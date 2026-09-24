¿Cuánto cuesta pasar la ITV en España? La diferencia de precio entre comunidades autónomas llega al 225%

ITV. Imagen de archivo.

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Pasar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) cuesta lo mismo para todos los conductores en cuanto a exigencias y controles, pero no en cuanto al precio. Las tarifas presentan diferencias de hasta un 225% para los turismos de gasolina y del 103,4% para los diésel en función de la comunidad autónoma donde se realice la inspección, según un análisis elaborado por Facua-Consumidores en Acción con los precios vigentes para 2026. En cuanto a la subida interanual media ha sido del 2,5% en los vehículos de gasolina y del 2,3% en los diésel, mientras que en las motocicletas es del 4,4%.

La brecha en cuanto al coste de la ITV es especialmente visible entre los extremos. En los coches de gasolina, el País Vasco mantiene la tarifa más elevada, con 55,28 euros, mientras que en las estaciones de Mallorca el precio se queda en 17,01 euros. En los diésel, Cantabria encabeza la clasificación con 57,80 euros, frente a los precios más bajos de las estaciones públicas de Extremadura, donde la inspección cuesta 29,25 euros.

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La disparidad no se limita a los turismos. En el caso de las motocicletas, la diferencia entre la tarifa más cara y la más barata alcanza el 294%. La Comunidad de Madrid presenta el precio medio más elevado, con 40,22 euros, mientras que Mallorca se sitúa en el extremo contrario, con 10,21 euros.

¿Qué se comprueba en la ITV de los tractores? (AECA-ITV)

País Vasco<b> </b>mantiene la ITV más cara para los coches de gasolina

Por tercer año consecutivo, el País Vasco aparece como el territorio con la tarifa más elevada para los turismos de gasolina, con 55,28 euros. Cantabria ocupa el segundo puesto, con 51,07 euros, y Castilla y León el tercero, con 47 euros.

En el otro extremo, Mallorca vuelve a ofrecer la tarifa más baja entre las analizadas, con 17,01 euros. En Menorca, también dentro de Baleares, el precio asciende a 30,92 euros. Las tarifas en las islas dependen de cada Consell insular, lo que explica la diferencia entre ambos territorios.

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Andalucía ocupa la siguiente posición entre las tarifas más económicas para los vehículos de gasolina de menos de 1.600 centímetros cúbicos, con 29,10 euros. Para los vehículos de mayor cilindrada, la tarifa asciende a 39,34 euros. En Extremadura, las estaciones explotadas directamente por la Administración cobran 29,25 euros, frente a los 42,48 euros de las estaciones privadas.

Cartel de ITV (UGT-A)

Cantabria lidera el precio de los diésel

El mapa cambia ligeramente cuando se trata de vehículos diésel. Cantabria ocupa la primera posición, con una tarifa de 57,80 euros, seguida muy de cerca por Euskadi, con 57,74 euros. La diferencia entre ambas es de apenas seis céntimos. Aragón completa el grupo de las tarifas más elevadas, con 56,58 euros.

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En el lado contrario, las estaciones públicas de Extremadura vuelven a ofrecer el precio más bajo, con 29,25 euros. En las privadas, sin embargo, la tarifa asciende a 42,48 euros. Baleares aparece después, con 30,92 euros tanto en Mallorca como en Menorca.

Andalucía aplica nuevamente un sistema diferenciado por cilindrada. Para los turismos diésel de menos de 1.600 centímetros cúbicos, la tarifa es de 34,21 euros, mientras que para los de mayor cilindrada alcanza los 44,44 euros. La estructura hace que una misma comunidad pueda tener dos precios diferentes en función de las características del vehículo.

Las motocicletas, donde más se dispara la diferencia

La brecha es todavía mayor cuando se pone el foco en las motocicletas. El precio medio de la ITV en las 17 comunidades autónomas se sitúa en 24,28 euros, pero la distancia entre la tarifa más elevada y la más baja alcanza el 294%.

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Madrid encabeza los precios, con una tarifa media de 40,22 euros en las estaciones analizadas por Facua. En la Comunidad de Madrid el servicio está liberalizado, por lo que las empresas pueden fijar libremente sus tarifas y aplicar descuentos en función, entre otros factores, del horario de la cita o de si esta se contrata por internet.

Mallorca se sitúa en el extremo contrario, con 10,21 euros. La diferencia entre ambos precios refleja hasta qué punto el modelo de gestión y el sistema de fijación de tarifas influyen en lo que termina pagando el conductor.

Solo seis comunidades congelan las tarifas

El estudio también analiza la evolución de los precios respecto a 2025. En seis comunidades —Andalucía, Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, únicamente en las estaciones de la Administración, y La Rioja— y en Ceuta no se han producido incrementos tarifarios.

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Un autobús del TIB en una de las estaciones de la ITV (Consell de Mallorca)

La mayor subida corresponde a Asturias, donde la tarifa de las motocicletas se ha incrementado un 30,3%. Extremadura registra el segundo y tercer mayor aumento: el precio de las motocicletas sube un 11,9%, mientras que las tarifas de los turismos de gasolina y diésel aumentan un 9,4% en las estaciones privadas. En las gestionadas por la Administración no se ha producido subida.

De media, las tarifas analizadas han aumentado un 2,5% para los vehículos de gasolina y un 2,3% para los diésel. En las motocicletas, el incremento medio alcanza el 4,4%. FACUA tomó como referencia los precios publicados el 16 de septiembre de 2026 a las 17:00 horas.

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Madrid y Murcia dejan el precio en manos de las empresas

La diferencia entre comunidades está relacionada también con la forma en que se explotan las estaciones. En la mayor parte de los territorios existe algún tipo de regulación pública de las tarifas, aunque conviven modelos de gestión pública, privada y mixta.

Madrid y Murcia constituyen una excepción relevante porque sus estaciones pueden establecer libremente los precios. En Madrid, Facua calcula una tarifa media de 37,83 euros para los turismos de gasolina, un 1,4% más que en 2025, y de 46,86 euros para los diésel, un 1,3% más.

En Murcia, el precio medio alcanza los 38 euros para los vehículos de gasolina, un 2,7% más, y 49,83 euros para los diésel, con un incremento del 0,6%. En ambos casos, los precios pueden variar entre estaciones y las empresas utilizan descuentos para captar clientes.

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Una misma ITV, precios muy distintos

El resultado es un mapa tarifario especialmente heterogéneo. El procedimiento de inspección, sin embargo, está regulado a escala estatal mediante el Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre. Es decir, aunque las tarifas y los modelos de explotación cambien de una comunidad a otra, las inspecciones están sujetas a una misma normativa básica.

¿Cómo es la ITV en carretera?

Facua señala que las diferencias también afectan a la forma en que se presentan las tarifas. Algunas comunidades publican un precio global, mientras que otras desglosan conceptos como el control de emisiones o el ruido, aunque formen parte de la inspección obligatoria.

En Andalucía, por ejemplo, el sistema distingue entre vehículos según el tipo de combustible y la cilindrada. En Asturias, Menorca o Extremadura existe una tarifa única para determinadas categorías. En Mallorca, el Consell Insular gestiona directamente el servicio a través de una empresa desde el cambio de modelo realizado en 2020.

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El análisis de Facua incluye el IVA del 21% y los impuestos indirectos correspondientes en Canarias, Ceuta y Melilla, pero no incorpora la tasa de Tráfico de 4,18 euros que se aplica a todas las inspecciones. La comparación refleja así que el coste final de una obligación común para todos los vehículos puede variar de forma sustancial simplemente por el lugar elegido para pasar la revisión.