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‘La bola negra’, de los Javis, se sitúa como la gran favorita en las predicciones a los Oscar junto a ‘La Odisea’, de Christopher Nolan

La publicación The Hollywood Reporter incluye la película de los Javis como posible candidata en ocho categorías

Tráiler de 'La bola negra', una película dramática dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo.
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El crítico de The Hollywood Reporter Scott Feinberg ha situado a La Odisea como principal candidata al Oscar a la mejor película tras los festivales de Venecia, Telluride y el arranque de Toronto, una revisión que también refuerza las opciones de España con La Bola Negra, primera en la previsión de película internacional.

La actualización coloca a La Odisea en el primer puesto de mejor película, seguida de Wild Horse Nine y Proyecto Salvación, mientras La Bola Negra ocupa la cuarta posición y encabeza la carrera al Oscar internacional por España, por delante de Fjord y All of a Sudden.

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El análisis de Feinberg abarca las 24 categorías de los premios de la Academia y distingue entre favoritas, aspirantes principales, posibilidades remotas y títulos aún no vistos o sujetos a embargo. Su objetivo, precisa el medio, es anticipar qué ocurrirá en la carrera, no defender qué películas deberían imponerse.

La clasificación llega después de que el Festival de Venecia acogiera los estrenos mundiales del documental sobre Gaza Naza, recibido con una ovación de 25 minutos; Búnker, que ha reunido de nuevo a Javier Bardem y Penélope Cruz, con 16 minutos; Wild Horse Nine, con 14, y Primetime, con nueve.

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Qué películas lideran la carrera al Oscar

Wild Horse Nine, dirigida por Martin McDonagh, ha consolidado su posición después de su paso por Venecia y Telluride. La película figura segunda en la previsión de mejor película, mientras McDonagh ocupa el segundo puesto entre los directores y John Malkovich encabeza la lista de interpretación masculina protagonista.

John Malkovich y Sam Rockwell en 'Wild Horse Nine', de Martin McDonagh, película presentada en el Festival de Venecia
John Malkovich y Sam Rockwell en 'Wild Horse Nine', de Martin McDonagh, película presentada en el Festival de Venecia

La producción también impulsa a Sam Rockwell, primer candidato en actor de reparto, y a Mariana di Girolamo, cuarta en actriz de reparto. En edición, diseño de producción y montaje, el título aparece igualmente entre las obras con mayores opciones.

La Odisea, de Christopher Nolan, lidera además las previsiones de dirección, fotografía, diseño de vestuario, montaje, maquillaje y peluquería, diseño de producción, sonido y efectos visuales. Matt Damon figura cuarto entre los actores protagonistas; Anne Hathaway, segunda entre las intérpretes de reparto, y John Leguizamo y Robert Pattinson ocupan la cuarta y quinta posición en actor secundario.

La otra gran aspirante, Proyecto Salvación, se sitúa tercera en mejor película y primera en guion adaptado. Ryan Gosling aparece tercero entre los protagonistas, Sandra Hüller lidera la categoría de actriz de reparto y la película ocupa puestos destacados en fotografía, vestuario, edición, producción, música, sonido y efectos visuales.

Ryan Gosling en 'Proyecto Salvación'.
Ryan Gosling en 'Proyecto Salvación'. (MGM)

Telluride también ha acogido los estrenos de You Can See Everything, una proyección sorpresa; The Debut, protagonizada por Julianne Moore, y Elsinore y The Liberation, con Andrew Scott y Carrie Coon al frente. La Bola Negra y Club Kid, procedentes de Cannes, han tenido una recepción especialmente favorable en su estreno norteamericano, de acuerdo con la publicación.

En Toronto, el primer fin de semana ha sido más contenido, una circunstancia que Feinberg atribuye en parte a la política no oficial de no programar al inicio películas exhibidas previamente en Venecia o Telluride. La inauguración ha incluido los estrenos mundiales de Siendo Heumann, continuación de Sian Heder tras CODA, y La esposa perfecta, protagonizada por Naomi Watts.

‘La bola negra’ coloca a España en la primera posición

La Bola Negra, dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo, es la película española mejor situada en la previsión de mejor película internacional. El filme compite con Fjord, representante automática de Rumanía tras ganar la Palma de Oro de Cannes; All of a Sudden, de Japón; Minotaur, de Francia, y Rose, de Austria.

La producción de Netflix también entra en la carrera general: figura cuarta en mejor película, cuarta en dirección, tercera en guion adaptado y entre las cinco primeras opciones en fotografía, vestuario, montaje, maquillaje y peluquería y diseño de producción. Penélope Cruz aparece quinta en actriz de reparto por este trabajo, mientras Guitarricadelafuente ocupa el séptimo puesto en actor secundario.

Guitarricadelafuente en 'La bola negra'
Guitarricadelafuente en 'La bola negra'

España cuenta además con El ser querido y Amarga Navidad entre los títulos considerados para la categoría internacional. Pedro Almodóvar figura como guionista de Amarga Navidad, todavía pendiente de valoración en varias previsiones.

En interpretación femenina, Julianne Moore lidera la clasificación por The Debut, seguida de Carrie Coon por The Liberation, Inde Navarrette por Obsession, Sandra Hüller por Rose y Virginie Efira por All of a Sudden. Penélope Cruz aparece novena por Búnker y sexta por The Invite.

Obsession ha regresado a Toronto tras estrenarse un año antes en la sección Midnight Madness. Su director, Curry Barker, de 26 años, y Navarrette, de 25, han participado en un encuentro del festival antes de nuevas proyecciones vinculadas a la campaña de premios de la película.

La siguiente presentación destacada en Toronto será Yo soy Rocky, de Peter Farrelly. Amazon/MGM aspira a que el filme siga una trayectoria comparable a la de Green Book, otra película de Farrelly estrenada en Toronto que ganó el premio del público del certamen y después varios Oscar, incluido el de mejor película.

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