Qué películas compiten con ‘La bola negra’ por el Oscar internacional: las representantes de cada país por el momento, de la Palma de Oro a un original de Netflix

El director Alejandro Amenábar anuncia la película que representará a España en la 99ª edición de los Premios Oscar.

Guardar

España ha elegido La bola negra, dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, como su candidata al Oscar a la mejor película internacional de 2027, una carrera en la que el filme llega respaldado por su recepción en Cannes y por el mayor estreno en salas estadounidenses concedido por Netflix a una de sus producciones.

Los países deben formalizar sus candidaturas antes del 1 de octubre para optar a la 99ª edición de los premios de la Academia. La organización anunciará el 15 de diciembre una ‘shortlist’ de 15 películas internacionales, que votarán los miembros de todas las ramas comprometidos a verlas, y revelará las nominaciones el 21 de enero.

PUBLICIDAD

La película española obtuvo una ovación de pie de 16 minutos en el Festival de Cannes, donde compartió el premio a la mejor dirección con Pawel Pawlikowski por Fatherland. Netflix, su distribuidora en Estados Unidos, ha anunciado para el largometraje una ventana de exhibición en cines de 47 días, la más extensa concedida hasta ahora por la plataforma a una película.

Cartel oficial de 'La bola negra', una de las películas favoritas para la carrera de los Oscar este año. (Movistar Plus)

El filme entrelaza tres relatos conectados, rodados con registros cinematográficos distintos, sobre la experiencia homosexual en España en 1932, 1937, durante la Guerra Civil, y 2017. Parte de las cuatro primeras páginas de una novela inacabada de Federico García Lorca y de algunos de sus últimos poemas, así como de la obra teatral de Alberto Conejero La piedra oscura.

PUBLICIDAD

Penélope Cruz interpreta a una bailarina de cabaré y Glenn Close realiza una aparición como hispanista contemporánea. Miguel Bernardeau, Guitarricadelafuente, Milo Quifes y Carlos Gutiérrez encabezan el reparto de una producción que ya figura en las conversaciones sobre candidaturas en otras categorías.

Las candidatas más potentes (por el momento)

La carrera por las nominaciones reúne títulos premiados en los principales festivales. Rumanía ha seleccionado Fjord, escrita y dirigida por Cristian Mungiu, que ha ganado la Palma de Oro del Festival de Cannes. Sebastian Stan y Renate Reinsve protagonizan la película que sigue a una pareja acusada por las autoridades noruegas de maltratar a sus hijos, por lo que entrarán en un duro litigio de carácter ideológico y social por su custodia.

PUBLICIDAD

Francia acaba de seleccionar la obra del cineasta ruso Andrey Zvyagintsev, titulada Minotauro, Gran Premio del Jurado en el Festival de Cannes y una versión en clave política de La mujer infiel de Claude Chabrol ambientada en la Rusia actual y con la guerra de Ucrania como telón de fondo.

Imagen de 'Fjord', de Cristian Mungiu, que representa a Rumanía.

Corea del Sur ha seleccionado Possible Love, de Lee Chang-dong, su primer largometraje en ocho años tras Burning, Poetry y Secret Sunshine. El filme retrata a dos matrimonios que se cruzan después de un funeral: Mi-ok y su marido Ho-seok, despedido de su empleo, y la documentalista Ye-ji con su esposo Sang-woo.

PUBLICIDAD

La película, un original de Netflix acaba de ganar el Gran Premio del Jurado en el Festival de Venecia y se ha destacado la puesta en escena y la presión sostenida del relato, centrado en formas sutiles de violencia, libertades incompletas y la felicidad. La trama incorpora una secuencia sobre un movimiento laboral y muestra cómo la cercanía entre las dos mujeres altera el equilibrio de ambas parejas.

'Possible Love', de Lee Chang-dong, representará a Corea del Sur.

Japón estará representado por De repente, de Ryusuke Hamaguchi, cinco años después de que Drive My Car ganase el Oscar internacional y lograse candidaturas a mejor película, dirección y guion adaptado.

PUBLICIDAD

La historia adapta el libro epistolar When Life Suddenly Takes a Turn: Twenty Letters Between a Philosopher With Terminal Cancer and a Medical Anthropologist, de Miyano Makiko e Isono Maho. Virginie Efira encarna a la responsable de una residencia de mayores próxima a París que defiende un modelo de cuidados centrado en la dignidad, mientras Tao Okamoto da vida a una directora de teatro japonesa en tratamiento por cáncer.

