Cuánto dinero podrían conseguir los ladrones del Tesoro de Villena y el “síndrome de la pieza caliente” que lo complica todo: así ocurrió con otros robos similares

Fotografía del Tesoro de Villena. (Alicante)

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El robo del Tesoro de Villena consumió apenas cuatro minutos, pero sus consecuencias para el patrimonio arqueológico español podrían ser irreversibles. Las 66 piezas originales de oro, plata, ámbar y hierro que componían el conjunto —fechado en torno al año 1000 antes de Cristo— desaparecido del museo de Villena (MUVI) tenían un valor histórico “incalculable”, según han afirmado desde el Ayuntamiento.

El tesoro suma 9,7 kilogramos de oro de alta pureza, trabajados con maestría por orfebres de finales de la Edad del Bronce, en brazaletes, cuencos y botellas hallados bajo tierra en el antiguo poblado de Cabezo Redondo. Su tasación formal ronda los 5 millones de euros, cifra que las fuentes municipales consultadas por la Agencia EFE identificaron como el valor de referencia para las compañías aseguradoras. Ese precio, no obstante, no es el que los ladrones podrían obtener en la práctica.

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Si los autores optaran por fundir las piezas y vender los metales preciosos al peso, el valor caería hasta aproximadamente 1,7 millones de euros: una fracción de su valor de tasación, a cambio de destruir un conjunto arqueológico único. La alternativa de vender las piezas intactas a coleccionistas privados en el mercado negro elevaría teóricamente la cifra a una cantidad muy superior, situada entre 15 y 30 millones de euros.

Excavación del Tesoro de Villena (Imagen de archivo)

La dificultad del robo de arte y patrimonio: las “piezas calientes”

Si, tal y como apuntan las primeras líneas de investigación, los delincuentes formaban parte de una banda organizada y especializada en este tipo de hurtos, sabrán muy bien que, para extraer el máximo beneficio de las piezas robadas, deberán esperar un tiempo para evitar el “síndrome de la pieza caliente”. El término se refiere a bienes culturales cuyo nivel de alerta policial internacional es tan elevado que resulta imposible venderlos en ningún mercado porque haría saltar todas las alarmas.

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Cuanto mayor es el valor histórico y el reconocimiento internacional de una pieza, menor es la probabilidad de que los ladrones obtengan beneficio real. En este sentido, el Tesoro de Villena es uno de los conjuntos prehistóricos más reconocibles de Europa, catalogado internacionalmente, lo que reduce a casi cero el número de compradores dispuestos a asumir el riesgo de su mera posesión. A eso se suma la trazabilidad metalúrgica: los análisis de fluorescencia de rayos X identifican la composición exacta de la aleación de cada pieza, incluida la presencia del hierro meteórico característico del conjunto de Villena.

Por eso, ningún gran coleccionista del mercado negro paga un precio real por un objeto cuya posesión conlleva penas de cárcel en distintos países, a menos que el precio esté “enormemente devaluado”, según el análisis del texto fuente. Buen ejemplo de ello es el famoso caso del Salero de Cellini, obra de orfebrería robada en el Museo de Historia del Arte de Viena en 2003, que tuvo que ser enterrado en una caja en un bosque después de que el ladrón comprobara que nadie en el mercado negro lo adquiriría. De hecho, el criminal terminó entregándose y revelando el paradero de la pieza después de que empezaran a difundirse fotografías de su rostro.

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Salero de Francisco I de Francia, también conocido como Salero de Cellini. (Museo de Historia del Arte de Viena)

Un callejón sin salida en España

En España es extremadamente difícil mover este tipo de piezas en el mercado negro. De hecho, el país cuenta con uno de los entornos legislativos y policiales más estrictos del mundo para el tráfico ilícito de patrimonio histórico. Bases de datos exhaustivas, una Brigada de Patrimonio Histórico pionera en el mundo y varias leyes y auditorías hacen que mover una “pieza caliente” dentro del propio mercado negro español sea prácticamente inviable, lo que deja como única opción intentar sacar la pieza de contrabando fuera de las fronteras españolas.

Hay casos muy conocidos, como el Códice Calixtino, manuscrito del siglo XII sustraído de la catedral de Santiago de Compostela en 2011 por un electricista externo, que nunca pudo ser vendido. El ladrón lo mantuvo oculto durante un año en un garaje, dentro de una caja de cartón y envuelto en bolsas de basura, hasta que la Policía Nacional lo recuperó intacto. La alerta de Interpol había hecho imposible cualquier intento de venta.

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La estatua de la mascota de la Exposición Universal de 1992, Curro, que había sido arrancada tan solo un mes después de ser colocada en la Puerta de la Barqueta de Sevilla, ha sido localizada a última hora de la tarde de este domingo, 12 de julio. (Policía Local Sevilla)

También es muy llamativo el caso de las obras robadas en 2001 a la empresaria Esther Koplowitz: 19 piezas de artistas como Goya y Sorolla valoradas en varios millones de euros. Cuando los responsables intentaron vender tres de los cuadros en Bélgica, la operación sirvió para que la Policía y el FBI les tendieran una trampa en un hotel de Madrid. Se recuperaron 10 de las 19 pinturas y el resto fueron localizadas en un chalé de Girona meses después.