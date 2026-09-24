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Jude Bellingham recibe un premio del Mundial 2026 que no sabía que existía: “Gracias de todos modos”

El jugador del Real Madrid está concentrado con su selección en la previa de la Nations League que le enfrentará a España

Jude Bellingham recibe la Bota de Bronce del Mundoal 2026. (REUTERS/Mike Segar)
Jude Bellingham recibe la Bota de Bronce del Mundoal 2026. (REUTERS/Mike Segar)
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Jude Bellingham ya tiene en sus manos uno de los recuerdos de su gran Mundial, y le ha pillado por sorpresa. La FIFA le ha entregado la Bota de Bronce, el premio para el tercer máximo goleador del torneo, algo más de dos meses después de que terminara. Hasta que le llegó, ni sabía que existía.

El inglés compartió una foto del trofeo en su aplicación JB5 con un mensaje de lo más sincero: “La Bota de Bronce del Mundial... No sabía ni que existía, pero gracias de todos modos”.

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La noticia le ha llegado en plena concentración con Inglaterra, en St. George’s Park, donde prepara el partido del sábado contra España en Wembley, de la Nations League. Salvo imprevistos, será titular: es uno de los líderes del equipo de Thomas Tuchel.

Bellingham y Tuchel. (REUTERS/Paul Childs)
Bellingham y Tuchel. (REUTERS/Paul Childs)

Siete goles y un desempate

Bellingham cerró el Mundial con siete goles, solo por detrás de Kylian Mbappé, Bota de Oro con 10 tantos y cuatro asistencias, y de Leo Messi, Bota de Plata con ocho y otras cuatro. Empató con Erling Haaland, pero quedó por delante del noruego gracias al desempate: él dio un pase de gol y el delantero, ninguno.

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Además, ningún centrocampista había marcado tantos goles en una misma edición de un Mundial. Varios llegaron en las eliminatorias: dos a México en octavos y otros dos a Noruega en cuartos, en un partido que Inglaterra remontó hasta el 2-1. Tras caer en semifinales ante Argentina, volvió a marcar en el duelo por el tercer puesto ante Francia, y Inglaterra terminó el torneo en el podio.

Además, rompió un récord de la selección inglesa y se convirtió en el jugador que más goles anotó en una edición de un Mundial. Antes eran seis y lo sostenían Lineker en 1986 y Harry Kane en 2018.

Mundial 2026 - Inglaterra 6 - Francia 4 - ES

Otra vez España

Bellingham conoce bien lo que es medirse a España en una gran cita: Inglaterra jugó y perdió ante La Roja la final de la Eurocopa 2024. Esta semana tendrá otra ocasión de enfrentarse a ella, y esta vez con compañeros del Real Madrid al otro lado, como Cucurella y Huijsen.

La selección de Luis de la Fuente empieza su andadura hacia una gesta única: Eurocopa 2024, Mundial 2026 y Nations League 2027. Sería la confirmación de la hegemonía de España sobre Europa. Cabe destacar que fue la selección la que destronó a Argentina de lo más alto del ranking FIFA y este será el primer torneo que defienda el número 1.

Con varias novedades, pero con el grueso de la plantilla al frente, La Roja quiere un título que perdió en 2025 ante la Portugal de Cristiano Ronaldo. No son las únicas favoritas. Francia y Países Bajos han cambiado de entrenador para intentar romper esa hegemonía e Italia buscará recuperar el sitio que le corresponde entre las grandes.

Por el momento, tanto Jude como España esperan el sábado para enfrentarse. Con el inglés ya reconocido como tercer máximo goleador del torneo, además de clave en la consecución del bronce en Estados Unidos, México y Canadá.

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