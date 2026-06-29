Todo lo que sabemos sobre ‘La invitación’, el ‘remake’ americano de ‘Sentimental’, con Penélope Cruz, que ya suena para los Oscar

Tráiler de la película 'La invitación.' dirigida por Olivia Wilde.

Ya se ha estrenado en Estados Unidos La invitación, el remake de la película española Sentimental, de Cesc Gay, de la que se han hecho versiones en todos los países inimaginables hasta llegar a la que parece ser una de las sorpresas de la temporada, la dirigida por Olivia Wilde.

La película arranca con Joe y Angela, un matrimonio de San Francisco interpretado por Seth Rogen y la propia Olivia Wilde, que invita a cenar a sus vecinos Hawk y Pina, encarnados por Edward Norton y Penélope Cruz. La velada deriva hacia una confesión sexual: la pareja de arriba revela que practica sexo en grupo y propone a sus anfitriones sumarse a un encuentro a cuatro.

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El filme tuvo su première el 25 de enero de 2026 en el Festival de Sundance provocó una ovación en pie y abrió una puja de varios días que ganó A24 por 12 millones de dólares. Esa compra situó la cinta no solo como uno de los títulos más comentados del certamen, sino también como una posible aspirante en la carrera de premios.

El trabajo más sólido de Olivia Wilde

Y es que, según lo que dicen los medios estadounidenses, Wilde ha encontrado aquí su trabajo más sólido como directora y uno de los más afinados como actriz. El guion, firmado por Rashida Jones y Will McCormack, organiza la historia como una comedia de modales que va derivando en una comedia de errores, con diálogos superpuestos, reproches domésticos y una progresiva exposición de las grietas de cada pareja.

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Olivia Wilde en la Premiere de Los Angeles de 'La invitación' REUTERS/Mario Anzuoni

Según IndieWire, la película se abre con un epígrafe de Oscar Wilde: “Uno debería estar siempre enamorado. Esa es la razón por la que nunca debería casarse”. A partir de ahí presenta a Joe como un profesor de música hundido en una rutina amarga, incapaz incluso de plegar correctamente su bicicleta al entrar en clase, y a Angela como una mujer ansiosa que vuelca toda su energía en preparar una cena excepcional en el piso que comparten.

La publicación describe ese apartamento como un escenario decisivo: amplio, ligeramente descompensado en su distribución y preparado por Angela con un cuidado casi obsesivo. Para la cena ha comprado una alfombra nueva, al menos seis tipos de queso y se ha puesto a hacer un suflé, mientras Joe ni siquiera ha llevado vino de camino a casa.

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En Variety, Owen Gleiberman sitúa el corazón de la historia en la dinámica de ese matrimonio, que discute por cualquier detalle: un pepinillo cogido del aperitivo, la alfombra recién comprada, la bicicleta plegable, la botella de vino ausente o si ella le había avisado antes de la visita. Joe fue músico de indie rock y ahora es profesor asociado en un conservatorio cerca de Berkeley; Angela estudió arte, pero no continuó esa vocación, salvo en la manera en que ha amueblado y renovado la vivienda.

Edward Norton y Penélope Cruz en 'La invitación' (A24)

El mismo medio añade un dato de contexto familiar: ambos tienen una hija de 12 años, ausente esa noche porque está en una fiesta de pijamas. Joe, además, vive en un piso heredado de sus padres, una circunstancia que alimenta su sensación de fracaso, igual que su carrera musical truncada tras un único disco con un pequeño éxito.

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Una comedia sobre parejas cruzadas

La comparación más repetida por la crítica ha sido con ¿Quién teme a Virginia Woolf?. Variety la formula como una mezcla de ese clásico con el Woody Allen de Maridos y mujeres, mientras The Guardian habla de una noche que Edward Albee aprobaría. La referencia no se limita al choque verbal entre dos parejas: también apunta a una estructura en la que la cortesía inicial se deshace y deja paso a la humillación, la atracción cruzada y una partida de la verdad cada vez menos controlable.

Cuando llegan Hawk y Pina, el equilibrio cambia. Él es un bombero retirado; ella, una psicoterapeuta y sexóloga nacida en España. Joe y Angela ya los conocen de oídas, o más bien de techo: el sexo ruidoso de sus vecinos ha sido motivo de conflicto entre ambos, porque él quiere quejarse y ella teme plantearlo.

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Olivia Wilde y Seth Rogen en 'La Invitatión'

La revelación de esa vida sexual no se presenta como un simple gag. Variety destaca que Pina y Hawk explican por iniciativa propia por qué hacen tanto ruido y acaban verbalizando la invitación central de la película: si Joe y Angela querrían participar en un encuentro sexual con ellos. Para ese crítico, la película convierte esa propuesta en una exploración de deseo, soledad, posibilidad y desgaste, sin reducirla a una broma ni resolverla de manera fácil.

IndieWire subraya cómo Wilde divide después a las dos parejas y vuelve a reagruparlas para mostrar facetas distintas de cada personaje. Angela encuentra con Hawk una química inesperada a partir de un interés compartido por las alfombras, convertido en chiste recurrente, mientras la ira desconcertada de Joe se suaviza con la presencia de Pina, con la que incluso comparte un porro en un momento de la noche.

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Rodada en 35 mm en una casa

En ese juego de oposiciones también pesa el trabajo técnico. The Guardian resalta que Wilde ha rodado en 35 mm y ha reunido a colaboradores como Dev Hynes en la música, Arianne Phillips en vestuario, Yorgos Mavropsaridis en montaje y Adam Newport-Berra en fotografía. IndieWire añade que el vestuario enfrenta visualmente a las dos parejas y que la cámara compone encuadres que extraen nuevas tensiones de un único espacio.

Ese espacio es crucial hasta el punto de que Variety lo considera un quinto personaje. El mismo medio, en su análisis sobre la temporada de premios, señala que la diseñadora de producción Jade Healy construyó un apartamento de San Francisco pensado para funcionar dramáticamente dentro del conjunto. El artículo apunta además que Mavropsaridis y Anthony Boys imprimen a la película su ritmo cómico y su brusca oscilación emocional.

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Esta imagen, difundida por A24, muestra —de izquierda a derecha— a Olivia Wilde, Seth Rogen, Penélope Cruz y Edward Norton en una escena de 'La invitación' (A24 via AP)

La valoración crítica no es unánime en todos los matices. IndieWire cree que el tercer acto pierde algo de pulso al cambiar parte del humor por emociones más oscuras y un pequeño giro de misterio en torno a Hawk y Pina. The Guardian, en cambio, sostiene que Wilde resuelve bien ese descenso tonal y remata con una escena final “delicadamente triste” que puso en pie al público de Sundance.

En conjunto, las reseñas convergen en una misma idea: La invitación funciona como una comedia para adultos poco habitual en el cine estadounidense reciente, apoyada en un reparto de cuatro intérpretes sin puntos débiles. Para Variety, esa combinación de control formal, escritura afilada y recepción en Sundance justifica que A24 la trate como una candidata seria de cara a los Oscar.

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