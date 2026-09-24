El expresidente de Plus Ultra asegura que la SEPI le obligó a renunciar al 51% del capital de la aerolínea para mantener el rescate

El expresidente de la aerolínea Plus Ultra, Julio Martínez Sola. (REUTERS/Susana Vera)

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La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) exigió a Julio Martínez Sola, actual expresidente y fundador de la aerolínea Plus Ultra, que renunciara al control político del 51,10% del capital de la compañía para mantener las condiciones del rescate de 53 millones de euros durante la pandemia. Así lo sostiene la defensa del empresario en un escrito presentado este 24 de septiembre ante la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, que investiga si el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, podría haberse beneficiado al utilizar su influencia para conseguir el rescate.

En un escrito al que ha tenido acceso Infobae, la defensa de Martínez Sola asegura que “los representantes de la SEPI” le exigieron renunciar de manera “irrevocable” a sus “derechos políticos como accionista” de Plus Ultra “como condición a seguir cumpliendo con los compromisos adquiridos en el contrato de asistencia financiera suscrito en el ámbito del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE)”, que se firmó en 2021.

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Sin embargo, la medida no implica que el empresario haya dejado de ser propietario de su participación: continúa siendo el accionista mayoritario de la aerolínea a través de Sky Solutions, pero ya no puede ejercer personalmente los derechos de decisión asociados a esas acciones.

Una cesión “irrevocable” del control

La operación quedó formalizada el 18 de septiembre de 2026. Ese día, Martínez Sola otorgó un “poder especial irrevocable” a favor de Hugo Castaño Vega, también accionista de Plus Ultra, para que ejerciera en su nombre los derechos políticos correspondientes al 51,10% de la compañía. Según su defensa, Martínez Sola aceptó la condición para “proteger la compañía, así como a sus trabajadores, clientes y proveedores”. Desde entonces, añade su abogado, el empresario “carece de control material alguno en la compañía”.

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Así ha sido la llegada a la Audiencia Nacional del empresario Julio Martínez, investigado en el caso Plus Ultra y socio del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

La documentación entregada al tribunal no se limita, además, a la escritura por la que cedió esos derechos. Martínez Sola ha aportado también información sobre movimientos bancarios de Andcapital Bank, Panacorp y Commonwelt, así como una relación de vuelos efectuados por Plus Ultra a China durante la pandemia. A ello suma un correo electrónico que envió el 29 de septiembre de 2020 al entonces secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura, al que trasladó la documentación remitida previamente a la SEPI para recordar la solicitud de ayuda presentada el 1 de septiembre de aquel año.

El pasado mes de julio, el expresidente de Plus Ultra remitió un escrito al magistrado José Luis Calama en el que manifestó su voluntad de “colaborar y contribuir al esclarecimiento de los hechos”. De esta forma, aseguró que José Luis Rodríguez Zapatero era quien “marcaba los pasos a seguir” en la trama.

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