España

Los inquilinos morosos ponen en jaque a los caseros: la deuda sube a 3.022 € de media y tardan 380 días en recuperar la casa

Murcia registra los procesos más largos para volver a disponer de la vivienda, con 526 días, mientras Asturias encabeza las deudas con una media de 4.630 euros

Un hombre y una mujer observan anuncios de viviendas para alquiler y venta colgados en el escaparate de una inmobiliaria, el hombre señala un anuncio.
Una pareja mira los anuncios de viviendas en alquiler y venta expuestos en el escaparate de una inmobiliaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El impago del alquiler puede convertirse en un problema para los caseros que puede prolongarse durante meses o años. Recuperar una vivienda después de que el inquilino deje de pagar requiere de media 380 días, algo más de un año, desde el primer impago, mientras que la deuda acumulada alcanza los 3.022 euros, según datos del segundo trimestre de 2026 recogidos en un informe elaborado por la Sociedad Española de Alquiler Garantizado (SEAG).

El estudio muestra, sin embargo, que la mayoría de los conflictos no termina en los tribunales. El 81,9% de los casos analizados se resolvió mediante un acuerdo entre las partes o con la entrega voluntaria del inmueble. El 18,1% restante sí requirió un procedimiento judicial para recuperar la vivienda.

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Tanto la cantidad de dinero de las rentas pendientes como el tiempo necesario para recuperar el inmueble presentan diferencias muy acusadas entre comunidades autónomas.

Infografía con ilustraciones de casas, relojes, dinero y texto informativo sobre impagos de alquiler en España.
Una gráfica con datos de la SEAG detalla que la recuperación de una vivienda por impago de alquiler en España requiere 380 días de media. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asturias encabeza el listado de comunidades donde los impagos dejan una mayor deuda media. Cada expediente alcanza los 4.629,67 euros, por delante de la Comunidad de Madrid, con 4.184,58 euros. Catalunya ocupa la tercera posición, con 3.355,15 euros, seguida de Cantabria, con 3.315,84 euros, y Baleares, con 3.031,13 euros.

En el extremo contrario se encuentran las comunidades donde el importe medio pendiente es menor. Extremadura registra 1.702,47 euros por expediente, seguida de Aragón, con 1.878,08 euros; Galicia, con 1.977,47 euros; País Vasco, con 1.992,68 euros, y Castilla y León, con 2.044,65 euros.

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Murcia tarda casi un año y medio en recuperar una vivienda

La cuantía de la deuda, no obstante, no determina cuánto tiempo necesitará el propietario para recuperar su vivienda. Los datos del informe muestran que los territorios con mayores importes pendientes no coinciden siempre con los que presentan los procesos más largos.

Las mayores diferencias aparecen al analizar los plazos. Murcia es la comunidad donde más tiempo transcurre de media desde el primer impago hasta la recuperación del inmueble: 526,71 días, equivalentes a unos 17,3 meses. Le siguen Castilla y León, con 490,80 días; Castilla-La Mancha, con 437,63; Andalucía, con 417,94, y Catalunya, con 406,32 días.

En el otro extremo, Extremadura presenta el plazo medio más reducido, con 220,60 días, algo más de siete meses. Asturias registra 236,57 días; Aragón, 279,16; Cantabria, 280,68, y Galicia, 292,06 días.

Santiago Carbó, catedrático del Departamento de Economía en CUNEF Universidad, asegura que el precio de la vivienda y del alquiler seguirá subiendo este año a no ser que España viva una crisis económica originada por la guerra en Oriente Medio.

Ocho de cada diez casos se resuelven sin juicio

La resolución extrajudicial continúa siendo la principal vía para cerrar los conflictos. Según SEAG, el 81,9% de los impagos registrados durante el segundo trimestre terminó mediante un acuerdo o la entrega voluntaria de la vivienda, frente al 18,1% que necesitó acudir a los tribunales.

“La resolución amistosa continúa siendo la vía más eficaz para afrontar un impago del alquiler. Los datos demuestran que una actuación temprana y una gestión profesional permiten alcanzar acuerdos en la inmensa mayoría de los casos, evitando procedimientos judiciales largos, reduciendo el crecimiento de la deuda y agilizando la recuperación del inmueble”, afirma Pedro Bretón, CEO de SEAG.

El informe pone el foco en la importancia de actuar desde los primeros indicios de impago. Sostiene que una gestión especializada puede favorecer acuerdos antes de que el conflicto derive en un procedimiento judicial y evitar que la deuda continúe acumulándose mientras el propietario no puede disponer de su vivienda.

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