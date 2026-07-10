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Anthony Hopkins sacará su primer disco de música clásica a los 88 años: “He estado componiendo toda mi vida”

El célebre actor debuta como compositor con el sello Decca y con Gustavo Dudamel al frente de la Philharmonia Orchestra

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Una imagen del actor Anthony Hopkins (Bleecker Street vía AP)
Una imagen del actor Anthony Hopkins (Bleecker Street vía AP)

El intérprete Anthony Hopkins ha firmado con el sello de música clásica Decca Classics y publicará el 21 de agosto su primer álbum con composiciones propias, Life Is a Dream, un proyecto que reúne más de seis décadas de música escrita por el actor galardonado con dos Oscar y grabada junto a Gustavo Dudamel y la Philharmonia Orchestra.

El primer adelanto, Bracken Road, se ha publicado este viernes y forma parte de 1947: Suite for Solo Piano and Orchestra. Según The Guardian, la pieza fue compuesta en 1963, cuando Hopkins era un joven actor en el Liverpool Playhouse, y nace de sus recuerdos de Margam, en el sur de Gales.

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La noticia sitúa en primer plano una faceta paralela a su carrera en el cine. Hopkins, de 88 años, toca el piano desde los cuatro y empezó pocos años después a interpretar a Beethoven y Chopin; ya de adolescente componía música para obras locales.

Un álbum dedicado a sus raíces

“La música fue mi primer deseo, mi primer anhelo”, ha afirmado el actor. “He estado componiendo música toda mi vida. Algunas de estas piezas han vivido conmigo durante décadas y todavía vuelvo a ellas.”

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El álbum está construido a partir de obras inspiradas en la memoria personal, el paisaje galés y su entorno más cercano. The Guardian precisa que Bracken Road evoca las calles, prados, tierras de cultivo y montañas que rodeaban la casa familiar en la década de 1940, mientras otra de las piezas, My Fatherland, rinde homenaje a Gales y a sus orígenes.

Foto acertijo Anthony Hopkins
Anthony Hopkins cuando era niño

Sobre esta última, el intérprete ha explicado que la escribió para “honrar mis humildes comienzos” y ha añadido: “Soy el hijo de mi padre, el panadero”. El diario británico añade que otras composiciones del disco parten de recuerdos de Port Talbot, de visitas infantiles a su abuelo, del cine que despertó su imaginación y de las personas más cercanas a su vida.

El álbum también incorpora piezas inspiradas en melodías tradicionales galesas, en el cine, en su esposa y en su sobrina.

La colaboración con Gustavo Dudamel

La grabación ha contado con la dirección del venezolano Gustavo Dudamel, al frente de la Philharmonia Orchestra, y con la participación de los solistas Gregorio Nieto, violonchelista, y Sergio Tiempo, pianista clásico. En palabras del propio Hopkins, colaborar con Decca ha sido “el honor de una vida”.

Gustavo Dudamel
Gustavo Dudamel

El actor no llega a este lanzamiento sin antecedentes en la música. En 2012 recibió un Classic Brit Award al álbum del año por su contribución a And the Waltz Goes On, y en 2025 debutó en directo en Arabia Saudí con el concierto Life Is a Dream, interpretado por la Royal Philharmonic Orchestra británica.

Dudamel ha descrito a Hopkins como “uno de esos raros artistas cuya voz creativa trasciende cualquier medio único”. El director ha añadido que en su música están presentes “la belleza, la factura y un inconfundible sentido del asombro”, y que el actor aborda la composición “con el corazón de un narrador y el instinto de un poeta”.

El trailer de 'El silencio de los corderos'

La presidenta de Decca, Laura Monks, ha enmarcado el fichaje como una celebración de una trayectoria musical desarrollada durante toda una vida. Ha dicho que escuchar esas composiciones del actor en las sesiones de grabación celebradas en Londres junto a Dudamel y la Philharmonia Orchestra fue una experiencia irrepetible.

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