 6-3 frente a Alexander Bublik en una hora y 25 minutos, un resultado que ha situado al Team Europe con ventaja de 2-1 sobre el Team World en el O2 Arena de Londres.

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El tenista español había competido menos de una semana antes en Chile, donde disputó la Copa Davis con España sobre tierra batida. El cambio de superficie no ha alterado su rendimiento en el O2 Arena, donde ha impuesto un juego sólido y ha alargado los intercambios ante el kazajo.

Yannick Noah y Tim Henman, capitanes del Team Europe, han seguido el partido desde el banquillo, mientras que André Agassi y Patrick Rafter, responsables del Team World, no han encontrado una respuesta para frenar el dominio de Jódar.

Jódar domina el primer set

El primer set ha comenzado con equilibrio, ya que Jódar ha dispuesto de dos bolas de rotura en su primer turno al resto, pero Bublik las ha salvado, y el kazajo también ha tenido oportunidades para quebrar el saque del español: en una se ha resbalado y en otra ha fallado el resto.

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Rafa Jódar (REUTERS/Dylan Martinez)
Rafa Jódar (REUTERS/Dylan Martinez)

Jódar ha mantenido la presión en cada juego al servicio de su rival. Con 3-2 ha logrado la primera rotura tras un juego sin concesiones, rematado con un resto paralelo de revés, y ha confirmado después la ventaja con su saque para colocarse 5-2.

Bublik ha cedido de nuevo su servicio y Jódar ha cerrado la primera manga con un 6-2. La secuencia ha confirmado el cambio de tendencia de un duelo que había arrancado con opciones de rotura para ambos jugadores.

Mismo patrón en el segundo set

La clave del segundo set ha estado en la continuidad del español, que ha seguido buscando intercambios largos y ha vuelto a generar bolas de rotura en el primer juego de saque del kazajo. Bublik ha salvado la primera con un grito de ánimo, pero Jódar ha consolidado el quiebre para escaparse hasta el 3-0.

Rafa Jódar, Dani Landaluce y Dani Mérida, las tres joyas del tenis español que crecieron en las pistas del Club de Chamartín.

El tenista kazajo ha encadenado ocho juegos perdidos antes de recuperar una rotura con 4-0 y saque para Jódar. Esa reacción ha frenado la racha, pero no ha cambiado el desenlace: el español ha mantenido su servicio y ha sellado el segundo set por 6-3. El resultado deja a Jódar como candidato a asumir protagonismo en la jornada decisiva del domingo.

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