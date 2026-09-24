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Las Petunias convierten en oficial la camiseta ‘pirata’ de Robert Pattinson y donarán los beneficios al Sindicato de Inquilinas tras el desahucio de Maricarmen

El actor de ‘Crepúsculo’ y ‘La Odisea’ apareció en un vídeo con una camiseta no oficial del grupo de punk madrileño. A partir de ahora está a la venta

Las Petunias ponen a la venta la camiseta 'pirata' que ha llevado Robert Pattinson durante la promoción de 'Primetime', su última película
Las Petunias ponen a la venta la camiseta 'pirata' que ha llevado Robert Pattinson durante la promoción de 'Primetime', su última película
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Una camiseta del grupo de punk madrileño Las Petunias ha dado la vuelta al mundo hasta acabar, ni más ni menos, en manos de Robert Pattinson. ¿Eso él lo sabe? Bueno, habrá que preguntárselo. Este miércoles, el actor de Crepúsculo y The Batman se encontraba de promoción con su enésima -la cuarta- película de este 2026: Primetime. En un video grabado para TikTok junto al actor Skyler Gisondo, Pattinson aparecía hablando ante la cámara con una camiseta gris oscura... estampada con la portada del disco debut de Elsa, Natalia y Cecilia, Creo que soy de porcelana. La sorpresa, por si esa era poca, es que la prenda no era siquiera oficial.

“Esa camiseta ni siquiera la hemos hecho nosotras ni la diseñadora”, escribió el grupo en X, haciendo también referencia a Lola Cano. “Algún loco ha cogido el diseño y las está vendiendo o la ha hecho el propio indie Robert Pattinson o yoquese”, bromearon. De hecho, en declaraciones a Vogue España pensaron “que era un vídeo hecho con IA”, “porque además esa camiseta como tal no existe como merchandising”. Su teoría ha sido pensar que algún fan la ha hecho en Estados Unidos o en México y “que ha acabado en una tienda de segunda mano”, que el propio Robert o su estilista habrán comprado.

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Robert Pattinson con una camiseta del grupo punk madrileño Las Petunias
Robert Pattinson con una camiseta del grupo punk madrileño Las Petunias

Ante la oleada de peticiones, el trío formado en 2020 ha decidido poner la camiseta a la venta en su página web oficial, con un precio de 14,99 euros. “Espero que Robert Pattinson esté orgulloso de esto”, han escrito este jueves en sus redes sociales al anunciar el lanzamiento. El grupo ha avanzado que todos los beneficios irán destinados al Sindicato de Inquilinas.

La decisión llega tras el desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años que este miércoles fue desahuciada de su vivienda ubicada en la calle Alcalde Sainz de Baranda de Madrid, donde residía desde hacía 70 años. El fondo buitre Urbagestión le exigía que multiplicara por más de cinco su alquiler, de 500 a 2.600 euros mensuales.

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A sus 87 años, Maricarmen ha sido desahuciada de la casa en la que vivió durante 71 años en el barrio madrileño de Retiro. A pesar de las movilizaciones vecinales y una petición de la ONU, la comisión judicial ejecutó el desalojo.

“Porque injusticias como la de Maricarmen no vuelvan a repetirse jamás. Porque la violencia policial deje de ejercerse contra civiles inocentes y desprotegidos. Organízate”, han añadido.

Quiénes son Las Petunias

Elsa, Natalia y Cecilia son tres veinteañeras del norte de Madrid que empezaron a tocar juntas antes de la pandemia, cuando todavía estaban en el instituto. Elsa había comenzado con el ukelele, Cecilia escribía canciones y Natalia ya tenía cierta experiencia con el teclado; para poner en marcha el grupo —las tres ya cantaban—, Cecilia aprendió a tocar el bajo y Elsa se pasó a la guitarra.

Tras un parón por el covid, el proyecto comenzó a despegar alrededor de 2022, cuando unas maquetas llegaron a María, exmiembro de Cariño, que decidió ayudarlas. De ahí nació su relación con Ternura y con el productor Dani Bearoid, con quien grabaron primero un EP y después su debut, Creo que soy de Porcelana, publicado en diciembre de 2024. Su música se mueve entre el punk-pop, el pop y la electrónica, aunque ellas mismas rechazan encasillarse: “No hacemos punk al uso. Es más una actitud ante la vida”, explicaba Elsa a MondoSonoro.

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