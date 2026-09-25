Los 12 mejores mercados de abastos de España: de uno de los más clásicos de Madrid con cien años de historia a uno de los más nuevos en Sevilla

Mercado de San Miguel, Madrid.

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En el bullicio del mercado ocurren muchas cosas. Se compra la comida del día, se revisa la calidad de los productos, se establecen los precios del género como si fuese la mismísima bolsa y se crean redes de relaciones. Además, si se mira con ojos curiosos o de turista, o ambos, se aprecia la cultura local y la arquitectura del lugar.

España conserva una red de mercados históricos que combinan la venta tradicional de productos frescos con una oferta gastronómica que se extiende hasta la noche. La mayoría de estos edificios se construyeron entre finales del siglo XIX y mediados del XX, cuando el hierro forjado y el hormigón armado revolucionaron la arquitectura civil europea y permitieron levantar naves diáfanas destinadas al comercio de alimentos.

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Muchos de estos espacios han pasado por procesos de rehabilitación en las últimas décadas que los transformaron en centros de ocio y turismo gastronómico sin perder su función original de abastecimiento. Del norte peninsular a las islas Canarias, este recorrido reúne doce mercados que destacan por su valor arquitectónico, su antigüedad o la singularidad de sus productos.

Doce paradas obligadas para el turismo gastronómico en España

La siguiente lista incluye edificaciones declaradas Monumento Nacional, otros diseñados por arquitectos vinculados a Gustave Eiffel y algunos que fueron pioneros en modernizar el comercio de alimentos frescos en sus respectivas regiones. Cada uno conserva rasgos que lo distinguen del resto.

Mercado de San Miguel, Madrid

FOTO DE ARCHIVO: Varias personas en el interior del mercado de San Miguel en Madrid, España, el 31 de julio de 2020. REUTERS/Javier Barbancho

Ubicado junto a la Plaza Mayor, el Mercado de San Miguel es uno de los pocos edificios de arquitectura del hierro que se conservan en Madrid, con más de cien años de historia. En su interior conviven puestos especializados en marisco, ostras y caviar, donde es posible elegir el producto y solicitar que se cocine al instante, junto a expositores de fruta que elaboran batidos naturales a la carta.

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El mercado también alberga una librería gastronómica y espacios donde se venden productos gourmet y cosméticos. Su ubicación estratégica, a pocos metros del centro histórico de la capital, lo convirtió en parada habitual de los circuitos turísticos que recorren la ciudad.

Mercado de Colón, Valencia

Mercado de Colón, Valencia. (Wikimedia/Santiago Arderíus)

Bajo los esbeltos pilares de 1916 del Mercado de Colón, declarado Monumento Nacional, se reparten puestos de productos frescos de primera calidad junto a cafeterías, pubs y horchaterías, los locales especializados en la bebida típica valenciana elaborada a base de chufa. El edificio, un ejemplo destacado de la arquitectura modernista, combina la cocina mediterránea tradicional con propuestas de fusión.

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Los segundos domingos de cada mes, el mercado habilita una zona de zoco con puestos itinerantes de moda, decoración y artesanía, a menudo amenizada con jazz en vivo. La propuesta convirtió al espacio en un modelo distinto de comercio, alejado del formato exclusivamente alimentario.

Mercado de San Agustín, A Coruña

Mercado Municipal de San Agustín, A Coruña. (Wikimedia/Waltie)

Conocido popularmente como el “Guggenheim gallego”, el Mercado de San Agustín se construyó entre 1932 y 1938 según el proyecto de los arquitectos municipales Antonio Tenreiro y Santiago Rey Pedreira. Su elemento más singular es la cubierta parabólica de hormigón armado, de apenas quince centímetros de espesor, atravesada por bandas de vidrio que iluminan el interior sin necesidad de columnas.

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El diseño se inspiró en el mercado Les Halles du Boulingrin de Reims, obra del arquitecto Émile Maigrot y el ingeniero Eugène Freyssinet, considerado el creador del hormigón contemporáneo. El cálculo estructural de la bóveda coruñesa estuvo a cargo del ingeniero Eduardo Torroja. Tras un cierre por rehabilitación en 1991, el mercado reabrió en 2012 y hoy ofrece mariscos, pescados y repostería gallega.

Mercado Nuestra Señora de África, Santa Cruz de Tenerife

Mercado Nuestra Señora de África, Santa Cruz de Tenerife. (Wikimedia/Julian-Wuppertaler)

Conocido como “La Recova”, el Mercado Nuestra Señora de África se inauguró el 4 de enero de 1944 según el proyecto del arquitecto José Enrique Marrero Regalado. El edificio, de estilo neocolonial, se organiza en torno a tres grandes patios que recuerdan a las plazas clásicas españolas, con un acceso principal a través de un arco de ocho metros de radio.

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Su construcción fue posible gracias a la donación de un millón y medio de pesetas por parte del capitán general Ricardo Serrador Santés, quien impuso la condición de que la obra se completara en un plazo máximo de seis meses; finalmente se terminó en dieciocho. El mercado fue declarado Bien de Interés Cultural en 2004 y hoy combina puestos de productos frescos con una cafetería con terraza.

Mercado de la Ribera, Bilbao

Mercado de La Ribera en Bilbao. (Wikimedia/PA)

Con 10.000 metros cuadrados y estilo art decó, el Mercado de la Ribera se levantó en 1928 junto a la ría bilbaína según el proyecto del arquitecto Pedro Ispizua. En 1990, el libro Guinness lo reconoció como el mercado municipal de abastos más completo del mundo por su número de comerciantes y puestos, además de considerarlo el mayor mercado cubierto de Europa.

