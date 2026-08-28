El verano en que La Húngara ‘adoptó’ a su hijo a una senegalesa que hacía trenzas en la playa de Chiclana: “Recuerdo que lo cogí y ya no podía soltarlo”

La Húngara y su hijo Mohamed (Instagram)

Guardar

La Húngara siempre ha llamado la atención del público, y no solo por su música, sino por su curiosa vida. Sobre todo la de cómo conoció a su hijo, Mohamed, que ahora prepara su debut musical con 13 años. Fue una relación que nació en una playa de Chiclana y que hoy se traduce en una herencia que va mucho más allá de la sangre: la música.

El adolescente ya ha grabado sus primeros temas, compone sus propias canciones y su lanzamiento llegará pronto. Eso sí, será una música diferente a la que hace su madre, de un estilo todavía más fresco y actual. La propia cantante anunció en Instagram el estreno musical del menor con una frase que resume el lugar que ocupa en su familia: “Y de repente, el príncipe de mi casa se convirtió en rey y muy pronto lo veréis”.

PUBLICIDAD

La artista, con dos décadas de carrera en el flamenco, ha visto ahora cómo Mohamed ha decidido seguir sus pasos. La primicia se conoció el 30 de mayo en el festival GRX La Feria, organizado en Granada por Lola Índigo. Durante el streaming previo de Illo Juan, la cantante explicó que Mohamed ya había pasado por el estudio: “Ahora ha grabado un temita con su hermano”, y añadió que “la semana que viene grabamos su primer videoclip en Sevilla”.

La Húngara y su hijo Mohamed (Mediaset España)

Cómo conoció La Húngara a su hijo

La historia entre ambos comenzó cuando la cantante estaba en la playa de Chiclana con una de sus hijas. La niña quiso hacerse unas trenzas africanas en uno de los puestos de la arena y allí Sonia conoció a una mujer senegalesa que llevaba a su bebé, de entre seis y siete meses, sujeto con un pañuelo. La artista contó años después en Sálvame Deluxe en Telecinco o Madres de Canal Sur que sintió una conexión inmediata con el pequeño.

PUBLICIDAD

“Yo le dije: ‘Por favor, ¿tú me dejas cogerlo?’”, recordó en una de esas intervenciones, antes de resumir aquel primer contacto con otra frase: “Recuerdo que yo lo cogí y ya no podía soltarlo”. Aquel verano pasó a llevárselo con frecuencia durante las horas de playa para que no pasara calor y, cuando terminaron las vacaciones, planteó a su madre biológica la posibilidad de seguir viéndole. La mujer, llamada Nabu, aceptó mantener el vínculo y la relación se extendió después a fines de semana, vacaciones de Navidad, Semana Santa y verano.

La Húngara explicó que también habló con el padre del niño y que aquel acuerdo fue consolidándose con el tiempo. En su relato, la convivencia se articuló primero en escapadas de fin de semana y después en estancias más largas, hasta el punto de que Mohamed reparte su vida entre su familia biológica y la casa de la cantante.

PUBLICIDAD

Sálvame ha tenido numerosas controversias a lo largo de sus años que han hecho que el programa se califique como 'telebasura' pero, a la vez, han contribuido a su fama

Mohamed, el hijo de La Húngara

Mohamed llama “mamá Nabu” a su madre biológica y “mamá Sonia” a la cantante. Para Laury y Sonia O’Hara, las dos hijas de la artista, es “su hermano chico”, una posición que se ha reflejado también en la exposición cotidiana del adolescente en las redes sociales de la intérprete y en algunas apariciones sobre el escenario, donde le suele cantar la canción Te como tu cara, cuya letra hace referencia directa al joven.

En Madres, emitido en 2015 por Canal Sur, Sonia Priego repasó además su propia biografía familiar. Allí contó que fue madre por primera vez con 15 años, cuando nació Laura, y que siete años después tuvo a su segunda hija, Sonia. A día de hoy, Laury ya ha dado a la cantante dos nietos, Manuel y León. En ese mismo programa, la cantante se emocionó al hablar de Mohamed y defendió con claridad la naturaleza del vínculo: “Yo digo ‘mi hijo’ porque para mí lo es”, afirmó, antes de subrayar que el niño “sabe que tiene dos mamis”, una situación que, según dijo, conocen también en su colegio.

PUBLICIDAD