Gran variedad de propuestas europeas

Alemania ha elegido Everytime, de Sandra Wollner, mejor película en Cannes en la sección Una cierta mirada. Sigue a una mujer tras la pérdida de su hija y sitúa a la protagonista, a la hermana pequeña de la fallecida y al joven al que todos responsabilizan de la muerte en unas vacaciones familiares en Tenerife. La memoria y el presente se confunden en una historia en el que el pasado y el presente se entremezclan.

PUBLICIDAD

Hungría ha presentado El amigo silencioso, de Ildikó Enyedi, una exploración de la relación entre seres humanos, plantas y tiempo protagonizada por Tony Leung Chiu-Wai, Luna Wedler, Enzo Brumm y Léa Seydoux. La película se presentó el año pasado en el Festival de Venecia y se podrá ver a partir de mañana en Filmin.

Enyedi ya había llevado a Hungría a los Oscar En cuerpo y alma ganadora del Oso de Oro de Berlín y nominada en la categoría internacional en 2018.

'El amigo silencioso', de ldiko Enyedi, representante por Hungría

Irlanda, por su parte, ha seleccionado Aontas, un thriller de atracos en irlandés dirigido por Damian McCann y narrado en orden cronológico inverso.

PUBLICIDAD

La producción irlandesa comienza tras el desenlace trágico de un robo a un banco rural y reconstruye la operación de tres ladrones improbables, liderados por una mujer al borde del colapso. Carrie Crowley, Bríd Brennan, Eva-Jane Gaffney, Seán T. Ó Meallaigh, Marcus Lamb y Art Parkinson forman el reparto.

Suiza concurrirá con el documental Who is Still Alive, dirigido por Nicolas Wadimoff, que recoge los testimonios de nueve palestinos que escaparon de la crisis de Gaza y examina la pérdida del hogar en el marco de la guerra. La obra se estrenó en Giornate degli Autori, sección paralela del Festival de Venecia de 2025.

PUBLICIDAD

Australia presentará First Light, el debut en el largometraje de James J. Robinson, primera coproducción filipino-australiana y primera obra en tagalo seleccionada por el país para los premios de la Academia. Ruby Ruiz interpreta a la hermana Yolanda, una monja y enfermera que investiga la muerte sospechosa de un joven trabajador de la construcción y descubre una trama de corrupción que alcanza a las élites locales y a la Iglesia.

'El deshielo', de Manuela Martinelli representará a los Oscar por Chile.

Chile ha escogido El deshielo, de Manuela Martelli, un misterio situado en una estación de esquí de los Andes tras la dictadura de Augusto Pinochet. La obra, continuación de Chile, 1976, se estrenó mundialmente en Cannes en Una cierta mirada y está protagonizada por Maya O’Rourke, que debuta en el cine como una niña de nueve años que presencia sucesos inquietantes en el complejo turístico de su familia.

Lituania estará representada por How to Divorce During the War, tercer largometraje de Andrius Blaževičius y ganador del premio a la dirección en la competición World Cinema Dramatic de Sundance. Ambientada en Vilnius en 2022, narra la decisión de Marija de pedir el divorcio a Vytas un día antes de la invasión rusa de Ucrania a gran escala, mientras la separación coincide con una crisis de mediana edad y la llegada de refugiados.

Las posibles sorpresas asiáticas

Indonesia ha designado Four Seasons in Java (Empat Musim Pertiwi), escrita y dirigida por Kamila Andini. Putri Marino interpreta a Pertiwi, una mujer que sale de prisión y regresa a una localidad que la rechaza, obligada a enfrentarse a su pasado entre silencios, violencia y fracturas sociales.

El drama psicológico incorpora misterio, realismo mágico y ciencia ficción para abordar el trauma, la memoria y la reconstrucción de la identidad.

Andini ya representó a Indonesia en los Oscar con Yuni y su película Before, Now & Then (Nana) compitió en Berlín, donde Laura Basuki obtuvo el Oso de Plata a la mejor interpretación de reparto.

