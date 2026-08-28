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Por qué el director Florian Zeller, ganador de un Oscar, eligió a Penélope Cruz y Javier Bardem para interpretar a un matrimonio en crisis en ‘Búnker’

El cineasta ha explicado que escribió en papel para ellos inspirándose en ‘Eyes Wide Shut’ y que si hubieran dicho que no, el film no existiría

Javier Bardem y Penélope Cruz junto al director Florian Zeller en el rodaje de la película 'Búnker'
Javier Bardem y Penélope Cruz junto al director Florian Zeller en el rodaje de la película 'Búnker'
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El director y dramaturgo Florian Zeller ha reunido a Penélope Cruz y Javier Bardem en Bunker, un drama que gira en torno a un matrimonio en crisis que convierte la frontera entre ficción y realidad en el centro de su propuesta y amplía el terreno habitual del director francés hacia un relato con carga política, ansiedad tecnológica y una reconciliación familiar como horizonte.

Según la revista Variety, la película parte de un matrimonio de 17 años sometido a una fractura moral: Javier Bardem interpreta a Miguel, un arquitecto de prestigio tentado por el encargo de construir un refugio secreto para un magnate tecnológico, mientras Penélope Cruz encarna a Sofía, cuya desilusión acaba sosteniendo el núcleo emocional del filme.

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Florian Zeller, ganador de dos Oscar por El padre, ha explicado al medio que pensó en Eyes Wide Shut al abordar su tercer largometraje. Como Stanley Kubrick con Tom Cruise y Nicole Kidman, buscaba aprovechar la “permeabilidad” entre la vida real y la ficción al poner en pantalla a una pareja consolidada fuera del rodaje.

Un matrimonio que fuera real

La idea, de hecho, precedió a la escritura. El director ha contado que antes de imaginar a los personajes fantaseó con ver juntos en pantalla a Cruz y Bardem, a quienes le intrigaba especialmente porque, aunque ya habían compartido proyectos, nunca habían interpretado a un matrimonio.

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La película supone además un punto de reinicio en la carrera del cineasta. Es su regreso a la dirección cuatro años después de El hijo, su vuelta al Festival de Venecia tras la fría acogida de aquella película y su primer guion escrito en solitario, concebido específicamente para los dos actores españoles.

Trailer de "El Padre"

También es la primera producción que firma junto a Federica Sainte-Rose a través de Blue Morning Pictures, su compañía vinculada a Mediawan. El padre, basada como El hijo en una de sus obras teatrales, había sido estrenada en Sundance y acabó logrando dos Oscar: uno para Anthony Hopkins y otro al guion adaptado firmado por Zeller y Christopher Hampton.

El calendario de estrenos sitúa Bunker entre las películas más observadas del circuito de festivales de otoño. Variety subraya que Sony Pictures Classics, que ya trabajó con Zeller en sus dos títulos anteriores, ha adquirido los derechos para Norteamérica y confía en que las interpretaciones de Cruz y Bardem impulsen su recorrido en premios tras su paso por Venecia y Toronto.

El papel de Cruz llega además en un año de alta actividad para la actriz, ya que ha participado en La invitación, de Olivia Wilde, y tiene un ‘cameo’ en La Bola Negra, la película de los Javis que fue premiada en Cannes y que Netflix compró en mayo.

Una crítica a los millonarios tecnológicos

En Bunker, como hemos comentado Bardem da vida a un arquitecto célebre atraído por un encargo tan lucrativo como moralmente dudoso: construir para Andrew, un multimillonario tecnológico recluido interpretado por Paul Dano, un refugio subterráneo de supervivencia. Ese trabajo llevará a Sofía a cuestionar los valores de su marido y los cimientos de su relación.

La inspiración política del proyecto fue creciendo a partir de una referencia concreta. Zeller ha explicado a Variety que una de las chispas del filme fue un artículo sobre cómo el fundador de Meta Mark Zuckerberg estaba levantando en Hawái un gran búnker subterráneo para 30 personas, una imagen que leyó como metáfora de una época marcada por el individualismo, el miedo al futuro, la crisis medioambiental y el aumento de la desigualdad social.

