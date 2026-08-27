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Víctor Torres promete “acortar los plazos” para volver a normalidad en Ceuta y tiende la mano al PP: “Se puedo hacer muchísimo desde el Gobierno, pero también desde la oposición”

El ministro y responsable del ‘mando único’ Ángel Víctor Torres ha comparecido en el Congreso para dar cuenta de la gestión de la crisis migratoria en Ceuta

Ángel Víctor Torres comparece en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional este jueves, 27 de agosto de 2026.
Ángel Víctor Torres comparece en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional este jueves, 27 de agosto de 2026.
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El ministro de Política Territorial y ‘mando único’ en Ceuta, Ángel Víctor Torres, ha comparecido este jueves en el Congreso a petición propia -después de que el ministro Félix Bolaños- para rendir cuentas sobre la gestión en Ceuta casi un mes después de la entrada de más de 70.000 migrantes a la ciudad autónoma los pasados 30 y 31 de julio. El líder de la gestión, nombrado este martes por el Gobierno a través de un real decreto, se ha comprometido a acudir a “todas las comparecencias precisas” para responder a las dudas surgidas ante la crisis ceutí.

El ministro ha defendido que en las primeras 24 y 48 horas abandonaron Ceuta entre el “90 y el 95%” de los migrantes, actuación que ha definido como “un acierto”. Torres ha cifrado en 1.827 el número de adultos ya alojados y asegura que todavía quedan personas que tienen que ser filiadas porque continúan en las calles. Los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) han ampliado sus instalaciones con 400 nuevas plazas, alcanzando un total de 1.183, además de que se han repartido “miles de kits de ayuda humanitaria” en toda la ciudad y se está realizando un seguimiento individualizado de mujeres y niñas especialmente vulnerables. Según datos proporcionados por la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, hay 1.500 menores migrantes, de los cuales “casi la mitad” son niñas y hay muchos ”menores de 13 años".

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Este video presenta la situación nocturna en la playa El Trampolín de Ceuta. Se documenta la presencia de agentes policiales y grupos de personas en la zona de arena y orilla. Se aprecian amplias áreas cubiertas con desechos y objetos dispersos. Las tomas incluyen multitudes de individuos y edificios con luces visibles en la distancia. Estas imágenes fueron capturadas horas después de altercados entre residentes de Ceuta y migrantes, que incluyeron disparos policiales.

“La prioridad es seguir trabajando en el terreno”, ha añadido Torres, y ha confirmado que “lo están haciendo” junto al presidente ceutí Juan Jesús Vivas. “El plan es que se produzca el retorno de todos los migrantes que entraron el 30 y el 31. Hay que hacerlo dentro de los márgenes de nuestra ley, del ordenamiento jurídico internacional y de defensa de los derechos humanos y si hablamos de menores, de la ley superior del menor”, ha afirmado. “Tenemos que hacerlo en la mayor brevedad posible, filiándolos a todos, haciendo el triaje, teniendo espacios para que esto se pueda realizar y los que no pueden ser reagrupados con sus familias responder con el ordenamiento actual”.

Tras esto, ha repetido las palabras que ha afirmado el ministro Bolaños horas antes: “Afirmar que todos pueden ser devueltos sin su voluntad, de la noche a la mañana es falso, es una imprudencia, es una temeridad es una mentira y quien lo afirma, a sabiendas, sabe que eso no es posible”, ha dicho en respuesta a las exigencias del PP y Vox de retornos masivos. “Quien lo afirma a sabiendas sabe que eso no es posible, ni se ha hecho nunca, ni se hace ni se podrá hacer, porque el ordenamiento jurídico es el que es”, ha sentenciado.

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Migrantes esperan en una cola, a 24 de agosto de 2026, en Ceuta (España). (Marcos Moreno/Europa Press)
Migrantes esperan en una cola, a 24 de agosto de 2026, en Ceuta (España). (Marcos Moreno/Europa Press)

El ministro ha cerrado su primer turno en la comparecencia asegurando que “van a intentar acortar los plazos”. “Vamos a lograr esa normalidad y se hará en la mayor brevedad posible”, ha añadido para después tenderle la mano a la oposición. “Se puede hacer muchísimo desde las áreas de gestión y de Gobierno, pero les puedo asegurar que también desde la oposición. Yo he tenido no ser si la suerte de haber estado en ambos lados. Empecé estando en la oposición y creo que cuando las propuestas son constructivas y caminan en el sentido del interés general la gente lo sabe apreciar. Yo tiendo la mano a todos los grupos políticos de esta comisión para que defendido la legalidad internacional, la defensa de los derechos humanos ayudemos a los ceutíes para que se alcance la normalidad cuanto antes”.

PP y Vox endurecen sus críticas contra Torres

Durante el primer turno de palabra de Vox, el diputado José María Sánchez se ha referido al ministro Félix Bolaños como “Trolaños” ha cargado contra él llamándole “necio, soberbio” y “mente enferma”. La diputada socialista Inmaculada Sánchez le ha reprochado a la presidenta de la comisión Edurne Uriarte Bengoechea, del Partido Popular, su no actuación ante la intervención. “Hay cosas que tienen un límite en la libertad de expresión, como son los insultos crueles y flagrantes hacia miembros del Gobierno”, algo que ha reprobado la presidenta.

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Cristina Díaz, diputada popular, ha tachado de “inepto” el Gobierno de Pedro Sánchez. “Fallaron antes, durante y después de la invasión. No la previeron, no supieron responder y casi un mes después este gobierno sigue sin devolver la normalidad a los ceutíes”, ha añadido, para referirse a Torres como un “mando roto de un Gobierno que está roto”. De la misma manera, Diaz ha señalado que la ministra de Defensa, Margarita Robles, aseguró que el CNI advirtió el 29 de julio de una convocatoria para entrar a nado y que compartió esta información con las fuerzas de seguridad y la Delegación del Gobierno. Tanto el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska y Bolaños, han negado que esto sea cierto.

En un nuevo turno de palabra, el ministro ha vuelvo a denunciar la situación vivida por los voluntarios de Cruz Roja ceutíes que se han sentido amenazados por entregar comida a los migrantes en la playa de El Trampolín. “Ha habido ataques a personas que son ceutíes pensando que son migrantes. Esto lo tenemos que parar con la responsabilidad que tenemos. Tendríamos que ser ejemplo para que esto no pase, porque avivar la violencia solo trae más violencia”, ha apuntado, para recordar que esto “no es una cuestión política”, algo que también ha sido señalado por el presidente popular de la ciudad autónoma.

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