¿Dónde se rodó ‘La bola negra’? Las localizaciones elegidas por Los Javis para revisitar la historia de España desde una mirada ‘queer’

Milo Quifes da vida a Carlos, un joven de Granada que es sometido a la bola negra por el casino de la ciudad.

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Si La bola negra sigue las tres vidas de tres hombres interconectadas en diferentes épocas, su geografía es también un buen reflejo de su historia. La que es ya la película del año en España y en el terreno internacional —los expertos vaticinan que llegará a los Oscar con nada menos que 15 nominaciones, una cifra histórica— está, por fin, desde este viernes en cines. El premio a Mejor Dirección que Javier Calvo y Javier Ambrossi consiguieron el pasado mayo en el Festival de Cannes no hizo más que alimentar un fenómeno que después sumó el Premio del Público en Toronto y la elección de la Academia de Cine para representar a España en los Oscar.

La segunda película de Los Javis después de La llamada (2017) es también su proyecto cinematográfico más ambicioso. Una cinta rodada en 35 milímetros que se desplaza entre 1932, 1937 y 2017 y que necesitaba reconstruir no una, sino varias Españas. En total, los cineastas y coguionistas necesitaron 12 semanas por distintos pueblos, playas, ciudades y montañas de Burgos, Cantabria y Granada.

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Castil de Carrias: un pueblo despoblado para volver a la Guerra Civil

Imágenes de las localizaciones de 'La bola negra'. (Elástica)

El universo de la cinta, que tiene como inspiración la obra inacabada de Federico García Lorca del mismo nombre y La piedra oscura, de Alberto Conejero, comienza en Castil de Carrias, una pequeña localidad abandonada de Burgos donde arrancó oficialmente el rodaje en agosto de 2025. También es allí donde comienza la película: un pueblo en plena Guerra Civil recibe a las tropas fascistas italianas antes de que los aviones desaten el horror sobre sus habitantes.

Encontrarlo no fue casualidad. Clara Salvador, jefa de localizaciones de la película, ha explicado que recorrieron Burgos buscando un núcleo que estuviese ya parcialmente derruido para poder intervenir lo mínimo posible. “Hablando con efectos, decidimos que lo mejor era buscar un pueblo medio derruido en el que solo tuviéramos que construir algo más para poder luego destruirlo con las bombas”, ha contado a Condé Nast Traveler.

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Situado a 10 kilómetros de Belorado y a 57 kilómetros de Burgos, Castil de Carrias está despoblado desde que en 1994 falleció el que era su único habitante, Florentino González Sáez.

Cantabria: soldados, playas y un hospital de guerra

Imágenes de las localizaciones de 'La bola negra'. (Elástica)

La trama ambientada en 1937 llevó al equipo hacia el norte. Querían grabar en Comillas. Allí, la antigua Universidad Pontificia se convirtió en la cárcel y el hospital en el que transcurre una parte esencial de la relación entre Rafael Rodríguez Rapún, al que se le atribuye una relación con Lorca, interpretado por Miguel Bernardeau, y el personaje de Guitarricadelafuente.

“Tienen dos o tres edificios abandonadísimos, y rodamos en uno de ellos, que tuvimos hasta que desbrozar por dentro porque tenía plantas”, ha detallado Salvador. Cantabria también aporta algunos de los paisajes más abiertos de la cinta, como la playa de La Arnía, donde los soldados se bañan y cantan frente al Cantábrico, o la de Oyambre.

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Imágenes de las localizaciones de 'La bola negra'. (Elástica)

De la misma manera, el equipo también se desplazó hasta Lafuente, un pueblo de apenas 17 habitantes, para ilustrar el viaje del personaje que interpreta Carlos González —cuya trama se sitúa en 2017— para conocer el pueblo en el que había vivido su abuelo.

Granada: volver a Lorca

Si hay una ciudad inevitable en una película construida alrededor de Federico García Lorca, esa es Granada. Allí transcurre la historia de 1932, motivo por el que Los Javis quisieron rodar en espacios vinculados física y emocionalmente con el poeta.

La Plaza de Santa Ana y Plaza Nueva se transformaron para devolverlas a los años de la Segunda República, con el rodaje también pasando por el Carmen de los Mártires y distintos puntos del Albaicín.

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Tráiler de 'La bola negra', una película dramática dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo.

Sierra Nevada: terminar cuando llegara la nieve

Imágenes de las localizaciones de 'La bola negra'. (Elástica)

Meses después del grueso del rodaje, el equipo regresó a Granada para filmar en Sierra Nevada algunas de las imágenes finales de la película. “Hemos rodado a tres mil metros de altitud en Sierra Nevada, bajo la lluvia, en, en playas, de noche. Todo es real”, ha señalado Ambrossi.

En la obra inacabada que dejó Lorca, que apenas tenía cuatro páginas, dejó palabras como “esquiadores” y “la nieve”, elementos que Los Javis decidieron convertir en imágenes. La producción terminó escogiendo la zona de la Laguna y la pista El Puente, donde filmó con esquiadores profesionales.