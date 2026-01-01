España

El apoyo militar de España a Ucrania: de los 8500 soldados formados a los miles de millones de euros de ayudas económicas

El Ejército español ha instruido a un 10% del total de ucranianos entrenados en Europa desde 2022

Guardar
Módulo de operaciones militares en
Módulo de operaciones militares en terreno urbano en la formación a ucranianos (EMAD)

España ha instruido a más de 8500 militares ucranianos en territorio nacional en el marco de la misión de Asistencia Militar a Ucrania de la Unión Europea (EUMAM UA). Esto supone un 10% del total de soldados ucranianos entrenados en Europa desde el inicio de la guerra con la invasión rusa en 2022.

Junto a la formación militar, la ayuda de España se ha materializado mediante importantes aportaciones económicas. Si bien hay otras naciones europeas que han realizado aportaciones mayores de recursos militares y de índole económica, el envío desde España se cuenta por miles de millones de euros.

La misión EUMAM UA ha consolidado la presencia de España como uno de los países europeos más activos en la formación de militares ucranianos. Según explica el Estado Mayor de la Defensa (EMAD), la actividad de formación en suelo español ha experimentado una evolución significativa durante 2025. Se ha producido un refuerzo de módulos técnicos y específicos adaptados a las necesidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania y a la dinámica del conflicto.

Imágenes de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha realizado un encuentro con menores y familiares de combatientes ucranianos, que están disfrutando de días de descanso, en la Residencia Militar de Acción Social y Descanso 'La Plana' en Castellón. Desde allí, la ministra ha asegurado que "vamos a seguir apoyando a Ucrania". (Fuente: Ministerio de Defensa / Europa Press)

Instrucción española a militares de Ucrania

El Ministerio de Defensa y el TTCC mantienen una comunicación constante con los mandos ucranianos para ajustar los programas a las exigencias del conflicto y reforzar la cooperación internacional. España ha tratado de mostrarse como un fiel aliado de Ucrania, tanto con aportaciones humanitarias, como económicas o militares.

La instrucción en España se ha adaptado de forma progresiva a las capacidades alcanzadas y a los nuevos retos del frente. La tendencia del programa de este año ha sido orientar la formación hacia contenidos más técnicos y específicos, dejando en segundo plano los módulos básicos. Durante 2025, el TTCC incluyó por primera vez cursos de medicina hiperbárica, interdicción marítima, planeamiento táctico de operaciones especiales, manejo seguro de municiones y empleo del UAV Black Hornet.

El Toledo Training Coordination Center (TTCC), bajo la dirección del general de brigada Francisco Javier Calero Perea, ha coordinado estos cursos. La formación se ha ido adaptando con el paso de los años y se ha dividido en distintas instalaciones del Ministerio de Defensa, los Ejércitos, la Armada y la Guardia Civil.

Los gobiernos de 26 de los 27 países miembro de la Unión Europea han suscrito sin Hungría un mensaje en el que respaldan la iniciativa de paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero en el que avisan también de que son los ucranianos quienes tiene "el derecho a elegir su propio destino" y reivindican las sanciones contra Rusia. (Fuente: EBS/GOB UCRANIA/KREMLIN/EUROPAPRESS)

Ayudas económicas al Ejército ucraniano

En el plano económico, España ha intensificado su apoyo a Ucrania mediante importantes desembolsos y compromisos financieros. En 2024, el Gobierno español aportó 1.000 millones de euros destinados a respaldo militar, y el acuerdo firmado en mayo de 2024 entre Pedro Sánchez y Volodímir Zelenski dio lugar a un desembolso adicional de 1.000 millones de euros para 2025.

Esta contribución se enmarca dentro de los acuerdos bilaterales de seguridad y se suma a los mecanismos de apoyo de la Unión Europea. El pasado mes de noviembre, el presidente del Gobierno anunció la movilización de 817 millones de euros para reforzar la defensa de Ucrania y acelerar su reconstrucción, como parte clave de este acuerdo.

Además, más allá de lo militar, España ha canalizado más de 110 millones de euros en ayuda humanitaria para atender las necesidades urgentes de la población ucraniana. En el ámbito de la reconstrucción, el compromiso español alcanza casi 600 millones de euros, principalmente en asistencia financiera, pero también en proyectos orientados a la recuperación de infraestructuras y servicios.

Temas Relacionados

UcraniaFuerzas ArmadasEjércitoEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

El sorteo reparte miles de premios y millones de euros

Cuánto se gana con el

Cuotas sin cambios y más margen fiscal: qué pueden esperar los autónomos de 2026

Prórrogas normativas y aplazamientos tributarios en un año que continuará siendo exigente para el trabajador por cuenta propia

Cuotas sin cambios y más

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Triplex de la Once: jugada

El Tribunal Supremo retira a una madre la custodia de sus dos hijos porque tiene una pareja que la maltrata: “Es un deber legal prevenir y proteger a los menores”

Los jueces han señalado que la mujer no ha demostrado que tenga intención de romper la relación

El Tribunal Supremo retira a

Chenoa brilla en las Campanadas de RTVE con un vestido ‘contrarreloj’ de plumas y lentejuelas y las redes sociales dictan sentencia

La cantante se unió a Estopa en la Puerta del Sol para dar la bienvenida al 2026 para RTVE con un vestido de Alejandro de Miguel

Chenoa brilla en las Campanadas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El calendario judicial de 2026:

El calendario judicial de 2026: el primer juicio por el caso Koldo, el final a la vista de la causa contra Begoña Gómez o los primeros pasos del caso Montoro

El ciudadano “muy curioso” que ha descubierto cómo el hospital Gregorio Marañón compró a la misma empresa americana 4,6 millones en marcapasos en 281 contratos a dedo

Estas son las novedades de la DGT que entrarán en vigor en 2026: la baliza V-16, un catálogo de señales actualizado y una normativa renovada

Estas son las balizas V-16 que podrás usar en 2026: marcas y modelos homologados

El Gobierno gobernará a golpe de decreto mientras trata de hacer las paces con Junts: “Busca titulares para salir de una situación crítica”

ECONOMÍA

Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Cuotas sin cambios y más margen fiscal: qué pueden esperar los autónomos de 2026

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

DEPORTES

Las veces en que el

Las veces en que el campeón de invierno fue distinto al del final de LaLiga: existen 40 antecedentes

Mbappé, duda para el partido ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España debido a una lesión de rodilla

Thierry Henry explica lo que diferencia a los jugadores españoles del resto: “Piensan con uno, dos o tres pasos de anticipación”

Un excompañero de Fernando Alonso habla sobre las expectativas del asturiano para 2026: “Piensa que puede ser campeón del mundo”

Roberto Carlos, intervenido de urgencia en Brasil tras detectar un problema cardíaco