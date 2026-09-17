España

Los mejores planes gratuitos en Madrid para el último fin de semana de verano: desde un gran espectáculo en una fuente gigante hasta parques y exposiciones

Propuestas culturales y de ocio para aprovechar los últimos días de la estación sin gastar dinero

Torrejón
Fuente del Parque Europa. (Ayuntamiento Torrejón de Ardoz)
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Quedan apenas unos días para que el verano llegue oficialmente a su fin, pero Madrid todavía tiene mucho que ofrecer antes de que el calendario dé paso al otoño. Este último fin de semana de la estación invita a apurar las tardes largas, salir a la calle y aprovechar algunas de las propuestas que llenan la agenda cultural y de ocio de la capital.

Para quienes quieran despedir el verano sin gastar dinero, la ciudad ofrece durante estos días diferentes planes. Desde propuestas para disfrutar al aire libre hasta citas culturales para descubrir distintos rincones de Madrid, hay opciones para todos los gustos.

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Un espectáculo de agua, luz y sonido en Torrejón de Ardoz

A poco más de media hora de Madrid se encuentra una de las propuestas más llamativas para disfrutar de una noche de verano. El espectáculo Fuente del Parque Europa de Torrejón de Ardoz reúne cada fin de semana a cientos de personas en torno a un show que combina agua, luz y sonido.

La cita tiene lugar viernes, sábado y domingo a partir de las 22:30 horas y podrá disfrutarse hasta el próximo 27 de septiembre. El espectáculo se puede contemplar desde el Teatro Griego de Parque Europa, un espacio con capacidad para unos 700 espectadores y desde el que hay una vista privilegiada.

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Una exposición para reflexionar sobre el presente

Otra de las opciones gratuitas se encuentra en el ámbito cultural. La exposición La tempestad. El jardín de los senderos que se bifurcan, del artista Avelino Sala, propone un recorrido en el que libros, palabras y mapas se convierten en elementos para reflexionar sobre cuestiones como la memoria colectiva, el poder y las narrativas que se construyen desde los márgenes.

Exposición
Exposición Avelino Sala

Se encuentra en Plaza de Cibeles, 1 (Retiro). La muestra puede visitarse hasta el 20 de septiembre de 2026 en la planta 3, de martes a domingo entre las 10:00 y las 20:00 horas. La entrada es gratuita y, en determinadas fechas, también se organizan visitas guiadas, algunas de ellas con la participación del propio artista y de la comisaria.

Museos y parques para disfrutar

Madrid también permite aprovechar el fin de semana para acercarse a algunos de sus museos más conocidos sin pagar entrada. El Prado, el Reina Sofía y el Thyssen-Bornemisza cuentan con franjas de acceso gratuito, mientras que el Palacio Real ofrece también la posibilidad de visitar sin coste el Mirador de la Cornisa.

En el Museo del Prado, el acceso es gratuito de lunes a sábado de 18:00 a 20:00 horas y los domingos y festivos de 17:00 a 19:00 horas. Además, el primer sábado de cada mes se celebra El Prado de Noche, con entrada gratuita de 20:30 a 23:30 horas.

La escalera y puerta de Goya del Museo del Prado
La escalera y puerta de Goya del Museo del Prado

El Museo Reina Sofía permite acceder gratuitamente los lunes y de miércoles a sábado de 19:00 a 21:00 horas, además de los domingos de 12:30 a 14:30 horas. Por su parte, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza ofrece acceso gratuito durante todo el lunes y los sábados de 21:00 a 23:00 horas con motivo de las Noches Thyssen.

Otra alternativa es el Palacio Real, que permite la entrada gratuita de lunes a jueves de 17:00 a 19:00 horas a ciudadanos de la Unión Europea e Iberoamérica. Además, el Mirador de la Cornisa tiene acceso libre y gratuito todos los días de 12:00 a 22:00 horas.

Madrid también ofrece la posibilidad de despedir el verano rodeado de naturaleza y sin gastar dinero. El Retiro es una de las opciones más conocidas, con amplias zonas ajardinadas, el estanque y algunos de los rincones más emblemáticos de la capital.

Otra alternativa es el Jardín El Capricho de la Alameda de Osuna, un espacio histórico que combina vegetación, arquitectura y rincones como el estanque, el laberinto o el antiguo palacio. Además, muchas zonas de la periferia cuentan con sus propias zonas verdes, algo que puede permitirte desconectar fuera del bullicio del centro.

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