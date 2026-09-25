España

El gasto en pensiones crecerá casi el doble de lo que estima el Gobierno hasta 2050, según Fedea

El centro de análisis estima que el incremento llegará a cinco puntos del PIB, frente a los 2,5 o tres puntos que calculan los organismos oficiales, que no consideran cómo cambia el comportamiento de los trabajadores ante los nuevos incentivos de la reforma

Un pensionista pasea por un parque. (Europa Press)
Un pensionista pasea por un parque. (Europa Press)
Guardar

El gasto en pensiones alcanzó la cifra récord de 14.498,2 millones de euros en septiembre, un incremento del 6,3% respecto al año anterior, según los datos difundidos este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Ese ritmo de crecimiento podría acelerarse aún más de lo previsto por el Gobierno: un estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) calcula que el aumento del gasto en pensiones será casi el doble del que estiman los organismos oficiales hacia 2050. Según un documento de trabajo divulgado por Fedea, el incremento del gasto se situará en torno a cinco puntos del PIB hacia mediados de siglo, frente a los menos de 2,5 o 3 puntos previstos por la Administración. Esa brecha se traduce en un deterioro del déficit básico del sistema cercano a cuatro puntos del PIB, según las estimaciones presentadas en la II Jornada sobre el sistema público de pensiones y seguridad social.

Las cifras de referencia proceden de tres organismos que analizan el efecto de la reforma de pensiones aprobada entre 2021 y 2023. El modelo MISSMI de la Seguridad Social, precursor del actual INTegraSS, calculó en 2023 un incremento del gasto por debajo de los 2,5 puntos del PIB. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) llegó a una conclusión similar ese mismo año. El Ageing Report de 2024, elaborado por el Ministerio de Economía en coordinación con la Comisión Europea, sitúa el aumento en torno a tres puntos del PIB.

PUBLICIDAD

Los tres organismos, señala De la Fuente, calculan cuántos pensionistas habrá y cuánto cobrará cada uno en promedio, y a partir de esa base contable proyectan el gasto futuro sin simular cómo cambiaría el comportamiento de los trabajadores ante la reforma. La disparidad con Fedea, precisa el autor, no proviene de los ingresos del sistema, sino de cómo cada modelo calcula la evolución del gasto.

Un modelo con comportamiento capta reacciones que los contables no ven

La clave de la discrepancia, según el documento, está en el tipo de herramienta empleada. Fedea trabaja con el modelo MSSP-OLG, desarrollado junto a los investigadores Alfonso Sánchez Martín y Miguel Ángel García, que incorpora reglas de comportamiento individual: cómo ajustan los trabajadores sus decisiones de ahorro y de jubilación ante cambios en la normativa. Los modelos oficiales, en cambio, son contables y proyectan el gasto a partir de tasas de jubilación calculadas con ajustes manuales que no incorporan de forma explícita esas reacciones.

PUBLICIDAD

Enrique Devesa, investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE): explica las medidas que se podrían tomar para bajar el gasto en pensiones y dar sostenibilidad al sistema público.

“Muchas de las medidas de la reciente reforma que tienden a hacer más generoso el sistema de pensiones, como la indexación plena a la inflación, incrementan el gasto directamente pero también indirectamente, a través de un menor ahorro y una jubilación más temprana”, señala De la Fuente en el documento. Ambos comportamientos, añade, tienden a reducir el PIB, lo que amplía todavía más la proporción del gasto sobre la economía.

La jubilación demorada crecerá aunque no cambien los incentivos

El estudio incluye un dato que matiza el papel atribuido a la reforma. El porcentaje de trabajadores que opta por demorar su jubilación pasará del 10% actual a un 30% proyectado, pero ese cambio se explica, en gran medida, por el aumento de la esperanza de vida recogido en las proyecciones demográficas de la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat), no por los nuevos incentivos introducidos en la reforma de 2021-23. Una mayor longevidad exige más ahorro para una jubilación más prolongada, lo que empuja a extender la vida laboral con independencia de la normativa vigente.

