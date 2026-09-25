La UE cambia las normas: las tiendas deberán mostrar una nueva etiqueta de garantía en los productos desde el 27 de septiembre

Una consumidora examina las especificaciones en la caja de unos auriculares inalámbricos en el pasillo de una tienda de electrónica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Unión Europea exige a partir de este domingo a todos los comercios que operan dentro de su territorio, tanto físicos como digitales, mostrar una etiqueta armonizada que informe sobre la garantía legal de los productos que venden. La medida entra en vigor el 27 de septiembre y afecta a cualquier vendedor que comercialice bienes físicos a consumidores dentro del bloque, incluidos artículos con componentes digitales como teléfonos inteligentes o auriculares.

El cambio se desprende de dos normas comunitarias: la Directiva (UE) 2024/825, que modifica la legislación europea de protección al consumidor, y el Reglamento de Ejecución (UE) 2025/1960, que establece el diseño exacto y el contenido obligatorio de los nuevos distintivos. Los Estados miembros tenían plazo hasta el 27 de marzo de 2026 para incorporar la directiva a sus ordenamientos nacionales, mientras que la aplicación efectiva de las medidas comienza ahora.

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El aviso sobre garantía legal será obligatorio sin excepción

El primer elemento que introduce la normativa es un aviso armonizado sobre la garantía legal de conformidad, de exhibición obligatoria para todos los comercios que vendan dentro de la Unión. Su función es recordar al comprador que cuenta con una protección mínima y facilitarle información básica sobre sus derechos antes de completar la compra.

El diseño de este aviso es común para los 27 países del bloque e indica una cobertura mínima de dos años para productos nuevos. Sin embargo, cada Estado miembro puede establecer plazos superiores en su legislación nacional. España es un ejemplo: la garantía legal para bienes nuevos es de tres años desde el 1 de enero de 2022, por lo que la llegada del nuevo distintivo europeo no modifica el plazo vigente en el país, solo unifica la manera de comunicarlo.

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El aviso debe estar visible antes de que el consumidor pague. En tiendas físicas puede colocarse junto al producto, en su envase, en el estante o en un cartel general dentro del establecimiento. En las ventas por internet, tiene que aparecer junto a la información del artículo, de forma que el comprador pueda consultarlo antes de agregarlo al carrito. Incluye además un código QR que permite acceder a información ampliada a través del portal europeo Your Europe, con el objetivo de que las condiciones de la garantía no queden únicamente disponibles en documentación difícil de localizar.

La etiqueta EU GARAN identifica garantías comerciales adicionales

Junto al aviso obligatorio, la normativa introduce un segundo distintivo de uso condicionado: la etiqueta EU GARAN. A diferencia del aviso general, su exhibición no es obligatoria para todos los productos, sino solo para aquellos cuyo fabricante ofrezca, sin coste adicional, una garantía comercial de durabilidad superior a dos años que cubra el producto completo.

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Cuando se cumplen esas condiciones, el vendedor está obligado a mostrar la etiqueta de forma visible, ya sea en el propio producto, en su envase o junto al artículo en el estante. La etiqueta debe incluir la duración de la garantía en años, la identificación del fabricante y del modelo, un símbolo que representa la durabilidad y un código QR con información adicional. Su diseño está fijado por la normativa europea y no puede ser modificado libremente por las empresas.

Un hombre mayor examina una caja de producto mientras se ajusta los anteojos en un pasillo de supermercado, con estantes llenos de artículos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En establecimientos físicos, la etiqueta tendrá unas dimensiones mínimas de 95 por 100 milímetros. En las ventas online deberá aparecer en color junto a la información del producto, y también podrá presentarse en formato desplegable, siempre que resulte accesible con el primer clic o interacción del usuario.

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Si el producto deja de cumplir las condiciones cubiertas dentro del plazo indicado en la etiqueta, el fabricante está obligado a repararlo o sustituirlo sin coste para el consumidor. Esta garantía comercial es adicional a la legal y no puede reducir los derechos que el comprador ya tiene reconocidos por la ley.

Cómo reclamar y dónde consultar los derechos

Para hacer valer cualquiera de las dos garantías, el consumidor debe conservar el ticket o la factura de compra y dirigir el reclamo directamente al vendedor. La normativa aclara que ninguna de las dos etiquetas crea derechos nuevos: su función es hacer más visibles y comprensibles los derechos que ya existían, tanto la garantía legal como las garantías comerciales voluntarias ofrecidas por los fabricantes. El portal europeo Your Europe queda habilitado como referencia oficial para ampliar información sobre el alcance de cada tipo de cobertura.

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