El pistacho gana terreno en el campo español: por qué cada vez más agricultores apuestan por este fruto seco

Un puñado de pistachos (Magnific)

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España lleva años viendo cómo su paisaje agrícola cambia poco a poco. El pistacho ya ocupa más del 10% de las 739.638 hectáreas dedicadas a los frutos secos de nuestro país, según el último Análisis de la Realidad Productiva y Cultivo Ecológico de Frutos Secos del año 2024 y elaborado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Con ese porcentaje, el pistacho se ha convertido en el segundo fruto seco más cultivado, solo por detrás de la almendra, que concentra el 85,5% de la superficie total.

La razón principal detrás de este crecimiento tiene que ver con la geografía. El árbol de pistacho se adapta con facilidad a las condiciones climáticas de buena parte del territorio nacional, con veranos secos y calurosos, inviernos fríos y suelos con pH básico o alcalino. Una combinación que es poco favorable para otros cultivos, pero que es ideal para esta planta, que además tolera bien los periodos de sequía.

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Castilla-La Mancha lidera la producción nacional con el 27% del terreno dedicado a este fruto seco, seguida de Extremadura (9%), Andalucía (4%) y Cataluña (3%). La distribución geográfica confirma que las regiones del centro y sur del país, con climas más extremos, ofrecen el entorno ideal para este tipo de plantación.

Cuánto cuesta y cuánto tarda en producir

Quien se plantea invertir en pistacho debe asumir que se trata de un proyecto a largo plazo. El precio de cada árbol varía entre 8 y 100 euros según el tamaño y la variedad elegida. La inversión inicial por hectárea parte de un mínimo de 5.000 euros, según datos recogidos por el Banco Santander. Cifra que puede aumentar en función de si el terreno se compra o se arrienda, si se opta por secano o regadío, y de los costes de maquinaria y mano de obra.

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Pistachos (Freepik)

Además, el tiempo de espera es otro de los aspectos que más condiciona la decisión de invertir. Deben transcurrir entre 5 y 7 años desde la siembra hasta que el árbol comienza a dar sus primeros frutos, un plazo que se reduce a 3 o 4 años si la plantación arranca con ejemplares jóvenes en lugar de semillas. Una vez alcanzada la madurez productiva, entre el décimo y el duodécimo año, cada árbol puede generar entre 10 y 20 kilos de pistacho seco al año.

De la inversión inicial a la rentabilidad, un camino de 12 años

Por otro lado, la evolución económica de una plantación de pistachos se divide en tramos claramente diferenciados. Durante los primeros cinco años, el propietario solo afronta gastos, ya que el árbol todavía no produce. Entre el quinto y el séptimo año llegan las primeras cosechas, momento en el que se puede evaluar la calidad del producto y comenzar su comercialización. Sin embargo, la rentabilidad plena no llega hasta que el cultivo alcanza su fase de madurez, entre el décimo y el duodécimo año, cuando la producción se estabiliza.

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De hecho, los primeros años sin ingresos representan uno de los mayores retos para quienes deciden apostar por este cultivo. Por esto, muchos productores recurren a líneas de financiación agrícola que permitían cubrir la inversión inicial mientras el árbol crece y no genera todavía ningún tipo de retorno económico.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la puesta en marcha de un paquete de medidas para impulsar el reto "urgente" del relevo generacional en la agricultura y ganadería española, con la creación de Tierra Joven, una plataforma de información y movilización de tierras agrarias. (Europa Press/La Moncloa)

También existen ayudas específicas para quienes deciden apostar por esta actividad. La Política Agraria Común (PAC) y los Programas de Desarrollo Rural (PDR) autonómicos figuran entre las principales fuentes de apoyo público. A ellas se suman otras subvenciones dirigidas a colectivos concretos, como los jóvenes que buscan iniciar su carrera profesional dentro del sector agrícola, una vía que podría contribuir al relevo generacional en el campo español.

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