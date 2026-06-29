España Cultura

Todo lo que sabemos sobre ‘La invitación’, el ‘remake’ americano de ‘Sentimental’, con Penélope Cruz, que ya suena para los Oscar

La película de Olivia Wilde, se ha convertido en una de las sorpresas en Estados Unidos y ya se sitúa como favorita en la categoría de comedia en la temporada de premios

Guardar
Google icon
Tráiler de la película 'La invitación.' dirigida por Olivia Wilde.

Ya se ha estrenado en Estados Unidos La invitación, el remake de la película española Sentimental, de Cesc Gay, de la que se han hecho versiones en todos los países inimaginables hasta llegar a la que parece ser una de las sorpresas de la temporada, la dirigida por Olivia Wilde.

La película arranca con Joe y Angela, un matrimonio de San Francisco interpretado por Seth Rogen y la propia Olivia Wilde, que invita a cenar a sus vecinos Hawk y Pina, encarnados por Edward Norton y Penélope Cruz. La velada deriva hacia una confesión sexual: la pareja de arriba revela que practica sexo en grupo y propone a sus anfitriones sumarse a un encuentro a cuatro.

PUBLICIDAD

El filme tuvo su première el 25 de enero de 2026 en el Festival de Sundance provocó una ovación en pie y abrió una puja de varios días que ganó A24 por 12 millones de dólares. Esa compra situó la cinta no solo como uno de los títulos más comentados del certamen, sino también como una posible aspirante en la carrera de premios.

El trabajo más sólido de Olivia Wilde

Y es que, según lo que dicen los medios estadounidenses, Wilde ha encontrado aquí su trabajo más sólido como directora y uno de los más afinados como actriz. El guion, firmado por Rashida Jones y Will McCormack, organiza la historia como una comedia de modales que va derivando en una comedia de errores, con diálogos superpuestos, reproches domésticos y una progresiva exposición de las grietas de cada pareja.

PUBLICIDAD

Olivia Wilde en la Premiere de Los Angeles de 'La invitación' REUTERS/Mario Anzuoni
Olivia Wilde en la Premiere de Los Angeles de 'La invitación' REUTERS/Mario Anzuoni

Según IndieWire, la película se abre con un epígrafe de Oscar Wilde: “Uno debería estar siempre enamorado. Esa es la razón por la que nunca debería casarse”. A partir de ahí presenta a Joe como un profesor de música hundido en una rutina amarga, incapaz incluso de plegar correctamente su bicicleta al entrar en clase, y a Angela como una mujer ansiosa que vuelca toda su energía en preparar una cena excepcional en el piso que comparten.

La publicación describe ese apartamento como un escenario decisivo: amplio, ligeramente descompensado en su distribución y preparado por Angela con un cuidado casi obsesivo. Para la cena ha comprado una alfombra nueva, al menos seis tipos de queso y se ha puesto a hacer un suflé, mientras Joe ni siquiera ha llevado vino de camino a casa.

En Variety, Owen Gleiberman sitúa el corazón de la historia en la dinámica de ese matrimonio, que discute por cualquier detalle: un pepinillo cogido del aperitivo, la alfombra recién comprada, la bicicleta plegable, la botella de vino ausente o si ella le había avisado antes de la visita. Joe fue músico de indie rock y ahora es profesor asociado en un conservatorio cerca de Berkeley; Angela estudió arte, pero no continuó esa vocación, salvo en la manera en que ha amueblado y renovado la vivienda.

Un hombre y una mujer de cabello rubio sentados en un interior. Él lleva barba y ella flequillo. Ambos visten ropa oscura y sostienen pequeños vasos
Edward Norton y Penélope Cruz en 'La invitación' (A24)

El mismo medio añade un dato de contexto familiar: ambos tienen una hija de 12 años, ausente esa noche porque está en una fiesta de pijamas. Joe, además, vive en un piso heredado de sus padres, una circunstancia que alimenta su sensación de fracaso, igual que su carrera musical truncada tras un único disco con un pequeño éxito.

