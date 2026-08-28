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Crítica de ‘El ser querido’, de Rodrigo Sorogoyen: una portentosa, bella y desgarradora película con Javier Bardem y Victoria Luengo en estado de gracia

El director firma su obra más madura, en la que habla sobre el abandono, la culpa y el propio mecanismo cinematográfico, apoyado en un duelo interpretativo memorable

Tráiler de 'El ser querido', de Rodrigo Sorogoyen con Javier Bardem y Victoria Luengo. (Movistar Plus)
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El director Rodrigo Sorogoyen se formó un nombre de prestigio dentro del thriller autóctono (junto a su coguionista Isabel Peña) gracias a títulos como Que Dios nos perdone, El Reino o As Bestas. Ahora cambia de registro para adentrarse en el drama de personajes y componer la que es sin duda la película más compleja y rica de toda su carrera. Una obra tan delicada como desgarradora, dispuesta a convertirse en un título de envergadura dentro de nuestro cine.

El ser querido tiene tantas capas que cuesta desentrañarlas y acceder a su esencia, a su verdadero núcleo cordial. Algo que no obstaculiza su visionado, sino que lo enriquece, ya que cada espectador podrá sacar sus propias conclusiones en torno a los múltiples significados que contiene la película.

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Y es que en ella se habla de las relaciones paterno-filiales, de la culpa, del abandono, de la necesidad de afecto, del rencor, de la toxicidad masculina, del cine como metáfora de la vida, de la vida como metáfora del cine, del proceso de creación e incluso de las distintas disciplinas que rodean un rodaje para dar forma a una película. También habla de los relatos, de los puntos de vista, de cómo cada uno percibe las cosas a través de su particular mirada, de cómo se recuerda, de cómo duele o se olvida.

Todo este engranaje de conceptos se plasma de manera especialmente exquisita, noble y hermosa en la pantalla, sin atisbo de los manierismos que podían haber lastrado anteriores propuestas del director. Y es que, a pesar de la dificultad, aquí hay riesgo, pero sobre todo emoción y corazón.

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Javier Bardem y Victoria Luengo interpretan a un padre y una hija en 'El ser querido' de Rodrigo Sorogoyen
Javier Bardem y Victoria Luengo interpretan a un padre y una hija en 'El ser querido' de Rodrigo Sorogoyen

Un duelo de miradas antológico

La película arranca con un plano de inicio de 18 minutos rodado en una sola toma en el que un padre, Esteban (Javier Bardem), director de éxito que marchó a Estados Unidos a hacer su carrera, lleva 13 años sin ver a su hija (Victoria Luengo), y se reencontrará con ella en un restaurante para proponerle que sea la protagonista de su próximo proyecto. Ella no ha tenido mucha suerte profesionalmente. Es camarera en un bar y no ha logrado conseguir buenos papeles más que en series de derribo.

La charla estará inundada por una incomodidad y una tensión explosiva y servirá como puerta de entrada a todo ese universo entre padre e hija en el que lo que se dice es igual de importante que lo que no, en el que las miradas (o la ausencia de ellas) resultan incendiarias y detrás de ellas se esconden muchas cosas, se dicen muchas cosas.

Es una secuencia excepcional en la que Javier Bardem y Victoria Luengo demuestran su magnetismo, su salvaje poder para hacer magia a través de la interpretación. También es un momento portentoso de puesta en escena por parte del director, pero no será el único.

La película más arriesgada de Sorogoyen

Rodrigo Sorogoyen, casi por primera vez en su carrera, podríamos decir que se muestra más kamikaze que nunca, también más libre a la hora de experimentar, de crecer como autor, de no tener miedo a probar, a arriesgarse.

Así, el director juega con las texturas, con los formatos, como si estuviera construyendo desde cero el armazón de la estructura cinematográfica de la película que se está rodando. Por eso, hay escenas en las que el sonido toma el protagonismo (una, en concreto, que es absolutamente prodigiosa, cuando aparece la banda sonora por primera vez), otras en las que se pone el foco en la fotografía, en el equipo, en la producción y, todo eso a través de estilos diferentes, casi como si se tratara de una película de aventuras que narra la propia esencia del cine.

Una escena que pasará a la historia, la del guiso de bacalao en 'El ser querido'
Una escena que pasará a la historia, la del guiso de bacalao en 'El ser querido'. (Caballo Films/Movistar Plus+)

En ese sentido, también hay momentos en los que el propio rodaje toma el protagonismo, como la escena de la comida del guiso de bacalao, donde todas las tensiones se desatarán, convirtiéndose en un cóctel de tonos realmente inaudito y filmado con una precisión de un virtuosismo asombroso que encoge por dentro.

Pero si por algo destaca El ser querido, es por todo aquello que no se dice. Hay en el guion de Sorogoyen y Peña un trasfondo subterráneo de lo más profundo que indaga en la psicología de los personajes sin que tengan que decir una sola palabra. Y ahí surge el genio de unos actores en estado de gracia que lo dicen todo con la mirada. Hay muchas escenas en este sentido, en las que se observan sin ser vistos por el otro, porque en realidad sus ojos no pueden ni quieren cruzarse.

Se ha hablado mucho de la masculinidad tóxica con respecto a esta película, pero no deja de ser un tema subliminal. En efecto, el personaje que encarna Javier Bardem fue alcohólico, es un director egocéntrico, utiliza la violencia para imponer sus opiniones, nunca pide perdón.

La mirada de Emilia (Victoria Luengo) en 'El ser querido', de Rodrigo Sorogoyen (distribuye, Contracorriente Films)
La mirada de Emilia (Victoria Luengo) en 'El ser querido', de Rodrigo Sorogoyen. (Contracorriente Films)

Pero lo interesante es qué vemos a través de los ojos de Emilia, de Victoria, esa chica abandonada que se ha pasado toda su vida odiando e idolatrando al mismo tiempo a ese padre ausente, sintiéndose inferior a los demás porque ha tenido un vacío en su vida irremplazable.

En esos ojos se encuentra el misterio insondable de El ser querido, una película inundada por una angustia existencial de lo más profunda a la hora de hablar de las fragilidades humanas, de los errores y del estigma de la herencia.

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