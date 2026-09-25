El primer empleo se complica para los jóvenes: el 52% de las empresas recortará las ofertas de trabajo para perfiles ‘junior’ por la IA, según un estudio

Un empleado junior sostiene una caja con pertenencias mientras él y sus colegas observan con preocupación una pantalla que muestra datos de IA, simbolizando el impacto de la inteligencia artificial en el empleo moderno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La puerta de entrada al mercado laboral en España se está estrechando cada vez más para las nuevas generaciones. La irrupción masiva de la inteligencia artificial en el tejido productivo está transformando los departamentos de recursos humanos y, a medida que la IA entra más en nuestra rutina, cada vez se ofertan menos puestos para la incorporación de jóvenes recién titulados. Ahora, un 51,7% de las empresas prevé recortar las oportunidades de empleo para los perfiles junior a medida que automatizan las tareas operativas que tradicionalmente realizaban los profesionales principiantes.

Así lo revela el Barómetro del Talento Digital 2026, un estudio elaborado por el Observatorio del Talento Digital que señala que se está produciendo una profunda reestructuración en la que el puesto de trabajo inicial, tal y como se conocía hasta ahora, se encuentra al borde de la extinción.

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Y es que el concepto de becario o analista junior (quien se dedicaba a tareas repetitivas de documentación, filtrado de datos o redacción básica) está desapareciendo a pasos agigantados. De acuerdo con el estudio, el 83,1% de los directivos considera que el puesto de entrada a las organizaciones o bien desaparecerá por completo, o sufrirá una transformación radical.

La automatización engulle a la cantera profesional

Además de ese 51,7% que directamente reducirá las contrataciones de jóvenes, un 31,4% señala que la IA modificará las funciones asignadas a estos empleados, una dinámica que ha situado a los jóvenes en el centro del huracán tecnológico. De hecho, el 43,5% de los encuestados identifica a los perfiles junior como el colectivo más expuesto ante la expansión de la IA, una cifra que triplica al 14,5% que señala como más vulnerables a los trabajadores de mayor edad.

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El Barómetro del Talento Digital 2026 indica que el 51,7 % de las empresas prevé menos oportunidades para el empleo junior debido a la automatización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta vulnerabilidad responde también a la naturaleza del trabajo. El informe constata que el riesgo disminuye a medida que se asciende en el organigrama, es decir, que los puestos administrativos y estandarizados son considerados los más expuestos (50,7%), seguidos de los técnicos (10,1%) y los mandos intermedios (6,8%), mientras que la alta dirección apenas registra exposición (0,5%).

Como los algoritmos asumen estas labores operativas, se destruye el escalón de entrada donde tradicionalmente se aprende y se forja el talento, y con esto se corre el riesgo de desmantelar la cantera de la que deberán salir los futuros especialistas y directivos.

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Ajuste en las empresas, pero sin despidos

El barómetro también desmonta el mito de la destrucción de puestos de trabajo ya existentes. La adopción de la inteligencia artificial no está provocando un aumento de despidos directos en las plantillas actuales, sino que se está produciendo un ajuste en las ofertas de empleo público y privado.

Aunque un 39,6% de las organizaciones anticipa una reducción neta de empleo en su sector a un año vista (frente a un 38,6% que prevé un impacto neutro y un 12,1% que confía en crear puestos), la forma en que se ejecutará es distinta. Por un lado, un 35,4% reducirá la masa laboral limitando la nueva contratación de personal; mientras un 22% lo hará mediante procesos de reubicación interna de funciones; un 20,7% combinará la menor contratación con la reubicación interna; y solo el 17,1% de las empresas recurrirá al despido directo de trabajadores.

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Una persona redacta en una biblioteca tradicional junto a un androide que opera computadoras con código digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Baja integración real de la IA

Este freno a la contratación de principiantes coincide con un despliegue muy extendido, pero desigual, de la tecnología en el tejido empresarial. El 77,8% de las organizaciones afirma contar con un nivel de adopción de la IA medio, alto o muy alto. Sin embargo, esta cifra esconde que tan solo el 14,5% ha logrado integrar la IA de forma estructural en sus procesos de negocio. Mientras, un 37,7% continúa estancado en la fase de proyectos piloto.

A esto se suma un importante déficit de preparación humana. Ocho de cada diez directivos (79,2%) observan una captación desigual o insuficiente en sus plantillas para utilizar la IA de forma eficaz, y únicamente un 20,8% considera que sus profesionales están realmente preparados. Asimismo, la gobernanza interna brilla por su ausencia en la mayoría de los casos, y solo el 29,5% de las compañías dispone de un marco o estrategia de IA formalizado y comunicado a sus trabajadores.

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El nuevo perfil que exige el mercado

Ante un escenario donde el volumen de ofertas de trabajo para perfiles junior disminuye, ¿qué competencias deben acreditar los recién graduados para acceder a su primera oportunidad laboral? La respuesta del mercado empresarial ha cambiado, transformando las prioridades educativas tradicionales.

Ahora, la habilidad técnica pura ha dejado de ser el factor diferenciador. Apenas el 2,4% de los directivos sitúa la programación entre las capacidades prioritarias para los próximos años. En su lugar, las competencias más cotizadas por las empresas son: pensamiento crítico (39,6%), uso competente de herramientas de IA (32,4%), adaptación continua al cambio (31,9%), y capacidad de supervisión y validación de resultados (22,7%).

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Pedro Sánchez, analiza la dualidad de la inteligencia artificial, destacando su potencial para curar enfermedades y mejorar la educación, pero también los "enormes riesgos" que presenta.

Esta transformación también cuestiona el papel del sistema educativo tradicional. A la hora de valorar qué formación prepara mejor a las nuevas generaciones, las microcredenciales (43,5%) y los programas híbridos entre universidad/FP y empresa (42%) superan con creces a los grados universitarios tradicionales (14,5%).

De hecho, el 51,2% de las empresas reclama que las instituciones educativas centren sus esfuerzos en inculcar pensamiento crítico, ética y criterio profesional, situándolo por encima de la mera enseñanza técnica de herramientas informáticas.