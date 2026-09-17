Vuelve Matt Haig, el escritor superventas de ‘La biblioteca de la medianoche’, con su continuación: un libro comparado con ‘¡Qué bello es vivir!’

El autor británico Matt Haig figura junto a la portada en español de su libro El tren de la medianoche.

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Se ha publicado en nuestro país El tren de la medianoche (AdN), de Matt Haig, una nueva historia ambientada en el Universo de la Medianoche que retoma el terreno de las segundas oportunidades tras el éxito internacional de La biblioteca de la medianoche.

La biblioteca de la medianoche se convirtió en un bestseller, superando los 12 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo situando a Haig en la lista de los autores más vendidos a lo largo de dos años, con más de 200.000 las reseñas acumuladas en Amazon.

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El nuevo libro no continúa la historia de Nora Seed, protagonista de la anterior novela, sino que vuelve a un marco narrativo donde la muerte abre una vía hacia las vidas posibles, los recuerdos y las decisiones irreversibles. El eje ahora es Wilbur Budd, un empresario librero que ha terminado aislado pese a su éxito profesional.

Un trayecto lleno de recuerdos

El protagonista, de 81 años tras sufrir un infarto y morir, emprenderá un viaje en tren por episodios decisivos de su pasado. En cada parada revisitará vínculos, pérdidas y decisiones que le alejaron de Maggie, su exmujer, con la posibilidad de contemplar su vida antes de la eternidad.

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Wilbur recibirá una llamada de Maggie, a quien no ha escuchado desde hace años. Ella le dice: “Quería oír tu voz”. Poco después, el protagonista se desploma en el césped de su casa y muere.

La muerte no cierra el relato. Wilbur despierta en un andén, con la mente alterada, y conoce a Agnes, el fantasma de una librera cuya tienda había visitado durante su infancia. Ella asume la función de guía en un recorrido por momentos que determinaron su vida.

La portada del libro El tren de la medianoche, del escritor Matt Haig, presenta una ilustración con varios vagones de tren nocturno y una estación.

El tren le lleva, entre otros lugares, al encuentro con Maggie cuando ambos eran jóvenes, a la luna de miel de la pareja en Venecia y a las circunstancias que rodearon la muerte prematura de su hermano. También revive una persecución policial que desemboca en una tragedia y una etapa posterior en una gran casa de Londres, donde se ha desconectado de cuanto consideraba valioso.

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Agnes fija las normas de ese tránsito: “Subes y bajas del tren cuando es necesario. Nunca intentas hablar contigo mismo. Y nunca debes estar allí cuando te quedes dormido”. La amenaza es permanecer demasiado tiempo en un recuerdo y acceder a una existencia descrita como ajena al tiempo, la presión y la preocupación.

El anterior libro del escritor, 'La biblioteca de la medianoche' (AdN)

El protagonista carga con una sucesión de remordimientos: rechazó a su madre, decepcionó a su mejor amigo, dedicó al trabajo un tiempo que no concedió a Maggie y dejó que el matrimonio se convirtiera en una relación entre extraños. El viaje plantea si modificar una pieza del pasado permitiría alterar el resultado de una vida.

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Entre ‘¡Qué bello es vivir!’ y Charles Dickens

La novela incorpora referencias explícitas a ¡Qué bello es vivir!, incluida la aparición de un personaje secundario llamado Jimmy Gower, como homenaje al señor Gower de la película. También recupera una figura de La biblioteca de la medianoche, que aparece en un momento decisivo para Wilbur.

Haig formula el itinerario como una reflexión sobre el miedo y las posibilidades no vividas. “A veces, simplemente vivir parece valiente”, sostiene una de las frases del libro. Otra pregunta al lector y al protagonista: “¿Qué harías ahora mismo si no tuvieras miedo?”.

Santiago García Cine - Qué Bello Es Vivir - #Informe

Podríamos comparar el tono del relato con Canción de Navidad, de Charles Dickens, por forma amable a pesar de hablar de la muerte y del más allá.

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La trayectoria de Matt Haig incluye ficción y no ficción. Nacido en Sheffield, ha publicado novelas como Los humanos, Cómo detener el tiempo y La vida imposible, además de títulos como El libro de la esperanza y Razones para seguir viviendo, unas memorias sobre su experiencia con la enfermedad mental. Los libros del escritor británico han sido publicados en 56 idiomas.