Comprar una vivienda en Andalucía será más barato a partir de 2027 tras la decisión de la Junta de bajar los impuestos

La torre de la Giralda fotografiada desde la plaza de San Francisco en Sevilla. REUTERS/Marcelo del Pozo

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Comprar una vivienda será más barato en Andalucía a partir de 2027 debido a que la Junta prepara una rebaja del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y elevará el precio máximo de la vivienda que permite acceder a los tipos reducidos y superreducidos. En total, el Gobierno andaluz calcula que 146.500 andaluces podrían beneficiarse de estos cambios.

La principal novedad será la reducción del tipo general del ITP, que pasará del 7% actual al 6,75%. La medida se incorporará a los Presupuestos autonómicos de 2027 y supone continuar con la estrategia fiscal iniciada por la Junta en los últimos años. Según ha explicado la vicepresidenta tercera de la Junta, Carolina España, cerca de 138.000 andaluces podrían beneficiarse de esta reducción durante el próximo ejercicio.

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El cambio afecta a las viviendas de segunda mano y se suma a la reforma acometida en 2021, cuando el Gobierno andaluz sustituyó los tipos del 10%, 9% y 8% por un tipo lineal del 7%. Ahora, la Junta plantea continuar reduciendo progresivamente la tributación hasta situar el tipo general en el 6% al final de la legislatura.

Aumenta el límite de precios para acogerse al tipo reducido

La segunda modificación relevante afecta al límite de precio de las viviendas que pueden acogerse al tipo reducido. Actualmente, las compras de inmuebles destinados a vivienda habitual por un importe de hasta 150.000 euros pueden beneficiarse de un tipo del 6%. A partir de 2027, ese umbral se elevará hasta los 200.000 euros.

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El economista Santiago Carbó analiza la situación actual del mercado inmobiliario. Advierte sobre "subidas significativas" en los precios de compra y explica cómo la escasez y los altos costos del alquiler y las hipotecas consumen los aumentos salariales de las familias.

La ampliación permitirá que más compradores entren dentro de esta tributación reducida, especialmente en aquellos mercados donde el incremento de los precios ha dejado fuera de los límites actuales a parte de la demanda. La Junta estima que unas 3.700 personas se beneficiarán específicamente de esta ampliación del umbral.

El cambio supone elevar en 50.000 euros el precio máximo de la vivienda para acceder al tipo reducido. Es decir, una vivienda que supere actualmente los 150.000 euros y quede por debajo de los 200.000 euros podrá entrar en 2027 dentro del nuevo límite, siempre que cumpla el resto de requisitos establecidos para aplicar el tipo reducido.

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Se amplía el precio para acceder al tipo superreducido

La reforma también amplía el margen para acceder al tipo superreducido del 3,5%. Este tipo está dirigido a colectivos considerados con mayores dificultades de acceso a la vivienda, entre ellos los menores de 35 años, las víctimas de violencia de género, las víctimas de terrorismo y quienes residen en municipios con riesgo de despoblación.

Una pareja mira la fachada de un piso en venta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para estos grupos, el límite de precio de la vivienda también se elevará hasta los 200.000 euros. La modificación busca ampliar el número de operaciones que pueden beneficiarse de una tributación especialmente reducida, al aumentar el valor máximo del inmueble que permite acceder a ella.

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Existe, además, un límite superior para las personas con discapacidad y las familias numerosas. En estos casos, el precio máximo de la vivienda para poder aplicar el tipo superreducido se situará en 300.000 euros. La diferencia permite mantener un umbral específico para colectivos que cuentan con una regulación fiscal más favorable.

Cerca de 150.000 beneficiados

Con estos cambios, la Junta estima que 146.500 andaluces podrían verse beneficiados por la reforma fiscal prevista para 2027. La mayor parte de ellos, alrededor de 138.000, se beneficiaría de la reducción del tipo general del 7% al 6,75%. Otras 3.700 personas accederían al tipo reducido gracias al incremento del límite de precio hasta los 200.000 euros.

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La nueva rebaja forma parte de la política fiscal aplicada por el Gobierno andaluz desde 2021. Aquel año se produjo la primera modificación relevante del ITP, cuando se estableció un tipo único del 7% frente al sistema anterior, que contemplaba porcentajes del 10%, 9% y 8%. La propuesta para 2027 supone un nuevo paso en esa misma dirección.