Penélope Cruz en 'Búnker'
Penélope Cruz en 'Búnker', película de Florian Zeller que se presentará en el Festival de Venecia-

Para el director, esa anécdota resumía “la locura de la riqueza extrema”, entendida como la creencia de que el dinero puede comprar tiempo, salud y seguridad. Esa dimensión ideológica conectó de forma directa con Cruz y Bardem, a quienes describe como activistas, y especialmente con la actriz, que encontró en Sofía una ira reconocible frente a “los nuevos amos”, los multimillonarios tecnológicos.

Cómo fue el rodaje de ‘Búnker’ en Madrid

La puesta en escena también responde a esa lectura. En lugar de rodar en localizaciones londinenses, Zeller construyó la casa moderna del matrimonio en un estudio de Madrid, donde viven Cruz y Bardem con sus hijos, para alterar progresivamente la percepción del espectador: al principio parece una vivienda abierta, llena de cristal, y poco a poco adquiere la forma mental de un búnker.

Ese encierro fue también físico durante el rodaje. El director ha relatado que el equipo pasó varias semanas en un plató sin luz natural, una experiencia que reforzó la sensación de aislamiento y paranoia que atraviesa la historia.

La arquitectura simbólica del filme se extiende a elementos apenas perceptibles a simple vista. El diario detalla que hay referencias constantes a La Odisea, desde una escultura de Odiseo en el despacho de Miguel hasta la lectura por parte de Sofía de La ignorancia, de Milan Kundera; incluso la música de Volker Bertelmann incorpora voces que evocan a las sirenas cuando Miguel cae bajo la seducción del proyecto.

Javier Bardem protagoniza junto a Penélope Cruz en 'Búnker'
Javier Bardem protagoniza junto a Penélope Cruz en 'Búnker', que cuenta con producción española: MOD Producciones

Zeller aplicó ese control milimétrico también al reparto secundario. Como Andrew y Miguel nunca coinciden en persona dentro de la historia, se aseguró de que Dano y Bardem tampoco se cruzaran durante la producción, y llegó a debatir durante largo tiempo qué zapatos debía llevar el personaje del empresario para afinar su carácter de arquetipo del magnate tecnológico.

Otro papel secundario fue escrito expresamente para Stephen Graham. El actor británico interpreta al vecino de Miguel, una figura destinada a infundir temor en el personaje de Bardem, un giro que Zeller resumió con ironía al recordar que normalmente es Bardem quien intimida a los demás.

El corazón de la película, en todo caso, está en la pareja protagonista. Cruz fue la primera en leer el guion y antes de aceptar preguntó al director si seguiría ofreciéndole el papel en caso de que Bardem lo rechazara, una cuestión con la que, según Zeller, ambos dejaban clara su voluntad de ser vistos como artistas independientes.

El cineasta admite que, si uno de los dos hubiera dicho no, probablemente no habría hecho la película. A su juicio, el ADN del proyecto residía precisamente en que fueran ellos y en que fueran una pareja real.

La ambigüedad sentimental es otro de los motores del relato. Aunque Zeller asegura que Bunker no está cargada de sexualidad, considera más interesante la incertidumbre en torno al vínculo entre Sofía y un escritor estadounidense interpretado por Patrick Schwarzenegger que una infidelidad convencional, porque introduce una desestabilización más profunda sobre la identidad de cada miembro de la pareja.

Penélope Cruz y Javier Bardem en la entrega del Premio Donostia que se le concedió al actor por toda su carrera en 2024. REUTERS/Vincent West
Penélope Cruz y Javier Bardem en la entrega del Premio Donostia que se le concedió al actor por toda su carrera en 2024. REUTERS/Vincent West

Esa indefinición llegó al propio rodaje. Según ha contado el director, Cruz le pidió una respuesta cerrada sobre lo ocurrido entre esos personajes, mientras Bardem, presente en la conversación, le decía que no quería oírla; la actriz acabó susurrándole al oído su propia interpretación.

El guion tiene además una resonancia autobiográfica. Zeller lo escribió después de pasar dos años en Los Ángeles con su esposa, la actriz francesa Marine Delterme, y su hijo de 14 años, una etapa en la que, según explicó a la publicación, se preguntó cuáles debían ser sus prioridades y decidió volver a Francia para que ella pudiera desarrollar mejor su propia vida profesional.

Pese al trasfondo de miedo político y fractura social, el director sostiene que el destino del relato no es el hundimiento, sino la reconciliación. Esa certeza, ha dicho, permitió a los actores ir al límite en las discusiones y decirse cosas de enorme dureza con la seguridad de que el punto de llegada seguía siendo el reencuentro.

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