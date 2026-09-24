El creador de ‘Glee’ confirma que ya ha escrito el reboot y hablado con el reparto original: “Están todos muy entusiasmados”

La docuserie detallará algunas de las controversias relacionadas con la serie de comedia desde la perspectiva de los miembros de la familia y el equipo.

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El creador de Glee, Ryan Murphy, confirmó que ya terminó de escribir el guion de un posible reboot de la serie musical y que se contactó con integrantes del reparto original, quienes se mostraron entusiasmados con la idea. Murphy habló sobre el proyecto en una entrevista con Entertainment Tonight difundida el miércoles. “Es gracioso que me preguntes, porque terminé el guion hace una hora”, dijo el productor, y agregó que la idea del reboot de Glee surgió después de meses de rumores y consultas al elenco original, que respondió con entusiasmo pese a tener dudas sobre el formato del regreso.

“Tenemos un guion. Brad [Falchuk], Ian [Brennan] y yo, que escribimos las primeras dos temporadas, escribimos algo”, explicó Murphy. Los tres guionistas fueron responsables de la escritura original de la serie, que se emitió por primera vez en septiembre de 2009. Murphy detalló que estuvo en contacto con alrededor de diez miembros del reparto original. “Es muy dulce, y todos tuvieron muchas preguntas, pero todos estuvieron muy entusiasmados con la idea”, afirmó el productor.

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Aunque el guion ya está terminado, Murphy aclaró que todavía nadie lo leyó. “Así que no sé, ya veremos”, continuó. El productor explicó que se propuso escribir algunos guiones para conocer la reacción del público, en particular la del elenco original. “Me prometí a mí mismo que quería escribir un par de ellos para ver qué opina la gente, particularmente el elenco, porque estábamos muy unidos cuando la hacíamos”, agregó Murphy. El anuncio llega una semana después de que Lea Michele, quien interpretó a Rachel Berry durante las seis temporadas de la comedia musical, dijera que estaría dispuesta a regresar en caso de un reboot. La actriz habló sobre el tema en una entrevista con E! News. “Amo Glee. Siempre amaré Glee. Amo a Ryan Murphy. Ocupa un lugar especial en mi corazón... Seguiré a Ryan a donde vaya”, dijo Michele en esa oportunidad.

Los actores Chris Colfer y Darren Criss, conocidos por sus papeles en la aclamada serie musical Glee, posan juntos en una imagen que evoca los momentos memorables del programa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El elenco y el legado de la serie

Glee se estrenó en septiembre de 2009 y se convirtió en una de las series musicales más seguidas de su época. Además de Michele, el elenco original incluyó a Cory Monteith, Naya Rivera, Dianna Agron, Matthew Morrison, Jane Lynch, Heather Morris y Chris Colfer, entre otros actores. La serie sumó seis temporadas en total y se despidió de la pantalla luego de seguir la vida de un grupo de estudiantes de secundaria integrantes de un club de canto. Durante su emisión, el programa se destacó por sus versiones musicales de canciones populares interpretadas por el elenco.

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Murphy no precisó fechas ni plataformas para un eventual estreno del reboot, ni confirmó qué actores del elenco original participarían en caso de que el proyecto avance. Tampoco brindó detalles sobre la trama del guion que, según sus propias palabras, terminó de escribir “hace una hora”. El productor tampoco especificó cuáles de los diez actores contactados manifestaron su interés en participar, más allá de la confirmación pública de Michele en los días previos al anuncio. De momento, Murphy acaba de concluir Los destrozos en Disney+ y presentado Monstruo: La historia de Lizzie Borden en Netflix.