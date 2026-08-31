España Cultura

La película española que convenció a Naomi Watts para hacer ‘Lo imposible’: “Las interpretaciones son fantásticas”

La actriz británica recibirá el sábado 19 de septiembre el Premio Donostia en el Festival de San Sebastián

Naomi Watts attends the 12th Breakthrough Prize ceremony gala in Santa Monica, California, U.S., April 18, 2026. REUTERS/Mario Anzuoni
Naomi Watts attends the 12th Breakthrough Prize ceremony gala in Santa Monica, California, U.S., April 18, 2026. REUTERS/Mario Anzuoni
Guardar

Naomi Watts recibirá este 19 de septiembre el Premio Donostia, un reconocimiento a toda su trayectoria cinematográfica. La entrega del galardón tendrá lugar durante la 74ª edición del Festival de San Sebastián, que se celebrará del 18 al 26 de septiembre. Watts, nominada dos veces al Premio Oscar a Mejor actriz, protagonizará además una de las proyecciones más destacadas del certamen: The Housewife (La esposa perfecta), que supone el debut en la dirección del cineasta canadiense Ben Shirinian.

La intérprete británica cuenta con más de cuatro décadas de carrera y títulos como Mulholland Drive, King Kong, 21 gramos o Birdman. Sin embargo, una de las películas que marcaron un antes y un después en su carrera fue Lo imposible, la segunda película de J. A. Bayona y el trabajo que, un año después, le valdría su segunda candidatura al Oscar.

PUBLICIDAD

En un primer momento, la actriz estuvo a punto de rechazar protagonizar la película basado en la historia real de la familia española que, el 26 de diciembre de 2004, sobrevivió al tsunami que causó la muerte de unas 220.000 personas en el numerosos países del océano Índico. Sin embargo, Watts ya conocía el trabajo de Bayona. Para entonces, el cineasta nacido en Barcelona solo había dirigido un largometraje, El orfanato (2007), mientras que ella acumulaba trabajos a las órdenes de David Lynch, Alejandro González Iñárritu, Peter Jackson o Woody Allen.

“Había visto ‘El orfanato’, que está maravillosamente hecha, con unas interpretaciones fantásticas, y se nota que él comprendió las claves del género. Leí el guion y, aunque obviamente todos conocíamos ya la historia, me pareció que había sabido captar de forma muy íntima la maravillosa relación de esa familia. Fue una decisión muy fácil”, explicó Watts en declaraciones recogidas por el diario La Razón en 2012, con motivo de la presentación de la cinta en Madrid.

PUBLICIDAD

Naomi Watts y Juan Antonio Bayona en el rodaje de 'Lo imposible'.
Naomi Watts y Juan Antonio Bayona en el rodaje de 'Lo imposible'. (Apaches Entertainment)

Además, la lectura del guion terminó por despejar sus dudas. “Me pareció que había sabido captar de forma muy íntima la maravillosa relación de esa familia. Fue una decisión muy fácil. No parecía un director con poca trayectoria”,

Su encuentro personal con Bayona terminó por convencerla: “Cuando hablé con él pude sentir su pasión e implicación, lo que resulta muy seductor”. De la misma manera, en una entrevista con 20minutos, la actriz añadió que además de seductor es “entusiasta, muy apasionado y muy español”. “Después de hablar con él era imposible no querer formar parte del proyecto”.

El debut de Bayona

Estrenada cinco años antes, El orfanato supuso el debut de Bayona en el largometraje. Protagonizada por Belén Rueda, Fernando Cayo y Roger Príncep, la película seguía a Laura, una mujer que regresa junto a su marido y su hijo al orfanato en el que creció con la intención de convertirlo en una residencia para niños con discapacidad. La desaparición del pequeño Simón desencadena una historia en la que el terror se mezcla con el drama.

Juan Antonio Bayona posa con el premio Goya a Mejor Dirección por 'La Sociedad de la Nieve', durante la gala de la 38 edición de los Premios Goya. (Europa Press)
Juan Antonio Bayona posa con el premio Goya a Mejor Dirección por 'La Sociedad de la Nieve', durante la gala de la 38 edición de los Premios Goya. (Europa Press)

De hecho, en 2020 Belén Rueda desveló que durante el rodaje de Lo imposible, el cineasta la llamaba constatemente. “Naomi Watts estaba maravillosa en Lo imposible. Jota me llamaba durante el rodaje y me decía: ‘¡Es igual que tú, es una entregada total!’”, recordó en una entrevista para El Correo en 2020.

La película se convirtió en uno de los grandes fenómenos del cine español de 2007. Fue elegida por la Academia de Cine para representar a España en la carrera por el Oscar a mejor película de habla no inglesa y consiguió siete premios Goya, entre ellos el de mejor dirección novel para Bayona. Su repercusión traspasó fronteras y llegó hasta Watts, que por entonces ya tenía experiencia en el género gracias a títulos como The Ring.

