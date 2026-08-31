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Carolina Durante anuncia un concierto gratuito en Villamanín, el pueblo de la polémica del ‘Gordo’ de la Lotería

Los organizadores han anunciado que la banda “escribirá el último capítulo de esta aventura que, aunque no se eligió, se jugó hasta el final”

La banda española Carolina Durante.
La banda española Carolina Durante. (Jorge Rico)
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La banda española de rock alternativo Carolina Durante dará un concierto completamente gratuito este martes 1 de septiembre en Villamanín (León), el pueblo que llamó la atención de todo el país tras el conflicto generado por el extravío de un talonario de participaciones del número que consiguió el Gordo de la Lotería de Navidad. “Este pueblo se lo merece. ¡Venid a celebrarlo con nosotros!“.

Así, en un evento organizado para las fiestas de la localidad, la Comisión de Fiestas ha anunciado la actuación del grupo de Diego Ibáñez y compañía bajo el lema de El día Gordo. “Sabemos que era un secreto a voces, pero ya podemos gritarlo tan alto como vamos a cantar el martes que viene en Villamanín. Carolina Durante escribirá el último capítulo de esta aventura que, aunque no se eligió, se jugó hasta el final”, celebran en redes sociales.

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Para acudir al concierto de forma gratuita, habrá que registrarse hasta completar aforo a través del código QR facilitado por los organizadores. Tras el concierto, además, se ofrecerá una sesión de música en la plaza del pueblo donde también se podrán adquirir bebidas en una barra.

Actualmente, Carolina Durante está volcada en la promoción de su tercer disco, Elige tu propia aventura (que llegó a las tiendas a finales de 2024), con un tour llamado Fin de la aventura. Con este, han recorrido salas y festivales internacionales durante los dos últimos años, incluyendo el Coachella Fest en abril de este año. Sus últimas fechas, incluyendo el concierto de Villamanín, son en Sevilla (19 de septiembre), Valencia (26 de noviembre), Barcelona (28 de noviembre), A Coruña (12 de diciembre), Bilbao (26 de diciembre) y Madrid (8 de enero).

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El 'Gordo' de la Lotería de Navidad dejó una lluvia de millones en Villamanín (León) con varias series del número 79.432 vendidas por la comisión de fiestas de la localidad (EFE)
Imagen de Villamanín, uno de los pueblos donde cayó el 'Gordo' de la Lotería. (EFE)

Así fue el polémico ‘Gordo’ de Villamanín

En el Sorteo Extraordinario de Navidad de 2025, la Comisión de Fiestas de Villamanín vendió participaciones del número 79.432, agraciado con el Gordo. La euforia inicial dio paso al caos al descubrir un grave error de cálculo humano: la organización había vendido 450 papeletas, pero solo había comprado décimos correspondientes a 400. Esta falta de respaldo provocó un agujero de 50 participaciones sin premio real, equivalente a cuatro millones de euros no cubiertos por la Lotería.

El fallo desencadenó tensiones, asambleas vecinales y un notable impacto emocional entre los jóvenes organizadores y los habitantes. Ante la amenaza de un largo bloqueo judicial del bote y enfrentamientos en los tribunales, el pueblo buscó una salida negociada. La mayoría de los vecinos apeló a la solidaridad colectiva para evitar querellas individuales contra los miembros de la asociación, aceptando buscar un acuerdo extrajudicial que permitiese cobrar el dinero disponible cuanto antes.

Entrevista a Carolina Durante.

La solución consistió en un reparto proporcional del fondo total de los décimos realmente adquiridos entre todas las participaciones vendidas. Al asumir la merma económica de forma compartida, cada papeleta pasó a recibir una cantidad ligeramente inferior a los 80.000 euros netos teóricos. La Comisión habilitó una plataforma bancaria para gestionar los pagos, logrando desbloquear el cobro del premio a principios de 2026 sin que la disputa terminara arruinando por completo al municipio.

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