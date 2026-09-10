‘Vengadores: Doomsday’ ya ha vendido más de 50 millones de dólares solo en entradas de preventa: nadie se quiere perder el gran regreso de Marvel

Avengers: Doomsday presenta un nuevo tráiler.

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Vengadores: Doomsday, la próxima gran apuesta de Marvel Studios, ya generó 50 millones de dólares en preventas domésticas a tres meses de su estreno. El dato lo confirmó Disney, que además reveló que más del 70% de esas ventas corresponden a entradas para salas de formato premium. La cifra fue anunciada este miércoles por Hugh Johnston, vicepresidente ejecutivo senior y director financiero de The Walt Disney Company, durante la conferencia Goldman Sachs Communacopia + Technology. El anticipo confirma el interés del público por el regreso masivo de superhéroes del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), a poco más de tres meses de que la película llegue a las salas el 18 de diciembre.

La mayoría de esas preventas, más del 70% según los datos de Disney, corresponden a entradas para Infinity Vision, una nueva certificación de salas premium de gran formato. La compañía presentó este sello en CinemaCon y lo promociona como la experiencia cinematográfica “más grande, más brillante y más inmersiva” para los espectadores. El dato confirma que el público prioriza el formato de proyección a la hora de asegurar su lugar para el estreno. La demanda anticipada por boletos de alta gama sugiere que buena parte de los espectadores busca vivir el regreso de los Vengadores en la mejor calidad de pantalla posible, meses antes de que la película llegue a los cines.

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Vengadores: Doomsday está dirigida por Anthony y Joe Russo y reúne a un elenco extendido de superhéroes: los Vengadores, los Cuatro Fantásticos, los Thunderbolts y los X-Men originales. Todos deberán enfrentar a su enemigo más temible hasta el momento, Victor Von Doom. Robert Downey Jr. regresa al MCU, pero esta vez como el nuevo gran villano, tras la muerte de Tony Stark/Iron Man al final de Avengers: Endgame. La película llegará a los cines el 18 de diciembre. Junto a Downey Jr., vuelve Chris Evans como Steve Rogers/Capitán América, personaje que había viajado en el tiempo y dejado su rol de superhéroe en Endgame. También reaparece Chris Hemsworth como Thor, junto a Paul Rudd como Ant-Man, Letitia Wright como la Pantera Negra, Sebastian Stan como el Soldado del Invierno, Tom Hiddleston como Loki y Simu Liu como Shang-Chi.

Avengers: Doomsday (Captura de tráiler oficial)

Un podcast para preparar el estreno

Doomsday marca además el debut oficial en el MCU de varias estrellas de las películas de “X-Men” de Fox, tras la adquisición de ese estudio por parte de Disney. Patrick Stewart regresa como Charles Xavier, junto a Ian McKellen como Magneto, James Marsden como Cíclope, Kelsey Grammer como Bestia, Rebecca Romijn como Mística, Alan Cumming como Nightcrawler y Channing Tatum como Gambito.

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Se suman también los protagonistas de Fantastic Four: First Steps: Pedro Pascal como Mister Fantástico, Vanessa Kirby como la Mujer Invisible, Joseph Quinn como la Antorcha Humana y Ebon Moss-Bachrach como la Cosa. El elenco de Thunderbolts completa la lista, con Florence Pugh como Yelena Belova, David Harbour como Guardián Rojo, Lewis Pullman como Centinela, Wyatt Russell como Agente Estados Unidos y Hannah John-Kamen como Ghost.

Antes del lanzamiento de la película, Marvel puso en marcha el Countdown to Avengers: Doomsday Official Podcast. El ciclo recorre cinco películas de la Saga del Infinito: Vengadores (episodio de estreno del 27 de agosto), Vengadores: la era de Ultrón (3 de septiembre), Capitán América: Civil War (10 de septiembre), Vengadores: Infinity War (17 de septiembre) y Vengadores: Endgame (24 de septiembre). Las cinco películas están disponibles en Disney+. El quinto episodio del podcast coincidirá con el reestreno en cines de Vengadores Endgame: Encore, programado para el 25 de septiembre de 2026.

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