La película española que convenció a Naomi Watts para hacer ‘Lo imposible’: “Las interpretaciones son fantásticas”

Naomi Watts attends the 12th Breakthrough Prize ceremony gala in Santa Monica, California, U.S., April 18, 2026. REUTERS/Mario Anzuoni

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Naomi Watts recibirá este 19 de septiembre el Premio Donostia, un reconocimiento a toda su trayectoria cinematográfica. La entrega del galardón tendrá lugar durante la 74ª edición del Festival de San Sebastián, que se celebrará del 18 al 26 de septiembre. Watts, nominada dos veces al Premio Oscar a Mejor actriz, protagonizará además una de las proyecciones más destacadas del certamen: The Housewife (La esposa perfecta), que supone el debut en la dirección del cineasta canadiense Ben Shirinian.

La intérprete británica cuenta con más de cuatro décadas de carrera y títulos como Mulholland Drive, King Kong, 21 gramos o Birdman. Sin embargo, una de las películas que marcaron un antes y un después en su carrera fue Lo imposible, la segunda película de J. A. Bayona y el trabajo que, un año después, le valdría su segunda candidatura al Oscar.

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En un primer momento, la actriz estuvo a punto de rechazar protagonizar la película basado en la historia real de la familia española que, el 26 de diciembre de 2004, sobrevivió al tsunami que causó la muerte de unas 220.000 personas en el numerosos países del océano Índico. Sin embargo, Watts ya conocía el trabajo de Bayona. Para entonces, el cineasta nacido en Barcelona solo había dirigido un largometraje, El orfanato (2007), mientras que ella acumulaba trabajos a las órdenes de David Lynch, Alejandro González Iñárritu, Peter Jackson o Woody Allen.

“Había visto ‘El orfanato’, que está maravillosamente hecha, con unas interpretaciones fantásticas, y se nota que él comprendió las claves del género. Leí el guion y, aunque obviamente todos conocíamos ya la historia, me pareció que había sabido captar de forma muy íntima la maravillosa relación de esa familia. Fue una decisión muy fácil”, explicó Watts en declaraciones recogidas por el diario La Razón en 2012, con motivo de la presentación de la cinta en Madrid.

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Naomi Watts y Juan Antonio Bayona en el rodaje de 'Lo imposible'. (Apaches Entertainment)

Además, la lectura del guion terminó por despejar sus dudas. “Me pareció que había sabido captar de forma muy íntima la maravillosa relación de esa familia. Fue una decisión muy fácil. No parecía un director con poca trayectoria”,

Su encuentro personal con Bayona terminó por convencerla: “Cuando hablé con él pude sentir su pasión e implicación, lo que resulta muy seductor”. De la misma manera, en una entrevista con 20minutos, la actriz añadió que además de seductor es “entusiasta, muy apasionado y muy español”. “Después de hablar con él era imposible no querer formar parte del proyecto”.

El debut de Bayona

Estrenada cinco años antes, El orfanato supuso el debut de Bayona en el largometraje. Protagonizada por Belén Rueda, Fernando Cayo y Roger Príncep, la película seguía a Laura, una mujer que regresa junto a su marido y su hijo al orfanato en el que creció con la intención de convertirlo en una residencia para niños con discapacidad. La desaparición del pequeño Simón desencadena una historia en la que el terror se mezcla con el drama.

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Juan Antonio Bayona posa con el premio Goya a Mejor Dirección por 'La Sociedad de la Nieve', durante la gala de la 38 edición de los Premios Goya. (Europa Press)

De hecho, en 2020 Belén Rueda desveló que durante el rodaje de Lo imposible, el cineasta la llamaba constatemente. “Naomi Watts estaba maravillosa en Lo imposible. Jota me llamaba durante el rodaje y me decía: ‘¡Es igual que tú, es una entregada total!’”, recordó en una entrevista para El Correo en 2020.

La película se convirtió en uno de los grandes fenómenos del cine español de 2007. Fue elegida por la Academia de Cine para representar a España en la carrera por el Oscar a mejor película de habla no inglesa y consiguió siete premios Goya, entre ellos el de mejor dirección novel para Bayona. Su repercusión traspasó fronteras y llegó hasta Watts, que por entonces ya tenía experiencia en el género gracias a títulos como The Ring.

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