Una comedia sobre parejas cruzadas

La comparación más repetida por la crítica ha sido con ¿Quién teme a Virginia Woolf?. Variety la formula como una mezcla de ese clásico con el Woody Allen de Maridos y mujeres, mientras The Guardian habla de una noche que Edward Albee aprobaría. La referencia no se limita al choque verbal entre dos parejas: también apunta a una estructura en la que la cortesía inicial se deshace y deja paso a la humillación, la atracción cruzada y una partida de la verdad cada vez menos controlable.

Cuando llegan Hawk y Pina, el equilibrio cambia. Él es un bombero retirado; ella, una psicoterapeuta y sexóloga nacida en España. Joe y Angela ya los conocen de oídas, o más bien de techo: el sexo ruidoso de sus vecinos ha sido motivo de conflicto entre ambos, porque él quiere quejarse y ella teme plantearlo.

Olivia Wilde y Seth Rogen en 'La Invitatión'
Olivia Wilde y Seth Rogen en 'La Invitatión'

La revelación de esa vida sexual no se presenta como un simple gag. Variety destaca que Pina y Hawk explican por iniciativa propia por qué hacen tanto ruido y acaban verbalizando la invitación central de la película: si Joe y Angela querrían participar en un encuentro sexual con ellos. Para ese crítico, la película convierte esa propuesta en una exploración de deseo, soledad, posibilidad y desgaste, sin reducirla a una broma ni resolverla de manera fácil.

IndieWire subraya cómo Wilde divide después a las dos parejas y vuelve a reagruparlas para mostrar facetas distintas de cada personaje. Angela encuentra con Hawk una química inesperada a partir de un interés compartido por las alfombras, convertido en chiste recurrente, mientras la ira desconcertada de Joe se suaviza con la presencia de Pina, con la que incluso comparte un porro en un momento de la noche.

Rodada en 35 mm en una casa

En ese juego de oposiciones también pesa el trabajo técnico. The Guardian resalta que Wilde ha rodado en 35 mm y ha reunido a colaboradores como Dev Hynes en la música, Arianne Phillips en vestuario, Yorgos Mavropsaridis en montaje y Adam Newport-Berra en fotografía. IndieWire añade que el vestuario enfrenta visualmente a las dos parejas y que la cámara compone encuadres que extraen nuevas tensiones de un único espacio.

Ese espacio es crucial hasta el punto de que Variety lo considera un quinto personaje. El mismo medio, en su análisis sobre la temporada de premios, señala que la diseñadora de producción Jade Healy construyó un apartamento de San Francisco pensado para funcionar dramáticamente dentro del conjunto. El artículo apunta además que Mavropsaridis y Anthony Boys imprimen a la película su ritmo cómico y su brusca oscilación emocional.

Esta imagen, difundida por A24, muestra —de izquierda a derecha— a Olivia Wilde, Seth Rogen, Penélope Cruz y Edward Norton en una escena de 'La invitación' (A24 via AP)
Esta imagen, difundida por A24, muestra —de izquierda a derecha— a Olivia Wilde, Seth Rogen, Penélope Cruz y Edward Norton en una escena de 'La invitación' (A24 via AP)

La valoración crítica no es unánime en todos los matices. IndieWire cree que el tercer acto pierde algo de pulso al cambiar parte del humor por emociones más oscuras y un pequeño giro de misterio en torno a Hawk y Pina. The Guardian, en cambio, sostiene que Wilde resuelve bien ese descenso tonal y remata con una escena final “delicadamente triste” que puso en pie al público de Sundance.

En conjunto, las reseñas convergen en una misma idea: La invitación funciona como una comedia para adultos poco habitual en el cine estadounidense reciente, apoyada en un reparto de cuatro intérpretes sin puntos débiles. Para Variety, esa combinación de control formal, escritura afilada y recepción en Sundance justifica que A24 la trate como una candidata seria de cara a los Oscar.

