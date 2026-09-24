Marruecos reitera a Albares su “plena colaboración” para el retorno de los migrantes que siguen en Ceuta

Encuentro entre los ministros de Exteriores de España y Marruecos, José Manuel Albares y Nasser Bourita en 2025 (Europa Press)

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El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y su homólogo marroquí, Naser Burita, han abordado en Nueva York el retorno de los migrantes irregulares que permanecen en Ceuta sin derecho a protección internacional, mientras España reclama que la relación bilateral preserve su soberanía e integridad territorial.

La reunión celebrada este 24 de septiembre en la sede de Naciones Unidas de Nueva York ha fijado la disposición de Marruecos a readmitir a los migrantes irregulares que entraron en Ceuta el 30 de julio y carezcan de derecho a protección internacional.

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Entre 72.000 y 80.000 personas accedieron a la ciudad autónoma a finales de julio al bordear los espigones de la zona del Tarajal. Más de 70.000 habrían regresado voluntariamente a Marruecos, aunque las autoridades calculan que todavía permanecen en la ciudad entre 5.000 y 13.000 migrantes.

La promesa de readmisión de Rabat

Burita ha reiterado durante el encuentro su “plena colaboración” para que los migrantes regresen “lo antes posible” a sus lugares de procedencia. La oferta se dirige a quienes siguen en Ceuta desde el 30 de julio y no reúnan los requisitos para recibir protección internacional.

El ministro marroquí ya había trasladado esa posición en un comunicado de su departamento difundido el 10 de septiembre. Entonces cuestionó por qué no habían sido devueltas las personas que entraron ilegalmente los días 30 y 31 de julio, pese a que Rabat se había “comprometido oficialmente a readmitirlos”.

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Campamentos de migrantes en Ceuta (Europa Press)

El comunicado también reprochó que los menores no acompañados continuasen alejados de sus familias mientras que la ciudad mantiene la preocupación por cientos de menores en situación de desamparo. El volumen de llegadas ha desbordado las capacidades de acogida y el Ejército de Tierra ha sido desplegado y se han instalado campamentos provisionales en el puerto y en la playa de Évora.

La versión oficial inicial atribuyó la entrada masiva a la desinformación difundida en redes sociales y a la actividad de mafias. Informes policiales filtrados posteriormente sostienen que la gendarmería marroquí pudo facilitar el paso en una actuación calificada de guerra híbrida, en un escenario vinculado también al desencanto de parte de la juventud marroquí.

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(En ampliación)