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Pedro Bastida, mecánico y experto en inspección técnica: “Por esto no vas a pasar la ITV”

El goteo continuo de aceite y las pérdidas de combustible pueden provocar un resultado desfavorable en la inspección

Bastida recuerda que las fugas de gasolina requieren especial atención por su carácter inflamable.
Pedro Bastida, mecánico y experto en inspección técnica, señala que las pérdidas de combustible también deben repararse antes de acudir a la inspección. (Composición Infobae)
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La inspección técnica de vehículos revisa elementos que pueden afectar al funcionamiento, la seguridad y las emisiones del automóvil. Entre ellos, las pérdidas de líquidos exigen una comprobación visual que permita diferenciar una humedad localizada de una fuga activa.

Pedro Bastida, mecánico y experto en inspección técnica, ha advertido a través de un vídeo en sus redes sociales (@itvdeltiktok) que la ITV será desfavorable si el vehículo presenta un goteo continuo de aceite: “Una cosa es que rezume aceite y otra cosa es que venga con un goteo continuo. En el caso del rezume, no pasaría nada y en el caso del goteo continuo, sería desfavorable”.

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El criterio señalado por Bastida sitúa el foco en la continuidad de la pérdida, su posible gravedad y la necesidad de identificar su origen antes de acudir al centro de inspección a realizar la revisión.

Cómo detectar una fuga

El aviso no se limita al aspecto exterior del motor. Un goteo puede aparecer en la parte baja del propulsor, en los manguitos, alrededor de juntas o sobre piezas próximas, y la suciedad acumulada puede dificultar la localización inicial.

Por eso, antes de la inspección conviene observar si el líquido llega al suelo tras estacionar el vehículo y si la pérdida se mantiene con el paso de las horas. La reparación debe dirigirse a la causa, no solo a limpiar las manchas.

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El especialista explica que esta pérdida debe repararse antes de pasar la ITV.
Pedro Bastida, mecánico y experto en inspección técnica, muestra un rezume acusado de diésel en un vehículo. (@itvdeltiktok)

En los vehículos de gasolina, Bastida recomienda revisar el consumo cuando no haya rastros visibles bajo el coche. El combustible puede evaporarse sin dejar manchas, por lo que un gasto anormalmente alto puede alertar sobre una fuga.

Esta comprobación resulta especialmente útil cuando el conductor advierte cambios en los hábitos de uso del coche. Anotar el kilometraje y los repostajes permite comparar el consumo con el que suele registrar el mismo vehículo en trayectos similares.

Esa información no identifica por sí sola el punto de la pérdida, pero puede servir para decidir una revisión en taller. También evita que la ausencia de una mancha visible se interprete como prueba de que no existe ninguna incidencia.

Pérdidas de combustible

El experto también incluye las pérdidas de combustible entre los motivos de resultado desfavorable. Al mostrar un vehículo diésel, indica que tenía “un rezume bastante acusado de diésel” y que la pérdida debe repararse.

En este tipo de casos, la inspección visual puede ofrecer señales distintas según la zona afectada y el estado del motor. Una superficie húmeda, restos adheridos o un olor persistente pueden orientar la revisión, aunque no sustituyen el diagnóstico.

Bastida plantea la necesidad de reparar la pérdida antes de someter el vehículo a la ITV. El objetivo es que el coche llegue a la prueba sin una fuga que continúe durante la comprobación.

¿Cómo es la ITV en carretera?

El mecánico señala que las filtraciones en motores diésel suelen dejar una mancha identificable. En cambio, remarca que una fuga de gasolina requiere mayor atención por su carácter “extremadamente inflamable”.

Además de la valoración en la inspección, una fuga obliga a prestar atención a la evolución. La cantidad de líquido, la frecuencia con que reaparece y el lugar donde se concentra aportan datos para revisión.

El conductor puede comprobar el estado sin manipular componentes ni acercar fuentes de ignición. Si detecta un olor a combustible o una pérdida que aumenta, la prioridad es detener la situación y solicitar una revisión profesional.

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