Temas Relacionados

Penélope CruzOlivia WildeSeth RogenEdward NortonCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Carminho, la artista portuguesa que regaló a Rosalía una de las mejores canciones de ‘Lux’: “Ella me pidió incluirla en su disco”

La ‘reina’ del fado portugués dará varios conciertos en España después de que su nombre volviera a ser tendencia en nuestro país por su colaboración con la cantante catalana

Carminho, la artista portuguesa que regaló a Rosalía una de las mejores canciones de ‘Lux’: “Ella me pidió incluirla en su disco”

Crítica de ‘Oasis’: una mezcla desfasada entre ‘The White Lotus’ y ‘Élite’ que repite fórmulas de ‘postureo’ sobre juventud, lujo y tontería

La serie de Netflix compone una intriga adolescente repleta de clichés que demuestra la falta de ideas dentro de un producto ‘veraniego’ confeccionado para tirar antes de usar

Crítica de ‘Oasis’: una mezcla desfasada entre ‘The White Lotus’ y ‘Élite’ que repite fórmulas de ‘postureo’ sobre juventud, lujo y tontería

Si eres fan de ‘John Wick’ y ‘Rambo’, no te pierdas esta joya oculta de Prime Video ambientada en la Segunda Guerra Mundial: “Es casi imposible no adorar esta película”

Un buscador de oro se cruza con un comando nazi en retirada que trata de robarle su mayor tesoro, sin saber que ese solitario hombre podría ser capaz de acabar con todos ellos

Si eres fan de ‘John Wick’ y ‘Rambo’, no te pierdas esta joya oculta de Prime Video ambientada en la Segunda Guerra Mundial: “Es casi imposible no adorar esta película”

Albert Camus, filósofo: “Nunca serás feliz si sigues buscando en qué consiste la felicidad; nunca vivirás si buscas el sentido de la vida”

Si algo une a este pensador a los existencialistas del siglo XX fueron sus reflexiones sobre cómo la falta de sentido de nuestra existencia es el pretexto perfecto para hacernos dueños de nuestro destino

Albert Camus, filósofo: “Nunca serás feliz si sigues buscando en qué consiste la felicidad; nunca vivirás si buscas el sentido de la vida”

El cura de Burgos que fue pionero del cine y que dio la idea a los hermanos Lumière para crear el cinematógrafo: “Un hombre ninguneado por su tiempo”

El sacerdote inventó otros cuatro aparatos, tras estudiar ciencias físicas y matemáticas de forma totalmente autodidacta

El cura de Burgos que fue pionero del cine y que dio la idea a los hermanos Lumière para crear el cinematógrafo: “Un hombre ninguneado por su tiempo”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Hacienda moderniza el “terror de los narcos” y se gasta 2,6 millones de euros en dos lanchas de asalto para seguir cazando a los veleros de la coca

Hacienda moderniza el “terror de los narcos” y se gasta 2,6 millones de euros en dos lanchas de asalto para seguir cazando a los veleros de la coca

El PSOE pisa el acelerador hacia las urnas: Pedro Sánchez convierte el Comité Federal en el inicio oficioso de la campaña electoral

Aliança Catalana aparta a su candidato en Figueres tras conocer que mantiene una relación sentimental con una exalumna suya menor de edad

Exteriores eleva a 150 el número de españoles desaparecidos y a 17 los fallecidos por los terremotos en Venezuela

Al menos 11 muertos al estrellarse una avioneta que transportaba a un grupo de paracaidistas cerca de Nancy, en el este de Francia

ECONOMÍA

Aviso del BCE: los precios de la energía mantendrán la inflación por encima del 3% hasta bien entrado 2027

Aviso del BCE: los precios de la energía mantendrán la inflación por encima del 3% hasta bien entrado 2027

El aceite de oliva ya no es rentable para el 75% de los productores españoles: “Nos empujan al abandono”

Tu comunidad de vecinos puede prohibirte usar la piscina si debes cuotas: qué dice la ley

De Lamine Yamal a Mikel Oyarzabal: los jugadores de la selección española que han dado el salto al negocio inmobiliario

Alquilar zonas comunes para pagar menos de comunidad: la mayoría que necesitan los vecinos para aprobarlo

DEPORTES

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

Canadá-Sudáfrica, en vídeo: los Canucks marcan en el minuto 93 y se clasifican para las eliminatorias por primera vez en un Mundial

Lamine Yamal se queda solo en una España marcada por las lesiones de sus extremos durante el Mundial

Harry Kane es histórico: se convierte en el máximo goleador de Inglaterra en los Mundiales al superar a Gary Lineker

El castigo de la Federación a Uruguay tras caer eliminados en la fase de grupos del Mundial después de perder contra España