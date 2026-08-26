Pillan a Rosalía en una batalla de “farmear aura”: “Después de eso, ‘Motomami’ ya no da vergüenza”

La cantante Rosalía, en una imagen tomada en Buenos Aires. (Instagram)

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Las batallas de farmear aura siguen de moda en las redes sociales y ya se han convertido en todo un fenómeno cultural. Lo que pocos esperaban era que incluso Rosalía se uniera a ellas, y esto es justamente lo que ha ocurrido en Ciudad de México. Un video que no ha tardado en volverse viral en las redes sociales muestra a la cantante española en la capital, acompañada por su pareja Loli Bahía y amigos cercanos, siguiendo de cerca uno de estos combates de la tendencia entre los más jóvenes.

La artista se encontraba en la capital mexicana para seguir con todos sus compromisos del LUX Tour 2026, gira que la ha llevado por diferentes países del continente americano. Más allá de los escenarios, la cantante también se ha dejado ver participando en diversas actividades locales de cada zona en la que ha estado. En México, sin ir más lejos, ha estado en librerías, tiendas de moda y todo tipo de comercios independientes.

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En esta ocasión, ha sido inesperadamente una batalla de farmear aura, un concepto con el que se define un enfrentamiento donde jóvenes compiten a través de posturas, gestos y pasos inspirados en memes para proyectar estilo y carisma. Al ver a Rosalía viendo este evento como una más, las reacciones han sido de todo tipo. Hay quienes, por un lado, se han sorprendido de que nadie pareciera fijarse en la cantante mientras se producía la competición. Otros, en cambio, han preferido tirar de humor: “Despues de eso, Motomami ya no da vergüenza”.

El origen del fenómeno más viral

El concepto de “farmear aura” proviene de la jerga gamer y digital, donde “farmear” equivale a repetir acciones para acumular recursos, y “aura” describe el estilo, la presencia o la energía que alguien transmite. Así, farmear aura implica sumar acciones o momentos que refuercen esa imagen imponente ante los demás, algo que, unido al concepto de “batalla”, adquiere también una connotación competitiva contra otros “jugadores”.

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La estética de “farmear aura” se masificó a raíz del video viral de Rayyan Arkan Dikha, un niño indonesio que bailaba con gafas de sol y absoluta calma en la proa de un bote tradicional. Su actitud relajada se convirtió en el estándar visual de la tendencia. En 2026, lo que era un meme en TikTok, Instagram y X derivó en eventos presenciales organizados de manera espontánea o por creadores de contenido, pasando de la pantalla a los espacios públicos.

Rayyan Arkan Dikha, en las imágenes que expandieron el fenómeno de las "batallas de farmear aura". (Instagram)

Este tipo de eventos se ha convertido en una tendencia vista en diferentes países, aunque en América Latina es donde más se han expandido, con convocatorias que reúnen a jóvenes en espacios públicos para competir sin palabras, solo con miradas, pasos y poses. El público o jueces designados deciden quién demuestra mayor seguridad y estilo, otorgando el triunfo según la reacción de los presentes. Habrá que ver si Rosalía adquiere alguno de esos pasos para sus próximas actuaciones en la capital, que tendrán lugar en el Palacio de los Deportes este miércoles 26 de agosto y los próximos días 28 y 29.

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