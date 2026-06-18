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Sebastián Yatra enciende las redes sociales celebrando desinhibido la victoria de Colombia en el Mundial 2026 con ‘Superestrella’ de Aitana

El artista colombiano ha celebrado con sus amigos la primera victoria de su país en el Mundial 2026

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Sebastián Yatra rompe su relación con la cantante española Aitana - crédito @aitanax/Instagram
Sebastián Yatra rompe su relación con la cantante española Aitana - crédito @aitanax/Instagram

Sebastián Yatra se ha convertido en protagonista de uno de los videos más virales de las últimas horas en redes sociales. El cantante colombiano, que celebraba con entusiasmo el triunfo de su selección en su debut mundialista frente a Uzbekistán, terminó llamando la atención por un detalle que nadie esperaba: cantar Superestrella, uno de los temas más destacados del último disco de Aitana y una canción que muchos seguidores relacionan con la actual historia de amor de la artista junto al creador de contenido Plex.

El encuentro, disputado en el Estadio Azteca de Ciudad de México, acabó con una victoria de Colombia por 1-3, un resultado que desató la alegría entre los aficionados cafeteros. Entre ellos se encontraba el propio Sebastián Yatra, que no quiso perderse el estreno de su país en la competición y vivió el partido con la camiseta de la selección y rodeado de amigos y familiares.

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Tras el pitido final, la celebración continuó lejos del terreno de juego. En varios vídeos compartidos en redes sociales se puede ver al artista en un vehículo junto a sus amigos, entre risas, brindis y música a todo volumen. Sin embargo, lo que parecía ser una simple escena de felicidad por el triunfo colombiano terminó convirtiéndose en un fenómeno viral por la canción elegida para amenizar el momento.

Sebastián Yatra en un video compartido en redes sociales (EXAFM).
Sebastián Yatra en un video compartido en redes sociales (EXAFM).

El grupo comenzó a entonar los versos de Superestrella, una de las canciones incluidas en Cuarto azul, el último disco de Aitana. Aunque Yatra no parecía recordar a la perfección toda la letra, terminó sumándose al estribillo mientras sus amigos continuaban cantando la canción. No obstante, parece ser que sus amigos no han comprendido del todo la canción, ya que entre gestos hacían ver que el tema era dedicado para el cantante, cuando en más de una ocasión ella ha dado a entender que se trata del comienzo de su historia de amor con Plex.

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Incluso uno de ellos bromeó con la situación al señalar que el colombiano no se sabía completamente el tema. Lejos de darle importancia, el intérprete continuó disfrutando del momento y compartió el vídeo en TikTok acompañado de un mensaje centrado únicamente en el fútbol y la celebración de su selección: “Ganó Colombia. Te amo, México”.

Sin embargo, la publicación no ha tardado en dar la vuelta al mundo en redes sociales y numerosos usuarios han criticado el video intérpretándolo como una burla a su expareja: “Mañana te cantas 6 de febrero máquina”. Aunque hay otros que consideran que se trata simplemente de una prueba del éxito del tema y de su popularidad internacional.

Sebastián Yatra en un video compartido en redes sociales (EXAFM).
Sebastián Yatra en un video compartido en redes sociales (EXAFM).

Dos años de idas y venidas

La relación entre Aitana y Sebastián Yatra fue una de las más seguidas del panorama musical. Tras años de amistad y varias colaboraciones profesionales, ambos iniciaron una historia de amor que se hizo pública en 2023. Pero la presión mediática, la distancia y la exposición constante terminaron afectando a la pareja, que atravesó diferentes etapas antes de poner punto final a su relación.

Con el paso del tiempo, ambos han seguido caminos distintos. Aitana vive actualmente una etapa de estabilidad junto a Plex, el youtuber más famoso de nuestro país, una relación que ha despertado una gran atención mediática desde sus inicios. Por su parte, Yatra continúa centrado en sus proyectos musicales internacionales y en su carrera como uno de los artistas latinos más reconocidos del momento.

Aitana y Plex, 2025 (YOSOYPLEX).
Aitana y Plex, 2025 (YOSOYPLEX).

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