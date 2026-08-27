España

José María Aznar exige la vuelta del “orden” a Ceuta y acabar con las incertidumbres que “amenazan” el futuro de España

Juan Jesús Vivas ha defendido que Aznar no permitió que Ceuta “dependiera del otro lado de la frontera” como presidente del Gobierno

José María Aznar (Europa Press)
José María Aznar (Europa Press)
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En medio de uno de los días más complicados de la crisis que vive desde hace un mes, Ceuta ha recibido este jueves la visita del expresidente José María Aznar. Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, le ha recibido con los brazos abiertos y ha defendido su labor como mandatario en lo referente a la ciudad autónoma. Vivas ha asegurado que no permitió que “dependiera del otro lado de la frontera”. A su vez, ha asegurado que ambos comparten el “dolor” por esta crisis y por la “pasividad de quien pudo evitarlo y estaba avisado”, en un nuevo mensaje dirigido al Gobierno.

Tras las palabras de Vivas, ha llegado el turno de Aznar. El que fuera presidente de España entre 1996 y 2004, ha comenzado su discurso exigiendo la vuelta del “orden”. “Quien ataca nuestras fronteras no puede permanecer en territorio nacional”, ha sostenido, dirigiéndose después a Pedro Sánchez al afirmar que “la soberanía nacional no tiene vacaciones”.

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Aznar ha pedido que hay que centrarse en los ceutíes y no en lo que ocurre al otro lado de la frontera. El expresidente ha concluido con el mensaje de que “Ceuta es España” y su futuro el de todo el país. Por ello, ha llamado a terminar con las “incertidumbres” que suponen una amenaza para todo España. También ha recordado que la frontera con Marruecos no solo es española, sino que también europea, tratando de elevar el problema al continente.

Este video presenta una vista aérea nocturna de una calle en Ceuta, mostrando grupos de personas congregadas cerca de un gran edificio iluminado. Se registra la intervención policial para separar a grupos de ciudadanos y migrantes, buscando evitar un enfrentamiento. En el contexto de la situación, la policía efectuó disparos disuasorios. Las luces de la ciudad y las farolas iluminan la escena urbana. La secuencia documenta un momento de cobertura de evento.

Reacciones del PP a la tensión en Ceuta

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reaccionado a la agresión sufrida por cuatro militares en Ceuta señalando que este incidente evidencia el deterioro de la situación tras la entrada masiva de migrantes a finales de julio. En un mensaje publicado en la red social X, Feijóo ha reclamado al Gobierno una revisión de la normativa para que los militares puedan desempeñar funciones de agentes de la autoridad, subrayando que ahora actúan “sin medios, órdenes claras ni respaldo legal”.

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El líder popular ha expresado su inquietud por la falta de respuesta gubernamental y cuestionó la pasividad del Ejecutivo. Feijóo ha sostenido que los ciudadanos de Ceuta afrontan en solitario la crisis y criticó la ausencia de medidas preventivas para controlar la llegada de migrantes, así como la gestión de la seguridad en la ciudad autónoma. Paralelamente, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha cuestionado a la ministra de Defensa, Margarita Robles, por la situación de los militares y la ausencia de facultades legales para intervenir más allá de labores logísticas o de apoyo.

Muñoz ha recordado que durante la pandemia se permitió a las Fuerzas Armadas actuar como agentes de la autoridad, instando a que se adopte una medida similar ahora. Por su parte, el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, alertó sobre el “descontrol” en Ceuta y solicitó la ampliación de competencias del Ejército en tareas de seguridad ciudadana. En el Congreso, la portavoz de Vox, Pepa Rodríguez de Millán, dirigió críticas al Ejecutivo por la gestión de la seguridad y la protección a los militares desplegados en la ciudad.

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