'Four Season in Java', de Kamila Andini (Indonesia)

Filipinas ha elegido Filipiñana, escrita y dirigida por Rafael Manuel. La película se desarrolla bajo un calor opresivo y una sequía, y sigue a Isabel, una joven de 17 años procedente de una zona rural que consigue trabajo en un exclusivo complejo de golf.

Jorrybell Agoto, Carmen Castellanos, Teroy Guzman, Carlitos Siguion-Reyna, Isabel Sicat y Nour Houshmand integran el reparto. El cineasta chino Jia Zhangke ejerce como productor ejecutivo de una obra que ha ganado el Premio Especial del Jurado a la Visión Creativa en la competición World Cinema Dramatic de Sundance y el Luna de València al mejor largometraje en Cinema Jove.

Nepal concurrirá con Elephants in the Fog, primer largometraje de Abinash Bikram Shah. La historia sigue a una comunidad kinnar de una aldea nepalí que lucha por protegerse y se ha alzado con el Premio del Jurado de Una cierta mirada en Cannes, además de recibir candidaturas a la Cámara de Oro y la Queer Palm.

Pushpa Thing Lama, Deepika Yadav, Jasmine Bishwokarma, Aliz Ghimire y Dura Sanjay Kumar Gupta protagonizan la película. La distribuidora Filmin ha adquirido los derechos para España.

Singapur ha escogido We Are All Strangers, escrita y dirigida por Anthony Chen, la primera película del país seleccionada para la competición oficial de Berlín. Yeo Yann Yann y Koh Jia Ler encabezan un relato sobre relaciones familiares y cambios imprevistos que cierra la trilogía Growing Up, iniciada con Ilo Ilo en 2013 y continuada con Wet Season en 2019.

'We Are All Strangers', de Anthony Chen, representante a los Oscar por Singapur.

Las dos entregas anteriores han reunido más de 50 premios internacionales, incluidos cinco Golden Horse Awards, y Ilo Ilo ganó la Cámara de Oro de Cannes. Ambas fueron candidatas de Singapur a los Oscar en las ediciones 86ª y 93ª.

Marruecos competirá con Strawberries (La más dulce), de Laila Marrakchi, sobre un grupo de temporeras marroquíes contratadas para recoger fresas en España que se enfrentan a empleadores abusivos. La película aborda el acoso y las condiciones de vida inhumanas que encuentran unas jóvenes desplazadas desde Marruecos para sostener a sus familias.

Marruecos todavía no ha conseguido una nominación al Oscar, aunque ha entrado tres veces en la lista corta, la última en 2023 con La madre de todas las mentiras, de Asmae El Moudir.

'La más dulce', de Laila Marrakchi, representante por Marruecos.

Turquía ha elegido Like a Limbless Tree, de Tunç Davut, un drama sobre Refik, un ingeniero jubilado diagnosticado de una enfermedad terminal cuando desaparece su cuidadora siria al tratar de huir a Europa. El protagonista debe hacerse cargo de los dos hijos de la mujer en una película producida por Tekhne Film y protagonizada por Ali Ipin, Fayyaz Duman y Selen Kurtaran.

Camboya ha escogido Becoming Human, debut de Polen Ly, sobre Thida, espíritu protector de un cine envejecido que será demolido y que debe decidir entre renacer o continuar como fantasma. Savorn Serak, una estudiante de danza de 15 años, encabeza el reparto junto a Piseth Chhun, premiado en Horizontes de Venecia en 2021 por White Building.

Irak ha seleccionado No Paradise If You Are Killed by a Woman, thriller de Halkawt Mustafa sobre Vyan, una francotiradora kurda que regresa a Mosul para rescatar a su hermana menor, aún prisionera del Estado Islámico. Avan Jamal encarna a la protagonista, junto a Thorbjørn Harr, Kanar Sarchl y Kader Jalal.

Mustafa, nacido en el Kurdistán iraquí y refugiado en Noruega durante su infancia, se inspiró en su encuentro con una francotiradora peshmerga en el frente en 2014. El rodaje se realizó en las calles y espacios reales de Mosul para lograr la autenticidad física y emocional que el director buscaba.

Por último, Israel ha presentado Tell Me Everything, de Moshe Rosenthal, tras imponerse como mejor película en los premios Ophir. Ambientada en los años ochenta, durante el inicio de la epidemia de VIH, la historia acompaña a Boaz, que con 12 años descubre un secreto devastador sobre su padre y, ya adulto, intenta reparar la relación con él.