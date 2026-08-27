Un edificio en obras se derrumba de repente en una localidad de Huesca: muere un trabajador y hay otro atrapado bajo los escombros

El edificio en obras que se ha derrumbado. (Diputación de Huesca)

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Un edificio en obras en la calle Fatás de la localidad de Sariñena, en Huesca, se derrumbó a las 12 del mediodía de este jueves, dejando a dos trabajadores atrapados bajo los escombros, mientras que un tercer operario logró salir por sus propios medios y se encuentra hospitalizado, según ha comunicado el Gobierno de Aragón. Horas después, el operativo de rescate ha confirmado la muerte de uno de los trabajadores. El otro permanece en el interior, herido, mientras los equipos de emergencia continúan las labores.

El inmueble, en proceso de desescombro y demolición, se derrumbó de forma repentina. Las labores de rescate movilizan a bomberos de Sariñena, Barbastro y Benabarre, incluyendo la Unidad Canina y medios tecnológicos como drones. También participan bomberos de Huesca y Zaragoza, junto con efectivos de la Guardia Civil, el dispositivo sanitario 061, un helicóptero del 112, Protección Civil, Cruz Roja y servicios municipales.

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La búsqueda se realiza bajo estrictas medidas de seguridad, ya que la integridad de la estructura dañada representa un riesgo adicional. Los equipos concentran los esfuerzos en retirar los escombros para acceder al trabajador herido y garantizar la protección de los rescatistas.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre la identidad de los afectados ni sobre el estado exacto del trabajador herido. La intervención continuará hasta completar el rescate y garantizar que no existan más personas afectadas en el lugar. La Diputación Provincial de Huesca ha solicitado máxima colaboración y ha agradecido la labor de los equipos intervinientes.

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Una Explosión De Gas Provoca El Derrumbe Del Tabique Entre Dos Viviendas En Aranjuez

Otra tragedia del mes de agosto

Este mismo mes de agosto, un incendio en un edificio de ocho viviendas de Lleida provocó el derrumbe parcial de los forjados de las tres primeras plantas, en un suceso que, afortunadamente, se resolvió sin heridos, tras el desalojo de sus residentes.

El fuego se originó en los bajos del inmueble, ubicado en el número 3 de la calle Vallès, una planta baja más cuatro alturas, y se propagó con rapidez hasta dejar toda la finca afectada y en muy mal estado. Los forjados del primer, segundo y tercer piso colapsaron.

Las 15 personas que vivían en el edificio fueron desalojadas y la mayoría pasó la noche en casas de familiares. El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) activó una ambulancia y atendió a una persona por inhalación de humo.

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De forma preventiva, se evacuó a una veintena de personas de las fincas situadas en los números 9 y 11 de la calle Corts Catalanes, que registraron afectaciones sin daños estructurales. Los Mossos abrieron una investigación para esclarecer las causas del incendio.