Temas Relacionados

CineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Carolina Durante anuncia un concierto gratuito en Villamanín, el pueblo de la polémica del ‘Gordo’ de la Lotería

Los organizadores han anunciado que la banda “escribirá el último capítulo de esta aventura que, aunque no se eligió, se jugó hasta el final”

Carolina Durante anuncia un concierto gratuito en Villamanín, el pueblo de la polémica del ‘Gordo’ de la Lotería

La reacción de Gabriel Rufián tras ver una de las películas españolas más esperadas del año: “Te traga, te mastica y te vomita”

El político ya ha visto la nueva cinta de Rodrigo Sorogoyen, protagonizada por Javier Bardem y Victoria Luengo

La reacción de Gabriel Rufián tras ver una de las películas españolas más esperadas del año: “Te traga, te mastica y te vomita”

La razón por la que Naomi Watts (Premio Donostia) aceptó protagonizar ‘Lo imposible’ pese a tener hidrofobia por un trauma de la infancia: “Me asusté mucho”

La actriz ha sido galardonada por el Festival de Cine de San Sebastián tras una carrera en la que destaca su interpretación en la película de Juan Antonio Bayona

La razón por la que Naomi Watts (Premio Donostia) aceptó protagonizar ‘Lo imposible’ pese a tener hidrofobia por un trauma de la infancia: “Me asusté mucho”

El thriller número uno en Netflix protagonizado por Robert de Niro: una correcta (aunque algo insípida) película policíaca sobre un asesino de niños

Se titula ‘Susurran tu nombre’, está basada en el libro de Alex North y cuenta con Adam Scott (’Separación’) y Michelle Monaghan en el reparto

El thriller número uno en Netflix protagonizado por Robert de Niro: una correcta (aunque algo insípida) película policíaca sobre un asesino de niños

Un actor de la película original ‘Días de trueno’, carga contra Anne Hathaway: “Su elección es horrible, que vuelva Nicole Kidman”

Randy Quaid ha lanzado unos mensajes despectivos hacia la nueva compañera de Tom Cruise en la que sería la segunda parte de la película de 1990, con claro signo reaccionario y machista

Un actor de la película original ‘Días de trueno’, carga contra Anne Hathaway: “Su elección es horrible, que vuelva Nicole Kidman”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora sobre la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Igualdad cifra en 9 las menores atendidas por agresión sexual en Ceuta y advierte de que la falta de denuncias no implica ausencia de casos

Última hora sobre la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Igualdad cifra en 9 las menores atendidas por agresión sexual en Ceuta y advierte de que la falta de denuncias no implica ausencia de casos

Israel tacha de “mentira descarada” las declaraciones de Sánchez sobre su implicación en la crisis de Ceuta

Así están las encuestas: la crisis en Ceuta hunde en bloque al Gobierno y catapulta a Vox

Italia prorroga dos semanas la suspensión del acuerdo Schengen con España y Madrid responde: los mantendrá hasta el 21 de septiembre

La entrevista de Pedro Sánchez, en 10 frases, de la visita del rey a Ceuta a Begoña Gómez y el ático de Ayuso: “Nadie predijo que íbamos a tener una avalancha de esas características”

ECONOMÍA

España se convierte en la segunda potencia cervecera de Europa: produce 5.300 millones de litros al año y solo la supera Alemania

España se convierte en la segunda potencia cervecera de Europa: produce 5.300 millones de litros al año y solo la supera Alemania

La luz dispara su precio medio en agosto al nivel más alto en tres años y eleva la factura eléctrica a máximos desde 2022

¿Qué indemnización puede cobrar un empleado público que haya encadenado contratos temporales?: Hasta 10.000 € cada tres años

España encara el final de los fondos europeos con 25.862 millones aún pendientes tras haberse embolsado 78.000 millones

El precio del diésel baja a partir de mañana: el Gobierno cuadruplica su rebaja y pasa de 5 a 20 céntimos por litro

DEPORTES

FC Barcelona y Atlético de Madrid apuran las últimas horas del mercado de fichajes para cerrar la llegada de un 9

FC Barcelona y Atlético de Madrid apuran las últimas horas del mercado de fichajes para cerrar la llegada de un 9

Quién es Malick Yalcouyé, el futbolista que se ha hecho viral por su apariencia viejoven: de sus inicios en Costa de Marfil a ganarse el puesto en el Brighton

Carlos Alcaraz se estrena en el US Open tras cuatro meses de lesión y una primera toma de contacto con Serena Williams

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El Real Madrid se hace grande en el Bernabéu y firma una goleada ante el Málaga