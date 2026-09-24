Los propietarios empiezan a bajar el precio de sus viviendas para venderlas: 43.933 € menos de media en Madrid y 36.401 en Barcelona

Una pareja observa los precios de anuncios de viviendas en venta expuestos en una agencia inmobiliaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El mercado de la vivienda empieza a mostrar una mayor disposición de los propietarios a negociar. El 16% de las viviendas anunciadas para la venta redujo su precio durante el segundo trimestre de 2026, tres puntos más que en el mismo periodo del año anterior, cuando el porcentaje se situó en el 13%. El ajuste no implica una caída generalizada de los precios, pero sí revela que una parte creciente de los vendedores está revisando sus expectativas para facilitar la operación.

Los datos proceden de un análisis elaborado por idealista a partir de los inmuebles publicados en la plataforma. Entre los propietarios que decidieron rebajar el precio, el recorte medio fue de 28.280 euros, equivalente al 6% del importe inicial solicitado. La magnitud de las reducciones varía según el mercado, tanto en términos absolutos como porcentuales.

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Madrid encabeza el mapa de capitales donde más anuncios redujeron su precio. El 24% de las viviendas en venta aplicó algún recorte durante el segundo trimestre. Barcelona aparece inmediatamente después, con el 23%, mientras que València y Cádiz alcanzaron el 22%. Málaga, Sevilla y Zaragoza se situaron en el 21%.

La tendencia también se observa en otros grandes mercados inmobiliarios. Alicante registró un 20% de anuncios con bajada de precio, Bilbao un 19%, Palma un 17% y San Sebastián un 16%. En el extremo contrario aparecen Melilla y Soria, ambas con un 9%, seguidas de Ceuta y Ourense, con un 10%.

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A juicio de Francisco Iñareta, portavoz de idealista, estos datos reflejan que la bajada de precios en el mercado residencial “avanza de forma gradual pero sostenida”. En su opinión, “el aumento en el porcentaje de propietarios que rebajan precio, combinado con una cuantía de la rebaja que se mantiene en torno al 6% del precio de salida, sugiere que los vendedores están ajustando sus expectativas de forma ordenada”.

Santiago Carbó, catedrático del Departamento de Economía en CUNEF Universidad, asegura que el precio de la vivienda y del alquiler seguirá subiendo este año a no ser que España viva una crisis económica originada por la guerra en Oriente Medio.

Los dueños están más dispuestos a negociar

El cambio respecto al año anterior resulta especialmente visible en algunas ciudades. Segovia pasó del 12% al 19% de anuncios con rebaja, mientras Guadalajara avanzó del 14% al 20% y Huelva, del 11% al 17%. Cádiz pasó del 16% al 22%, Zamora del 10% al 15% y Ciudad Real del 13% al 18%. Madrid también experimentó un incremento significativo, del 19% al 24%.

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Teruel representa la principal excepción. El porcentaje de anuncios que rebajaron su precio cayó del 20% al 13%, siete puntos menos que un año antes. También disminuyó en Ceuta, Soria, Huesca, Melilla, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria.

Por provincias, la Madrid vuelve a situarse a la cabeza, con un 22% de los anuncios reduciendo sus precios. Zaragoza, Barcelona y Valencia empatan con un 18%, seguidas de Sevilla y Guadalajara, ambas con un 17%.

Descuentos cercanos a los 100.000 euros

La distancia aumenta cuando se observa cuánto dinero se descuenta. Balears encabeza la clasificación con una rebaja media de 96.326 euros entre los anuncios que corrigieron su precio, una cifra condicionada por el elevado nivel de precios de Mallorca. Málaga ocupa la segunda posición, con 45.386 euros, seguida de Madrid, con 38.896 euros, y Girona, con 32.659 euros.

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En términos proporcionales, los mayores ajustes provinciales se registraron en Soria, con una reducción media equivalente al 11% del precio inicial, y en Huesca, Lleida y Teruel, con un 10%. En el extremo opuesto se encuentran Ourense, con un 8%, Melilla, con un 9%, Ceuta, con un 10%, y Lugo, con un 11% de los anuncios reduciendo precio.

Un joven camina por delante de una vivienda en venta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Palma, la capital que lidera las rebajas

La diferencia entre mercados resulta todavía más evidente al observar las capitales. Palma registró la mayor rebaja media en términos absolutos, con 77.906 euros. Madrid ocupó la segunda posición, con 43.933 euros, seguida de Barcelona, con 36.401 euros, y San Sebastián, con 34.692 euros. Las cuatro superaron ampliamente los 28.280 euros de media nacional.

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Por debajo aparecen Las Palmas de Gran Canaria, con 28.139 euros de rebaja media; Santa Cruz de Tenerife, con 25.056 euros; Málaga, con 24.216 euros; A Coruña, con 23.770 euros; Girona, con 23.505 euros; Bilbao, con 23.194 euros; Santander, con 22.682 euros, y Valencia, con 22.037 euros. Teruel, con 7.843 euros, Cuenca, con 9.372, y Zamora, con 9.741, registraron los recortes absolutos más pequeños.

El porcentaje de descuento, sin embargo, dibuja un mapa diferente. Lugo lideró las rebajas relativas, con un 9% sobre el precio inicial, seguida de Huesca y Jaén, con un 8%. La media nacional se situó en el 6%, mientras que la mayoría de las capitales se movieron entre el 6% y el 7%. En Alicante, Badajoz, Bilbao, Cáceres, Ceuta, Córdoba, San Sebastián, Guadalajara, Málaga, Palencia, Pamplona, Salamanca, Teruel y Vitoria el recorte medio fue del 5%.

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Francisco Iñareta incide en que Madrid “destaca especialmente”. Considera que es la ciudad “donde más ha crecido la proporción de anuncios con bajada de precio y, al mismo tiempo, donde la rebaja en euros es una de las más elevadas, lo que apunta a un ajuste especialmente activo en el segmento de mayor valor”. El portavoz de idealista reconoce que “el mercado parece estar transitando hacia un equilibrio más saludable, aunque el proceso será gradual”.