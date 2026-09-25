Mbappé se marcha lesionado tras marcar con Francia y hace saltar las alarmas en el Real Madrid: “No pinta bien”

Mbappé se marcha lesionado del partido de Francia. (REUTERS/Murad Sezer)

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Kylian Mbappé se ha retirado lesionado de su rodilla izquierda durante el Turquía-Francia de la Liga de Naciones, después de marcar el primer gol de la nueva etapa de Zinédine Zidane como seleccionador. El delantero del Real Madrid ha abandonado el césped con evidentes gestos de dolor, a la espera de conocer el alcance de unas molestias que afectan a una articulación con antecedentes recientes.

El delantero francés abrió el marcador en el minuto 54, su gol número 67 con Francia y el primero de la etapa de Zinédine Zidane como seleccionador, pero pidió el cambio cinco minutos después. Désiré Doué ocupó su puesto tras una acción sin contacto que dejó al futbolista cojeando.

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El percance se produjo tras una recuperación francesa en campo turco. Michael Olise encontró a Mbappé en la banda izquierda y el atacante culminó la jugada con un disparo que superó al guardameta Ugurcan Cakir.

El capitán francés mostró dolor inmediatamente después de ejecutar el remate, pese a que no hubo ningún rival implicado en la acción. Recibió asistencia médica, regresó al terreno de juego e intentó continuar, pero volvió a tenderse sobre el césped con las manos en la cara antes de solicitar la sustitución. Ante ello Zidane ha reconocido en rueda de prensa que la lesión “no pinta bien” y ha aventurado que el delantero volverá a Madrid.

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“No, no va bien. Mbappé no está bien”, ha comentado al final del partido ante Turquía en la gran preocupación de la selección bleu y que ha empañado la primera victoria de Francia con Zidane en el banquillo. “Hubo hipertensión en la rodilla a causa del disparo”, ha añadido Zidane. “Creo que regresará a Madrid.” “No correremos ningún riesgo”.

Qué se sabe de la lesión de Mbappé con Francia

La preocupación del Real Madrid se concentra en la rodilla izquierda, la misma que ya condicionó la pasada temporada del delantero. El inicio de aquellos problemas se sitúa en diciembre de 2025, cuando el club comunicó el 31 de ese mes que sufría un esguince en esa articulación.

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Mbappé regresó entonces a la competición antes de lo previsto, aunque tuvo que detenerse de nuevo a finales de febrero. El 2 de marzo, tras unas pruebas realizadas por especialistas franceses bajo la supervisión de los servicios médicos madridistas, el club confirmó otro esguince en la rodilla izquierda y optó por un tratamiento conservador.

Mbappé notó molestias en su rodilla izquierda (REUTERS/Umit Bektas)

El futbolista no volvió a jugar hasta el 17 de marzo, frente al Manchester City, después de casi un mes de baja. Las exploraciones posteriores al partido de Turquía deberán determinar si el nuevo contratiempo guarda relación con aquel historial o queda en unas molestias sin mayor alcance.

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El Real Madrid no disponía de información médica inmediata y esperaba comunicarse con el jugador y con los servicios médicos de la selección francesa. Mbappé se someterá a una primera exploración en las próximas horas, que decidirá si permanece concentrado con Francia o regresa a Madrid.

Dos lesiones de rodilla en la concentración francesa

La baja de Mbappé se suma a la de Ibrahima Konaté, que abandonó la concentración francesa tras lesionarse la rodilla derecha durante el entrenamiento del miércoles. La Federación Francesa de Fútbol diagnosticó inicialmente un esguince leve, le liberó de los cuatro compromisos internacionales y Zidane convocó a Leny Yoro como sustituto.

Konaté ya ha regresado a Madrid, donde las pruebas de los servicios médicos del club han determinado una lesión en el ligamento colateral de la pierna derecha pendiente de evolución. Tanto Zidane como José Mourinho, entrenador del Real Madrid, permanecen pendientes de las pruebas de Mbappé.

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Mbappé, Vinícius y Konaté tapan el mensaje de apoyo a Ceuta en sus camisetas en la salida al campo para el partido entre el Elche y el Real Madrid

El delantero había iniciado la temporada como principal referencia ofensiva del equipo blanco: suma ocho goles y dos asistencias en ocho partidos oficiales, con 719 minutos disputados. En Liga ha sido titular en las siete jornadas, con siete goles, dos asistencias y 630 minutos de 630 posibles.