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Cómo hacer sardinas en freidora de aire, una técnica cómoda, fácil y sin olores

Casi no necesitas añadir aceite para que estas sardinas queden doradas y sabrosas, conservando todos sus jugos

Un plato de espetos (Magnific)
Un plato de espetos (Magnific)
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Las sardinas son uno de los alimentos más representativos de la dieta mediterránea y, pese a su tamaño, destacan por su extraordinaria riqueza nutricional. Gracias a su elevado contenido en proteínas de alta calidad y por su aporte de ácidos grasos omega-3, vitaminas y minerales esenciales para el organismo, las sardinas se encuentran entre los alimentos recomendados por los nutricionistas para conseguir una dieta equilibrada y llena de nutrientes.

Este riquísimo bocado marino ocupa un lugar privilegiado en nuestra gastronomía, con recetas como los espetos de Málaga y Granada, uno de los platos protagonistas en el verano andaluz. Como no siempre podemos acercarnos a la playa para que nos preparen estas deliciosas brochetas a la brasa, hoy aprenderemos a preparar unas sardinas en freidora de aire, una forma facilísima de preparar estos pescaditos sin casi ensuciar la cocina.

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Esta técnica nos evita los dramas típicos al cocinar sardinas en casa: mucho humo, muchos olores... La airfryer es una opción cómoda y prácticamente libre de olores, que prácticamente no requiere del uso de grasa adicional, ya que aprovecha la que naturalmente se encuentra en el propio pescado. Quedan sabrosas y crujientes y estarán listas en poco más de 15 minutos.

Receta de sardinas en freidora de aire

Las sardinas en freidora de aire son un plato sencillo y saludable: el pescado queda dorado y sabroso, conservando todos sus jugos. La técnica consiste en limpiar las sardinas, salarlas y cocinarlas con un toque de aceite, logrando un resultado muy similar al de la parrilla tradicional.

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Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 25 minutos
    • Preparación: 10 minutos
    • Cocción en freidora de aire: 15 minutos

Ingredientes

  • 12 sardinas frescas, limpias y descamadas
  • 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  • Sal gruesa al gusto
  • 1 limón (opcional)
  • Perejil fresco (opcional)

Cómo hacer sardinas en freidora de aire, paso a paso

  1. Limpia las sardinas, retirando cabeza, tripas y escamas. Sécalas bien con papel de cocina.
  2. Pon las sardinas sobre una bandeja y espolvorea sal gruesa por ambos lados.
  3. Pincela ligeramente las sardinas con aceite de oliva para evitar que se peguen y conseguir una piel crujiente.
  4. Precalienta la freidora de aire a 200 ºC durante 3 minutos.
  5. Coloca las sardinas en la cesta de la freidora, formando una sola capa. No sobrecargues la cesta para que el aire circule bien y las sardinas queden crujientes, y hazlo en tandas si es necesario.
  6. Cocina durante 7-8 minutos, da la vuelta con cuidado y cocina 7 minutos más hasta que estén doradas.
  7. Sírvelas calientes, añade un chorrito de limón y perejil fresco picado justo antes de llevar a la mesa.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

4 raciones (3 sardinas por persona aproximadamente)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 210 kcal
  • Proteínas: 21 g
  • Grasas: 13 g
  • Hidratos de carbono: 0 g
  • Omega 3: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Las sardinas cocinadas pueden conservarse en nevera durante 1-2 días, guardadas en un recipiente hermético. Para mantener la textura, es recomendable recalentarlas en la freidora o en el horno, nunca en microondas.

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