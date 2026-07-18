Tom Cruise se lleva a todos los empleados de un cine a una proyección privada de ‘La Odisea’ después de llegar tarde a un preestreno

La próxima película de Christopher Nolan, La Odisea (The Odyssey), es una épica de acción mítica rodada en diversas partes del mundo utilizando tecnología cinematográfica IMAX® de última generación. El filme lleva la saga fundacional de Homero a las pantallas IMAX® por primera vez y se estrenará en cines de todo el mundo el 17 de julio de 2026.

El actor Tom Cruise sorprendió a los empleados de AMC Lincoln Square en Nueva York al invitarlos a una proyección privada de la película La Odisea, después de llegar tarde al preestreno oficial que organizó IMAX. El incidente ocurrió el miércoles por la noche, cuando una fuerte tormenta retrasó la llegada del actor a Manhattan, impidiéndole asistir a la función programada en el Upper West Side. Cruise, de 63 años, llegó al cine a las 22:45, cuando la proyección de la esperada adaptación griega de Christopher Nolan ya había finalizado.

El evento de IMAX en el AMC Lincoln Square había generado gran expectación entre el público y la industria, debido a la participación de Cruise en la promoción de la experiencia cinematográfica tradicional. Sin embargo, las condiciones meteorológicas alteraron sus planes y le impidieron llegar a tiempo. Según una fuente citada por Page Six, la tormenta sorprendió al actor en su trayecto hacia el cine, obligándolo a retrasar su llegada hasta pasada la hora de la función. Cuando finalmente arribó al lugar, la sala ya se encontraba vacía y los asistentes se habían retirado, mientras los empleados del cine realizaban las tareas de limpieza y reposición de concesiones. A pesar de la situación, Cruise decidió no retirarse y protagonizó un gesto poco habitual incluso para los estándares de Hollywood.

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En lugar de abandonar el recinto, Tom Cruise solicitó a los responsables de IMAX la posibilidad de ver la película en una función privada. Antes de comenzar la proyección, el actor recorrió las instalaciones del cine y reunió a todos los empleados que trabajaban en ese momento, invitándolos personalmente a acompañarlo dentro de la sala. De acuerdo con la fuente consultada por Page Six, “Cruise reunió a cada empleado de AMC que estaba barriendo y reponiendo concesiones, y los llevó al teatro para ver la película con él”. Este gesto transformó la rutina nocturna de los trabajadores en una experiencia inesperada, permitiéndoles disfrutar de La Odisea junto a una de las figuras más reconocidas del cine mundial.

Tom Cruise acudió al estreno de 'La Odisea'

“Una película brillante”

La proyección privada fue organizada especialmente para Cruise y el grupo de empleados, quienes pudieron disfrutar de la película en un ambiente exclusivo y relajado. El actor, conocido por su defensa de la experiencia cinematográfica en salas, compartió la función y conversó con los presentes sobre la importancia de ver películas en la gran pantalla. Este episodio se suma a la lista de acciones públicas con las que Cruise ha buscado apoyar y revitalizar la asistencia a los cines tras los desafíos recientes para la industria. Su involucramiento directo con los empleados de AMC refuerza su imagen como promotor activo del cine tradicional.

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Tras la función privada, Tom Cruise elogió la película en su cuenta de Instagram, calificándola como “brillante” y recomendando a sus seguidores asistir a las salas para vivir la experiencia. La película, dirigida por Christopher Nolan y protagonizada por Matt Damon en el papel de Odiseo, ha generado expectativa tanto por su propuesta visual como por su reinterpretación del clásico griego. Cruise compartió imágenes en redes sociales posando frente a la pantalla con el cartel de La Odisea, reforzando su mensaje sobre la relevancia de ver películas en formato IMAX y en cines tradicionales. Este tipo de promoción directa se ha vuelto una marca registrada del actor en los últimos años, en un contexto en el que la industria busca atraer nuevamente a los espectadores a las salas.

Además de su participación en eventos como el de AMC, Tom Cruise continuará su presencia en la cartelera con el estreno de Digger, la nueva película del director Alejandro G. Iñárritu que llegará a los cines en octubre. El anuncio fue confirmado tras el evento, señalando que el actor mantiene una agenda activa y proyectos de alto perfil. La invitación espontánea de Cruise a los empleados de AMC subraya su compromiso con la industria y su voluntad de crear experiencias memorables tanto para el público como para quienes trabajan tras bambalinas en el mundo del cine.

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