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Ni Rafa Nadal ni Roger Federer, el mejor tenista de la historia según Carlos Alcaraz: “Lo ha ganado todo dos veces”

El murciano vuelve a las pistas en la Laver Cup junto a Rafa Jódar o Alexander Zverev

Carlos Alcaraz. (REUTERS/Eduardo Munoz)
Carlos Alcaraz. (REUTERS/Eduardo Munoz)
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Carlos Alcaraz ya ha elegido a su GOAT. Lo hizo en Londres, durante la ceremonia de la foto de familia en Greenwich, en los actos previos a la Laver Cup. Y la respuesta ha sorprendido a más de uno: Novak Djokovic.

“Para mí Nadal era un referente cuando era niño, alguien a quien aspiraba a ser, pero en términos de números, no hay duda de que el GOAT es Djokovic porque lo ha ganado absolutamente todo, no una, sino dos veces”, ha explicado el murciano.

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La respuesta llama la atención por la relación de Alcaraz con Rafa Nadal, con quien formó parte del equipo español en los Juegos de París 2024. El tenista ha reconocido en numerosas ocasiones la influencia del mallorquín en su carrera, y el propio Nadal ha llegado a definirle como “una leyenda de nuestro deporte”.

Carlos Lacaraz y Novak Djokovic. (REUTERS/Edgar Su)
Carlos Lacaraz y Novak Djokovic. (REUTERS/Edgar Su)

Los números mandan

El criterio de Alcaraz es el palmarés. Djokovic terminó su carrera con 24 títulos de Grand Slam, por los 22 de Nadal y los 20 de Roger Federer. Además, ha completado varias veces el conjunto de los grandes títulos del circuito, y eso es lo que más pesa para el español.

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Alcaraz, que tiene 23 años y es el jugador más joven en ganar los cuatro Grand Slams, mantiene con Djokovic un cara a cara de 5-5. Entre esos duelos hay partidos ya históricos: la final de París 2024, su primer Wimbledon en 2023 o la final de Cincinnati de ese mismo año, considerada la mejor final de un Masters 1.000 de la historia.

El español le ganó al italiano en la final y dejó una jugada que deleitó a los espectadores

“Echo de menos verle y jugar contra él”

En sus declaraciones a la BBC, Alcaraz también habló de Jannik Sinner, actualmente lesionado. “No le suelo enviar muchos mensajes, pero sí le escribo a veces cuando ha ganado algo, y le escribí más al inicio de año. Le echo de menos. Echo de menos verle y jugar contra él. Sinner me ha empujado a ser un mejor tenista”, confesó. Y añadió: “La gente esperará para esos partidos, así que pienso que volverá mejor”.

Los problemas físicos de ambos han condicionado la temporada, y la única vez que han coincidido este año fue en la final del Masters 1.000 de Montecarlo.

El tenista Carlos Alcaraz detalla en rueda de prensa las molestias físicas que ha experimentado, las cuales atribuye al escaso tiempo de recuperación entre partidos.

Zverev y la Laver Cup

Sobre quién vive el mejor momento del circuito, Alcaraz señala a Alexander Zverev: “Probablemente sea el mejor jugador del mundo ahora mismo”. El alemán jugará a su lado en Londres. “Tenerle a mi lado y en nuestro equipo va a ser un arma genial y la vamos a usar el fin de semana”, dijo.

Compartir vestuario con los mejores del mundo le parece una sensación “extraña en el tenis, pero a la vez maravillosa”. “Jugamos como si nuestras vidas dependieran de ello, y es por eso que la Laver Cup es tan bonita”, explicó.

Zverev y alcaraz. (Mike Frey-Imagn Images)
Zverev y alcaraz. (Mike Frey-Imagn Images)

Un regreso con sonrisas

Alcaraz también repasó su vuelta a las pistas tras varios meses parado por una lesión de muñeca. En el US Open cayó en cuartos ante Ben Shelton, pero se fue contento: “Los cuartos de final fueron fantásticos, fueron un regalo para mí. Sufrí, pero también disfruté, y por eso sonreía cuando estaba dejando la pista, porque era algo que había echado de menos”.

Aquel partido acabó de madrugada, y de ahí su petición sobre los horarios: “Creo que es demasiado lo de que los partidos terminen tan tarde. La gente se quedó para el partido ante Shelton hasta las 3:30, pero si hubiera empezado antes, la pista habría estado llena. Me gustaría que cambiasen los horarios con una hora tope para terminar a las 23:00 o buscar una solución mejor”.

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