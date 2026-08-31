Muere a los 56 años Francesc Garrido, actor de ‘Mar adentro’, ‘Te doy mis ojos’ y ‘Sé quién eres’

El actor Francesc Garrido, en imagen de archivo. (EFE)

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El actor catalán Francesc Garrido ha muerto este lunes a los 56 años. El intérprete, conocido por su participación en multitud de obras de teatro, cine y series, ha fallecido por un infarto, tal y como ha dado a conocer EFE y ha confirmado la Acadèmia del Cinema.

Nacido en Barcelona en 1969 y con más de 30 años de trayectoria, el intérprete catalán participó a lo largo de su carrera en películas como Mar adentro, de Alejandro Amenábar; Te doy mis ojos, de Icíar Bollaín; Smoking Room, de Roger Gual y Julio D. Wallovits; o Alatriste, de Agustín Díaz Yanes. En televisión, uno de sus trabajos más recordados fue el de Juan Elías en Sé quién eres, por el que fue nominado a los Premios Iris en 2017. Solo este año el actor ha participado en Balandrau, viento salvaje, El anfitrión, protagonizada por Willem Dafoe, y la tercera temporada de La novia gitana, titulada La nena y basada en los libros de Carmen Mola.

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Pero Garrido debutó en teatro. Formado en la Escuela Superior de Arte Dramático de Barcelona, perteneciente al Institut del Teatre, completó sus estudios en la prestigiosa London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA). En 1990 comenzó a trabajar sobre las tablas, aunque todavía tendría que esperar casi una década para dar el salto a la gran pantalla.

Su debut cinematográfico llegó en 1999 con La ciudad de los prodigios, adaptación de la novela de Eduardo Mendoza dirigida por Mario Camus y protagonizada por Olivier Martínez y Emma Suárez.

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