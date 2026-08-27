España

Un economista lo confirma: las personas de entre 65 y 90 años tienen mucho más dinero que los jóvenes “sin haberlo buscado”

Según los datos del Banco de España, los mayores poseen cinco veces más patrimonio

Poste metálico con cartel "Se alquila" desenfocado. Edificio residencial de ladrillo con balcones y toldos. Coches estacionados en calle mojada bajo cielo gris.
Un cartel de "Se alquila" en Madrid. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las familias españolas son más ricas que nunca. Así lo demuestran los datos económicos. Sin embargo, si estás leyendo esto y no te sientes identificado, no estás solo: y es que la distribución de esa riqueza está lejos de ser equitativa. En este sentido, uno de los principales factores que marcan la diferencia es sencillo (e irreversible): la edad. Por decirlo en términos claros, las personas mayores tienen mucho más dinero que los jóvenes.

De acuerdo con las cifras del Banco de España, entre 2002 y 2022, la riqueza neta de los españoles ha aumentado un 80,9% en ese periodo, impulsada principalmente por la revalorización de la vivienda y, más recientemente, por el auge de los activos financieros. Pero la diferencia generacional es enorme: las personas de entre 65 y 74 años acumulan de media más de 425.000 euros, mientras que los menores de 35 apenas alcanzan los 83.000 euros. Es decir, los mayores poseen cinco veces más patrimonio que los jóvenes.

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Este es el tema que el economista y asesor financiero Eduard Conti ha abordado esta semana en el programa La primera pedra, de RAC1. La tesis central de Conti descansa en un dato que él mismo considera revelador: las personas de entre 65 y 90 años son hoy las generaciones con mayor patrimonio en el país, y no porque tuvieran conocimientos financieros avanzados. Lo lograron, dice, “haciendo una cosa aparentemente sencilla como comprarse un piso”. Con el paso de 30, 40 o 50 años, ese activo los enriqueció sin que ellos lo buscaran activamente.

El asesor subraya la paradoja: se trata de ciudadanos que “no tienen conocimientos financieros o experiencia invirtiendo y cuando lo han hecho han tenido disgustos”. Su éxito no fue la sofisticación, sino la paciencia, que define como “el ejercicio más difícil de mantener en las finanzas”. A diferencia de mercados como el de las criptomonedas, donde los valores fluctúan con rapidez y los inversores siguen cada movimiento, el inmobiliario premia la quietud. Los propietarios vieron crecer su patrimonio “sin buscarlo”.

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El economista Santiago Carbó analiza la situación actual del mercado inmobiliario. Advierte sobre "subidas significativas" en los precios de compra y explica cómo la escasez y los altos costos del alquiler y las hipotecas consumen los aumentos salariales de las familias.

El coste real de comprar un piso

En el programa, el especialista ha ofrecido también varios consejos para moverse por el mercado inmobiliario. Antes de firmar cualquier operación, Conti recomienda calcular el precio final real, no el de salida. Si el cierre se produce por 290.000 euros, hay que sumar impuestos, el coste de la hipoteca —“que no es gratis, incluso los que pagaban el 1% de interés”—, una posible reforma o el mobiliario, y las derramas de la comunidad de vecinos. A eso se añade el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que se abona al ayuntamiento año tras año. Solo cuando ese total es asumible tiene sentido avanzar.

El asesor ha visto los dos extremos del error: familias que pagaron alquileres elevados durante años “sin ningún tipo de estrategia en relación con la vivienda, sin reflexión sobre qué podrían hacer con ese dinero”, y personas que compraron y “pasan a ser propietarios y después se sienten económicamente ahogados”. Conti no descarta el alquiler, pero señala su límite estructural: “El 100% de lo que pagas va al bolsillo del propietario”. Con una hipoteca, en cambio, la parte que no son intereses engorda el capital propio: “La parte que amortizas en cada cuota hipotecaria es como poner dinero en la hucha”.

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