Temas Relacionados

Jubilados y PensionesPIB EspañaJubilación EspañaPensiones EspañaFedeaÚltima Hora EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Maricarmen habla por primera vez desde el hospital tras su desahucio: “Mi casa ha sido mi vida y ahora tengo que dejarla atrás”

La mujer de 87 años, desalojada esta semana de su hogar tras 70 años viviendo allí, ha agradecido todo el apoyo y ha animado a manifestarse este sábado en Madrid

Maricarmen habla por primera vez desde el hospital tras su desahucio: “Mi casa ha sido mi vida y ahora tengo que dejarla atrás”

El caso del avión de Ryanair que aterrizó en Manchester con solo nueve minutos de combustible tras tres intentos fallidos: el informe de las autoridades revela qué salió mal

El vuelo se quedó sin margen de maniobra para otro intento si las condiciones meteorológicas hubieran empeorado

El caso del avión de Ryanair que aterrizó en Manchester con solo nueve minutos de combustible tras tres intentos fallidos: el informe de las autoridades revela qué salió mal

La normativa cambia el 1 de octubre: los motoristas podrán circular por el arcén derecho en atascos y deberán llevar guantes y calzado cerrado

El nuevo reglamento fija una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora al realizar esta maniobra, que deberá hacerse en fila de uno, e impone multas de 200 euros por incumplir las exigencias de vestimenta

La normativa cambia el 1 de octubre: los motoristas podrán circular por el arcén derecho en atascos y deberán llevar guantes y calzado cerrado

Resultados del Super Once del Sorteo 1

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Resultados del Super Once del Sorteo 1

Receta de rollitos de canela con hojaldre, un postre fácil y rápido que se prepara con solo tres ingredientes

Esta versión de los clásicos ‘cinnamon rolls’ es perfecta para principiantes, pues no requiere de amasados, medidas ni tiempos de espera

Receta de rollitos de canela con hojaldre, un postre fácil y rápido que se prepara con solo tres ingredientes
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La normativa cambia el 1 de octubre: los motoristas podrán circular por el arcén derecho en atascos y deberán llevar guantes y calzado cerrado

La normativa cambia el 1 de octubre: los motoristas podrán circular por el arcén derecho en atascos y deberán llevar guantes y calzado cerrado

Francia y Reino Unido despliegan recursos militares en Arabia Saudí para proteger la base de petróleo: “No permitiremos que los precios se disparen”

En libertad con cautelares el presunto cerebro financiero del ‘caso Plus Ultra’: el empresario holandés deberá comparecer cada dos días y no salir de España

Juan José Ebenezer, mecánico, explica la forma correcta de esperar en un semáforo sin dañar el embrague: “Así nos ahorramos dinero a largo plazo”

Marruecos culpa a España de que los migrantes de Ceuta sigan sin regresar tras la reunión de Albares con su homólogo en Nueva York

ECONOMÍA

La UE cambia las normas: las tiendas deberán mostrar una nueva etiqueta de garantía en los productos desde el 27 de septiembre

La UE cambia las normas: las tiendas deberán mostrar una nueva etiqueta de garantía en los productos desde el 27 de septiembre

Este es el precio de la gasolina este 25 de septiembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Los españoles ahorran 111 € menos al mes que franceses, alemanes e italianos y tienen 33.495 € menos de patrimonio, pero confían más en la IA para gestionarlo

El primer empleo se complica para los jóvenes: el 52% de las empresas recortará las ofertas de trabajo para perfiles ‘junior’ por la IA, según un estudio

¿Cuánto cuesta pasar la ITV en España? La diferencia de precio entre comunidades autónomas llega al 225%

DEPORTES

El espíritu del 98 marca el camino de la Billie Jean King: España busca la final 18 años después ante la República Checa con el escudo de los dobles

El espíritu del 98 marca el camino de la Billie Jean King: España busca la final 18 años después ante la República Checa con el escudo de los dobles

Jude Bellingham recibe un premio del Mundial 2026 que no sabía que existía: “Gracias de todos modos”

De La Fábrica del Real Madrid a la fábrica de Rennes: el nuevo mapa de Zinedine Zidane con Francia ante su primer examen en la Nations League

Acusan a Borja Iglesias de especular con la vivienda tras apoyar a Maricarmen y responde: “Tengo el 50%, comprarte un piso en Madrid es más que imposible”

Un futbolista de la selección española cede un millón de euros a los empleados de la Federación tras ganar el Mundial