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El edificio conserva sus grandes vidrieras originales y cuenta hoy con un café-teatro con una de las mejores terrazas sobre la ría, además de una “Gastro Plaza” en su primera planta donde se celebran festivales de blues, jazz y rock. La oferta gastronómica se centra en rondas de pintxos y decenas de referencias de cervezas artesanas e internacionales.

Mercado Central, Valencia

Mercado Central de València (Mercado Central / Europa Press)

Inaugurado en 1928, el Mercado Central de Valencia fue el primer mercado del mundo en informatizarse y hoy se mantiene como uno de los centros europeos dedicados a la venta de productos frescos. El edificio, de estilo modernista, comparte ciudad con el Mercado de Colón, aunque mantiene un perfil más orientado a la compra tradicional que al ocio nocturno.

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La estructura conserva elementos decorativos que remiten a la arquitectura de principios del siglo XX valenciano, con una organización interior que distribuye los puestos según tipo de producto, desde pescaderías hasta fruterías.

Mercado Victoria, Córdoba

Mercado Victoria, Córdoba. (Wikimedia/Mercado Victoria)

Instalado en un edificio de hierro forjado de 1877, el Mercado Victoria fue el primer mercado gastronómico abierto en Andalucía. Su ubicación en los Jardines de la Victoria, a un paso del casco histórico de Córdoba declarado Patrimonio Mundial por la Unesco, lo convirtió en un punto de referencia para el turismo gastronómico de la región.

El espacio mantiene la esencia cultural del edificio original con actividades como demostraciones de pisada de uva, técnica tradicional en la elaboración del vino, y certámenes de pintura. La oferta gastronómica incluye puestos especializados en salmorejo, empanadas, patatas asadas y embutidos ibéricos.

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Mercado de La Bretxa, San Sebastián

Los puestos de un mercado tradicional en España exhiben productos frescos, embutidos y variedades de tapas servidas en platos ante los visitantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con origen en 1870, el Mercado de La Bretxa acumula más de ciento cincuenta años de historia como despensa de la ciudad donostiarra. Su nombre proviene de las brechas que las tropas invasoras abrieron en la muralla de la ciudad durante los asaltos del siglo XVIII y principios del XIX.

El complejo, ubicado en la Parte Vieja de San Sebastián, está formado por dos edificios diferenciados: el de Pescadería y el de Arkoak. Antonio Cortázar fue el ideólogo del proyecto original a finales del siglo XIX, ampliado posteriormente por José de Goicoa en 1898. Hoy combina puestos tradicionales con tiendas y locales de restauración.

Mercado de Santa Caterina, Barcelona

Mercado de Santa Caterina, Barcelona. (Wikimedia/Albert Prat)

En pie desde 1845, el Mercado de Santa Caterina se distingue por su gran tejado ondulado con mosaicos de cerámica multicolor que representan frutas y verduras. El edificio, ubicado en el barrio de La Ribera, fue remodelado en 2005 por los arquitectos Enric Miralles y Benedetta Tagliabue, quienes respetaron la fachada neoclásica original.

En su interior se alternan puestos de productos frescos de todo tipo con espacios gourmet especializados en aceites y conservas de primera calidad. La oferta gastronómica incluye también opciones vegetarianas y de cocina oriental, lo que amplió el perfil de clientes del mercado en los últimos años.

Mercado de Abastos de Santiago de Compostela

Mercado de Abastos en Santiago de Compostela, Galicia. (Wikimedia/Xosema)

Proyectado por el arquitecto asturiano Joaquín Vaquero Palacios, el Mercado de Abastos de Santiago de Compostela se construyó entre 1937 y 1941 sobre los antiguos terrenos y huertas del conde de Altamira. El conjunto está formado por ocho naves organizadas en parejas, con las centrales retranqueadas para crear una plaza pública interior.

El edificio, considerado una pieza clave de la arquitectura española del siglo XX, integra la tradición constructiva gallega mediante el uso de granito y formas rotundas. Es el lugar más visitado de la ciudad después de la catedral, y mantiene la venta directa de las “paisanas”, agricultoras que ofrecen productos cultivados en sus propias huertas.

Mercado Central de Abastos, Cádiz

Mercado Central de Abastos de Cádiz. (Ayuntamiento de Cádiz)

Las antiguas columnas de este mercado tradicional conviven con un espacio gastronómico que funciona desde la hora del aperitivo hasta pasada la medianoche. El Mercado Central de Abastos se convirtió en un punto de referencia para “tapear” en la ciudad de Cádiz, con una oferta que incluye carne al carbón, mariscos, pescados, comida vegana y sushi.

El edificio monumental recrea la autenticidad de la vida cotidiana gaditana, con una estructura que combina el comercio diario de productos frescos con la actividad de ocio nocturno que se extendió en los últimos años.

Mercado del Barranco, Sevilla

Mercado del Barranco, Sevilla. (Turismo de Sevilla)

Diseñado por Gustave Eiffel, el Mercado del Barranco funcionó como lonja y mercado mayorista de pescado entre 1883 y 1970, y es hoy el único mercado de hierro que se mantiene en pie en Sevilla. El edificio se ubica frente al barrio de Triana, a orillas del río Guadalquivir, en pleno centro turístico de la ciudad.

El espacio reúne más de 150 propuestas culinarias repartidas en una docena de establecimientos, lo que lo convirtió en un lugar de encuentro para el ocio, la cultura y la gastronomía. Su historia como antigua lonja de pescado conecta el pasado industrial del edificio con su función actual como centro de turismo gastronómico.