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El Ayuntamiento de Madrid rechaza la propuesta de Urbagestión para que Maricarmen vuelva a su casa

El organismo municipal encargado de vivienda ha determinado que el plan no reúne las condiciones exigidas

El Ayuntamiento de Madrid rechaza la propuesta de Urbagestión para que Maricarmen vuelva a su casa. (Europa Press)
El Ayuntamiento de Madrid rechaza la propuesta de Urbagestión para que Maricarmen vuelva a su casa. (Europa Press)
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El Ayuntamiento de Madrid ha rechazado este viernes la propuesta de Urbagestión para que Maricarmen Abascal vuelva al piso del que fue desahuciada. Según el Consistorio, la fórmula planteada, basada en incorporar la vivienda al programa ReViVa, no cumple los requisitos legales de esa iniciativa municipal ni de otros programas de compra de vivienda.

La salida inmediata será una reunión el lunes 28 de septiembre a las 16.00 horas entre Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, los representantes de Maricarmen Abascal y los profesionales de EMVS Madrid, que ejercerán de mediadores a través del Servicio de Intermediación del Alquiler.

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Maricarmen, de 87 años y con un grado de discapacidad del 50 %, ha sido desahuciada de la vivienda situada en el número 46 de la calle Alcalde Sáinz de Baranda, en el distrito de Retiro, donde había residido durante 71 años.

La mediación que ofrece el Ayuntamiento

La Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid ha examinado la oferta remitida por la propiedad, que planteaba destinar en exclusiva el inmueble al alojamiento de Abascal en condiciones asequibles y de habitabilidad adecuada. La empresa municipal ha concluido que no puede incorporarse al Programa ReViVa ni a otras iniciativas de adquisición de vivienda por incumplir sus bases legales.

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Urbagestión había comunicado que buscaba coordinar una alternativa con el Ayuntamiento y otras administraciones para que la mujer regresara al piso con una solución residencial “estable y asequible”. Según EFE, el comunicado inicial de la empresa no concretaba los términos de esa alternativa.

La policía saca a Maricarmen de su casa, a 23 de septiembre de 2026, en Madrid (España). (Fernando Sánchez - Europa Press)
La policía saca a Maricarmen de su casa, a 23 de septiembre de 2026, en Madrid (España). (Fernando Sánchez - Europa Press)

Ante la nueva disposición expresada por la propiedad, el consistorio ha ofrecido a los representantes de Maricarmen el Servicio de Intermediación del Alquiler de EMVS Madrid. La reunión del lunes contará con la mediación de los profesionales de la empresa pública de vivienda.

La EMVS ha sostenido que esta intervención mantiene el apoyo municipal prestado desde que se conoció el caso. Los Servicios Sociales del Ayuntamiento han facilitado teleasistencia, ayuda a domicilio y terapia ocupacional, además de ofrecer a la mujer una plaza sin coste en una residencia municipal.

La posición de Urbagestión

Urbagestión ha precisado que no es dueña del edificio de Alcalde Sáinz de Baranda 46. La sociedad afirma que adquirió únicamente la vivienda ocupada por Maricarmen y que es el único inmueble que posee en esa dirección.

Mari Carmen ofrece unas declaraciones desde la habitación de un hospital tras el desahucio de su vivienda. Ataviada con un batín hospitalario, la mujer expresa su agradecimiento a las personas y colectivos que la han apoyado, entre ellos el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos y su abogada Beatriz Duró. Durante su intervención, anima a la ciudadanía a continuar la lucha por el derecho a la vivienda y convoca a asistir a una manifestación en la Puerta del Sol de Madrid.

El Sindicato de Inquilinas de Madrid ha asegurado que ni la organización ni la abogada de Abascal habían recibido información sobre la propuesta anunciada por la empresa. La inmobiliaria también ha negado haber exigido a la inquilina una renta superior a la que abonaba.

La compañía sostiene que la letrada de Maricarmen le solicitó por escrito hace tres años el precio de un posible nuevo arrendamiento. Urbagestión afirma que respondió que podría estudiarse una renta bonificada de entre un 40 % y un 50 % sobre el precio de mercado.

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