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Brad Pitt en el Festival de San Sebastián: “Deberíamos pasar más tiempo generando vínculos que nos unan, así las barreras se romperían”

El actor ha presentado en el certamen ‘En el corazón de la bestia’, un thriller de supervivencia que se estrena este fin de semana

Tráiler del largometraje 'En el corazón de la bestia'. Brad Pitt da vida a James Belmont, un oficial de las Fuerzas Especiales que junto a su perro de combate Odin tiene que hallar el modo de salir de un paraje perdido en Alaska y emprender el camino de vuelta a casa.
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El actor norteamericano Brad Pitt ha llegado al Festival de San Sebastián para presentar su última película, En el corazón de la bestia, un thriller de supervivencia dirigido por David Ayer en el que interpreta a un agente de las fuerzas especiales que, tras un accidente aéreo, tiene que salir adelante junto a su perro en una zona de naturaleza indómita.

En ese sentido, Pitt ha contado cómo se preparó para el proyecto a través de expertos que le enseñaron cómo poder vivir en el bosque con los mínimos recursos, y cómo también generó una relación muy especial con el perro protagonista, que terminó formando parte de la familia del rodaje. “Cuando aparecía en el set la energía cambiaba”, dijo acerca de su compañero de reparto.

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“Mi personaje, James, y Odín, el perro, son duros, han vividos guerras juntos, y hay una conexión especial, hay amor y lealtad. Es importante cuando pienso en los días más oscuros. He sido muy abierto acerca de mi lucha y de lo importante que es rodearte de la gente que te quiere”, se ha sincerado el actor.

También presente como productor

El intérprete también es productor de esta película. De hecho, una de sus grandes facetas en estos últimos tiempos ha sido la de productor, y ha estado detrás de muchos proyectos independientes, entre los que encontramos desde La voz de Hind a Mickey 17, pasando por 12 años de esclavitud, que ganó el Oscar a la mejor película.

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SAN SEBASTIÁN, 20/09/2026.- El actor norteamericano Brad Pitt saluda al público a su llegada este domingo al Festival de Cine de San Sebastián, donde presenta 'En el corazón de la bestia'. EFE/Juan Herrero
SAN SEBASTIÁN, 20/09/2026.- El actor norteamericano Brad Pitt saluda al público a su llegada este domingo al Festival de Cine de San Sebastián, donde presenta 'En el corazón de la bestia'. EFE/Juan Herrero

“Han habido grandes cambios en los últimos veinte años, sobre todo con la industria del streaming. Pero, también es cierto que eso ha generado más oportunidades para todos y tenemos mayor cantidad de historias que contar”, ha dicho Brad Pitt durante la rueda de prensa. “Durante la época del COVID se generó una crisis de la que pensábamos que no íbamos a salir, pero poco a poco nos hemos ido recuperando y tanto las grandes películas hacen taquilla, como las de presupuesto pequeño y mediano, que son de las que yo me suelo encargar”, ha dicho en su faceta como productor.

Fan de Chillida y espíritu zen

También ha asegurado que nos encontramos en un momento de explosión de nuevos talentos, con todos los directores nacidos de YouTube que están llevando a las nuevas generaciones al cine.

El actor se ha declarado fan de Eduardo Chillida y dice que ha pasado unos días estupendos en San Sebastián. En cuanto a En el corazón de la bestia, piensa que además de una historia de supervivencia, también es una película de amor. “Creo que deberíamos pasar más tiempo generando vínculos que nos unan, podríamos escucharnos mejor, y así se diluirían las líneas de división que nos separan”

En el corazón de la bestia
En el corazón de la bestia

El intérprete también tiene pendiente de estreno Las nuevas desventuras de Cliff Booth, en la que retomará el papel por el que consiguió un Oscar en la película de Quentin Tarantino, Érase una vez en... Hollywood, esta vez a las órdenes de David Fincher en un original para Netflix.

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